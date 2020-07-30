Okko рассказал о новинках, которые пополнят его каталог в августе

В последний летний месяц мультимедийный сервис Okko порадует любителей screenlife-формата, драматических сериалов, криминальных драм, корейских фильмов, леденящих душу хорорров, сатирических триллеров, приключенческих картин для всей семьи и тех, кто любит Скуби-Ду.

С 28 июля: сериал «Взаперти».

Эксклюзивный вертикальный screenlife-проект», главные роли в котором исполнили Анна Чиповская («Последний министр, «Оттепель») и Дмитрий Ендальцев («Последний министр», «Психологини») рассказывает историю пары, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена оставаться вместе на самоизоляции ещё две недели. Сериал затронет еще не исследованную в медиапространстве тему – какие трудности поджидают на выходе из изоляции: как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни. Действие сериала будет разворачиваться на экране смартфона, а сам фильм будет снят на Samsung Galaxy S20 Ultra. Автором сценария и режиссером проекта стал Иван Петухов, сценарист последних частей популярной кинофраншизы ЕЛКИ, а заа производство сериала отвечала кинокомпания Bazelevs Тимура Бекмамбетова.

С 1 августа: мультсериал «Смурфики» (7 сезонов).

Популярный американо-бельгийский анимационный сериал, обладатель дневной премии «Эмми», рассказывает о выдуманных маленьких существах небесно-голубого цвета, живущих в лесах средневековой Европы. Мультсериал был сделан американской компанией «Hanna-Barbera» по комиксам «Смурфы», которые создал бельгийский художник Пьер Кюллифор, более известный как Пейо (Peyo) и впервые показан на телеканале NBC 12 сентября 1981 года. В общей сложности было произведено 272 выпуска. На сервисе будут доступны 7 сезонов популярного мультсериала.

С 3 августа: криминальная драма РЭЙК.

Фильм Владимира Мистюкова с Андреем Чадовым, Александром Савельевым и Денисом Шведовым в главных ролях. Молодой бухгалтер из провинциального поселения страдает от тирании матери и ищет ответ на причины самоубийства отца. Желание поменять направление жизненного русла толкает его на бегство в Москву, где волей судьбы он попадает в жизнь подпольного казино.

С 3 августа: триллер НЕОБЪЯСНИМОЕ.

Фильм Джонатана Бэйкера с Николасом Кейджем, Джиной Гершон и Никки Уилан в главных ролях. Загадочная молодая девушка Кэти вместе со своей дочерью переезжает в новый город, чтобы сбежать от прошлого. На новом месте она быстро находит общий язык с женщиной по имени Анджела Морган, которая живёт с мужем Брайаном и дочерью. Чем больше времени они проводят вместе, тем чаще Морганы замечают необъяснимые странности в поведении новой подруги, пока и вовсе не начинают подозревать ее в опасных намерениях.

С 3 августа: готический фильм ужасов НЯНЯ.

Начало 1990-х. Молодая учительница начальных классов по имени Кейт принимает заманчивое предложение и устраивается гувернанткой к 8-летней сиротке, предыдущая наставница которой, как ей сообщили, просто сбежала. На месте Кейт поражает шикарный особняк, где живет маленькая Флора, и так же выясняется, что у девочки есть брат-подросток Майлз, которого на днях исключили из частной школы за драку. На этом сюрпризы не заканчиваются: строгая прислуга, пожилая миссис Гроз, запрещает Флоре покидать территорию поместья, а сама Кейт в первую же ночь слышит странные звуки.

С 5 августа: криминальная драма КВИН И СЛИМ.

Не самое удачное свидание из-за встречи с патрульным превращается в историю о погоне и любви, где два человека вынуждены бежать не куда, а откуда. И пока одни думают о выживании, для других эта парочка превращается в символ травмы и боли.

С 6 августа: британская драма НА БЕРЕГУ.

Фильм от дебютанта Доминика Кука, до этого занимавшегося постановками в лондонских театрах, расскажет про молодоженов-девственников Эдуарда (Билли Хоул) и Флоранс (Сирша Ронан), из-за боязни половой близости уже в первую брачную ночь пустивших свой брак под откос.

С 6 августа: семейный фильм МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ.

Майкл Кингли – успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана - Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

С 10 августа: триллер ОХОТА.

Несколько человек имели неосторожность обсуждать в групповом чате охоту на людей. Некоторое время спустя та же компания летит на частном самолете, когда к ним в салон вваливается ничего непонимающий грязный мужчина, и встречает свою смерть − пассажиры жестоко его убивают. Еще через какое-то время несколько человек приходят в себя на лесной поляне: во рту у них кляпы, рядом обнаруживается ящик со всевозможными оружием, а сами они стали мишенями в охоте на людей.

С 10 августа: фантастическая драма ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА НА ЗЕМЛЕ.

По Земле распространился таинственный вирус, который убивает женщин. И, чтобы уберечь свою девушку, Уилл запирает её в специально обустроенной квартире. С тех пор их жизнь превращается в борьбу за выживание.

С 13 августа: хоррор ПРИЗРАКИ.

Эмили принимает предложение подработать ночной сиделкой у лежачего пациента. Оставшись в большом доме, удалённом от города, она быстро понимает, почему никто больше не соглашался на эту работу.

С 13 августа: расширенная версия хоррора ПОЕЗД В ПУСАН.

Самый кассовый южнокорейский фильм 2016 года, первая игровая картина режиссера Ён Сан-хо до этого снимавшего только анимационные ленты, хоррор с высокой зрительской оценкой, который показал Голливуду, что и «остальной мир» может. У маленькой Су-ан день рождения. Девочка живет с отцом в Сеуле и очень хочет отправиться к маме в Пусан. По дороге случается непредвиденное, и на страну обрушивается загадочный вирус. Пассажирам поезда в Пусан - единственного города, отразившего атаки вируса − придется бороться за выживание. 442 километра в пути.

С 13 августа: триллер ЛЕТО 84.

Детективный триллер, снятый в стилистике 80-тых годов и в лучших традициях полюбившегося сериала «Очень странные дела», только в этот раз никакой мистики и ужаса, хотя, конечно, атмосфера нарастающего саспенса присутствует. Четверо 15-летних друзей проводят лето 1984 года за необычным занятием: они вычисляют серийного убийцу, несколько лет подряд орудующего в округе. Все улики ведут к соседскому дому, где живет уважаемый офицер полиции.

С 13 августа: российский комедийно-драматический киноальманах НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ.

Проект расскажет историю Анны − студентки-социолога из благополучной семьи, которая должна сдать практику и отправиться на улицу, чтобы провести исследование, в ходе которого нужно выяснить, каким современные россияне видят свое будущее. Влюбленный в нее Нечаев − простой парень с окраины − пытается ей помочь. Вместе они проходят через восемь историй людей, по-разному относящихся к своему настоящему и будущему, но так и не находят точного ответа на поставленный вопрос. Зато их собственным ответом становится вспыхнувшая взаимная любовь. Здесь и сейчас.

С 14 августа: полнометражный мультфильм СКУБИ-ДУ.

Первая встреча Шэгги и Скуби, а также знакомство друзей с юными детективами − Фредом, Дафни и Вэлмой, и, конечно же, история основания знаменитой корпорации «Тайна». Теперь, когда за плечами корпорации сотни раскрытых тайн, друзья предстанут перед самым сложным делом в своей практике – заговором с целью освобождения призрачного пса Цербера. Пока герои пытаются остановить «песопокалипсис», они узнают тайну происхождения Скуби. Его ждет потрясающее будущее, еще более грандиозное, чем мы могли представить.

С 15 августа: мистическая трагикомедия ЛОРИК.

Фильм режиссера Алексея Злобина с Микаэлом Погосяном, Евгенией Дмитриевой, Ирэн Айвазян и Нарине Григорян в главных ролях. Актер по призванию и просто чудак Лорик, тезка великого Лоуренса Оливье, разгуливает по городу в театральных костюмах и декламирует монологи, вызывая смех и изумление. Но Лорик равнодушен к мнению окружающих, он не замечает происходящих вокруг перемен, того, что театр, в котором он служит, стал никому не нужен и вот-вот закроется.

С 20 августа: фантастический триллер МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ.

Ирландия. Студентка Шеворн − настоящий интроверт. Девушка изучает морскую биологию, и ей интереснее смотреть в микроскоп, чем общаться с сокурсниками. Она отправляется проходить практику на небольшом рыболовецком судне, что сулит новые впечатления и богатый материал для научных исследований, хотя команда и не в восторге от пассажирки, так как её рыжие волосы являются плохой приметой. Но тем не менее, капитан решает рискнуть и заплывает в запретную зону, где корабль внезапно «застревает». Выясняется, что к бортам судна присосались неизвестные науке морские существа, и они явно способны менять структуру и растворять все, чего касаются.

20 августа: финал второго сезона сериала «Нагиев на карантине».

Эксклюзивный комедийный сериал от Okko Studios. Продолжение суперуспешного комедийного хита о жизни Дмитрия Нагиева, который резко выпал из привычного ритма жизни и оказался на самоизоляции. Сразу два Нагиевых в одном месте! Дмитрий и Кирилл. Они очень разные, но у них гораздо больше общего чем они думают. Привычки, поведение и даже люди, которые им нравятся. Впервые у отца и сына появится возможность не спеша, и не отвлекаясь на дела пообщаться и поссориться на те темы, на которые не успели раньше!

С 24 августа: фантастический триллер ИНОПЛАНЕТНЫЙ КОД.

Алекс работает специалистом по взлому кодов и шифров в американской компании. Однажды, вернувшись домой, он обнаруживает в гостиной своё собственное бездыханное тело. А рядом флешку с запиской: «Посмотри меня». Алекс открывает загадочный USB-накопитель и начинает просмотр. На экране он видит самого себя из будущего и слышит рассказ о том, что удалось засечь сигналы, передаваемые неизвестным космическим спутником, в них было зашифровано сообщение о существовании инопланетных существ. Эта информация полностью меняет сознание Алекса. Вскоре за ним начинают охоту неизвестные.

С 27 августа: атмосферная романтическая комедия #ЯЗДЕСЬ.

Эксклюзивно в ULTRA HD 4K. Французский шеф-повар Стефан знакомится в сети с корейской художницей Су. Бурная переписка вдохновляет, и он решает поехать в Сеул, но возлюбленная не встречает его в аэропорту. Стефан ждет ее в терминале. Он очаровывает всех и становится интернет-сенсацией, знаменитым «французским любовником». Но что ждет его за дверями аэропорта?

С 27 августа: комедия Таисии Игуменцевой КОРОЛЕВА.

Эксклюзивно в Okko. Настя − талантливая спортсменка, популярный блогер и первая красавица школы. Когда в класс приходит новенький, она ставит перед собой цель завоевать его внимание, но наталкивается на безразличие с его стороны. На что ей придется пойти ради победы?

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30.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko