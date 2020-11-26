Объединенная киносеть покажет восстановленные мультфильмы «Союзмультфильма»

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выпускает в своих кинотеатрах первый сборник Программы показов реставрированных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Золотую классику советской мультипликации увиядя гости сети в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Челябинске, Набережных Челнах, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Вологде, Белгороде, Саратове, Воронеже, Ульяновске, Калининграде, Сургуте, Красноярске, Туле, Коврове, Ижевске, Новокузнецке, Рязани, Сыктывкаре, Самаре, Волгограде, Ставрополе.
Современные экраны с высоким разрешением проявляют даже малейшие погрешности изображения. Поэтому в последние годы студия «Союзмультфильм» вела активную работу по восстановлению полнометражных фильмов, занималась реставрацией видео и звука таких известных мультфильмов, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик». Специалисты восстанавливали картины вручную: тщательно оцифровывали оригинальную пленку, очищали каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Также применяли технологию ротоскопинга, при которой персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.
«Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − таким образом, молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени. А мы можем увидеть по-новому знакомые с детства картины. Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и мы рады, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по-достоинству оценить шедевры отечественной анимации».
При подготовке сборников для показа на больших экранах Объединенной киносети было учтено важное обстоятельство: в 2020 году 100-летний юбилей отмечает легендарный художник-постановщик и режиссер студии Леонид Шварцман. Он является художником всех короткометражным фильмов, которые внесены в начало каждого сборника Программы.
Мультфильмы, вошедшие в Программу показов:
Актуальное расписание и билеты на показы доступны на сайте Объединенной киносети.
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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов
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