Объединенная киносеть покажет восстановленные мультфильмы «Союзмультфильма»

Объединенная сеть «Синема Парк» и «Формула Кино» выпускает в своих кинотеатрах первый сборник Программы показов реставрированных мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Золотую классику советской мультипликации увиядя гости сети в Москве, Санкт-Петербурге, Тюмени, Челябинске, Набережных Челнах, Перми, Уфе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Вологде, Белгороде, Саратове, Воронеже, Ульяновске, Калининграде, Сургуте, Красноярске, Туле, Коврове, Ижевске, Новокузнецке, Рязани, Сыктывкаре, Самаре, Волгограде, Ставрополе.

Современные экраны с высоким разрешением проявляют даже малейшие погрешности изображения. Поэтому в последние годы студия «Союзмультфильм» вела активную работу по восстановлению полнометражных фильмов, занималась реставрацией видео и звука таких известных мультфильмов, как «Снежная королева», «Двенадцать месяцев», «Сказка о царе Салтане», «Тайна третьей планеты», «Щелкунчик». Специалисты восстанавливали картины вручную: тщательно оцифровывали оригинальную пленку, очищали каждый кадр от целлулоидной пыли, царапин, порывов. Также применяли технологию ротоскопинга, при которой персонажей отделяют от фона для раздельной очистки и восстановления всех элементов кадра.

«Сложная работа по восстановлению классических мультфильмов очень важна для понимания высокой значимости произведений анимации, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − таким образом, молодое поколение получает возможность познакомиться с богатством «Золотой коллекции», многие из шедевров которой именно из-за качества изображения долгие годы оставались в тени. А мы можем увидеть по-новому знакомые с детства картины. Настоящие произведения киноискусства с годами раскрываются новыми гранями, и мы рады, что благодаря нашему проекту у детей и взрослых появилась возможность по-достоинству оценить шедевры отечественной анимации».

При подготовке сборников для показа на больших экранах Объединенной киносети было учтено важное обстоятельство: в 2020 году 100-летний юбилей отмечает легендарный художник-постановщик и режиссер студии Леонид Шварцман. Он является художником всех короткометражным фильмов, которые внесены в начало каждого сборника Программы.

Мультфильмы, вошедшие в Программу показов:

Сборник №1: «Гирлянда из малышей» (реж. М.Мирошкина, Л.Шварцман, 1983 г.) и «Сказка о царе Салтане» (реж. И. Иванов-Вано, Л. Мильчин, 1984 г.).

Сборник №2: «Обезьянки, вперед!» (реж. Л.Шварцман, 1993 г.) и «Двенадцать месяцев» (реж. И.Иванов-Вано, М.Ботов, 1956 г.).

Сборник №3: «Великое закрытие» (реж. И.Уфимцев, худ. Л.Шварцман, 1985 г.) и «Снежная королева» (реж. Л. Атаманов, 1957 г.).

Сборник №4: «Варежка» (реж. Р.Качанов, худ. Л.Шварцман, 1967 г.), «Топтыжка» (реж. Ф.Хитрук, 1964 г.) и «Щелкунчик» (реж. Б.Степанцев, 1975 г.).

Актуальное расписание и билеты на показы доступны на сайте Объединенной киносети.

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26.11.2020 Автор: Артур Чачелов