Okko открыл подборку контента в UltraHD для приставок Apple TV

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, открыл подборку контента в качестве UltraHD и UltraHD HDR для приставок Apple TV с поддержкой разрешения 4K. Коллекция доступна на главной странице сервиса в приложении.

Пользователи Okko с приставками Apple TV теперь могут смотреть в ультравысоком разрешении такие фильмы, как ВЕНОМ, ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, НАЧАЛО и другие. Контент доступен как в подписке, так и по транзакционной модели.

В коллекции контента в разрешении UltraHD также доступны записи трансляций матчей Английской Премьер-лиги.

Мультимедийный сервис Okko − один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko − 17 млн человек.

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12.10.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko