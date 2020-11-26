Новости


Объединенная киносеть покажет восстановленные мультфильмы «Союзмультфильма»

Первый сборник появится уже 5 декабря

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выпускает в своих кинотеатрах первый сборник Программы показов реставрированных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Золотую классику советской мультипликации увиядя гости сети в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Челябинске, Набережных Челнах, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Вологде, Белгороде, Саратове, Воронеже, Ульяновске, Калининграде, Сургуте, Красноярске, Туле, Коврове, Ижевске, Новокузнецке, Рязани, Сыктывкаре, Самаре, Волгограде, Ставрополе.

Современные экраны с высоким разрешением проявляют даже малейшие погрешности изображения. Поэтому в последние годы студия «Союзмультфильм» вела активную работу по восстановлению полнометражных фильмов, занималась реставрацией видео и звука таких известных мультфильмов, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик». Специалисты восстанавливали картины вручную: тщательно оцифровывали оригинальную пленку, очищали каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Также применяли технологию ротоскопинга, при которой персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра. 

«Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − таким образом, молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени. А мы можем увидеть по-новому знакомые с детства картины. Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и мы рады, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по-достоинству оценить шедевры отечественной анимации».

При подготовке сборников для показа на больших экранах Объединенной киносети было учтено важное обстоятельство: в 2020 году 100-летний юбилей отмечает легендарный художник-постановщик и режиссер студии Леонид Шварцман. Он является художником всех короткометражным фильмов, которые внесены в начало каждого сборника Программы.

Мультфильмы, вошедшие в Программу показов:

  • Сборник №1: «Гирлянда из малышей» (реж. М.Мирошкина, Л.Шварцман, 1983 г.) и «Сказка о царе Салтане» (реж. И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984 г.).
  • Сборник №2: «Обезьянки, вперед!» (реж. Л.Шварцман, 1993 г.) и «Двенадцать месяцев» (реж. И.Иванов-Вано, М.Ботов, 1956 г.).
  • Сборник №3: «Великое закрытие» (реж. И.Уфимцев, худ. Л.Шварцман, 1985 г.) и «Снежная королева» (реж. Л. Атаманов, 1957 г.).
  • Сборник №4: «Варежка» (реж. Р.Качанов, худ. Л.Шварцман, 1967 г.), «Топтыжка» (реж. Ф.Хитрук, 1964 г.) и «Щелкунчик» (реж. Б.Степанцев, 1975 г.).

Актуальное расписание и билеты на показы доступны на сайте Объединенной киносети.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

26.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

Объединенная киносеть открыла свой 77-й кинотеатр

«Союзмульфильм» снимет мультсериал совместно с индийской группой Toonz Entertaiment

Крупнейшие киносети обратились с заявлением в калининградское УФАС

Гарик Харламов озвучит Волка в перезапуске «Ну, погоди!»

Башкортостан и «Союзмультфильм» откроют в республике анимационный технопарк


Самое читаемое

Средства получат более 500 организаций

Правительство одобрило выделение 4,2 млрд рублей на поддержку киноиндустрии

Подробнее
Об этом рассказал один из топ-менеджеров холдинга

«Яндекс» признал, что «КиноПоиск HD» пока не приносит прибыли

Подробнее
Деньги поделят

Стало известно, как распределят 4,2 млрд господдержки для киноотрасли

Подробнее
Минкультуры подбирает организации нового директора

Фонду кино могут сменить руководителя

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 