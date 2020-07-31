Окко покажет в России топовый контент Comedy Central

Мультимедийный сервис Окко и ViacomCBS Networks International, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, пополняют библиотеку топовыми проектами от Comedy Central. Эксклюзивный контент самого популярного международного комедийного бренда среди миллениалов будет доступен в сервисе как в подписке Paramount+, так и в рамках пакетов подписок. Он включае популярный сериал «Ки и Пил» и новые для российского рынка шоу – «Пьяная история» и «Внутри Эми Шумер»». В дальнейшем линейка контента будет постоянно расширяться.

В каждом выпуске комедийного шоу «Пьяная история» (Drunk history) ведущий Дерек Уотерс приглашает гостя, который пересказывает события из мировой истории: это могут быть и современные истории – об актере Кларке Гейбле, рождении хип-хопа, так и рассказы из более раннего времени – о Распутине, американских президентах и т.д. Изюминка шоу – в том, что рассказчик находится в состоянии легкого опьянения, поэтому речь героев может сбиваться, а также возникают смешные моменты. В сериале, ставшем победителем премии «Эмми» в номинации «Лучшее скетч-шоу», приняли участие такие актеры, как Джек Блэк, Вайнона Райдер, Люк и Оуэн Уилсон, Билл Хейдер, Джейсон Момоа, Майкл Сера, Ник Офферман, Терри Крюс, Альфред Молина, Эмили Дешанель и многие другие.

Комедийный сериал «Ки и Пил» (Key and Peele) состоит из различных скетчей на абсолютно разные темы: от поп-культуры, до острых социальных вопросов и стереотипов. Главные роли в сериале исполняют Киган-Майкл Кей и Джордан Пил, лауреат премии «Оскар» 2018 года за лучший сценарий (фильм ПРОЧЬ, в котором Джордан выступил и в качестве режиссера).

Комедийное шоу «Внутри Эми Шумер» (Inside Amy Schumer) от известной американской актрисы – это откровенный и ироничный сериал, дающий ответы на популярные вопросы простым и очень смешным языком. Шоу состоит из скетчей, стендап выступлений, а также интервью людей на улице. Гостями шоу были такие актеры как Патрисия Аркетт, Дженнифер Хадсон, Лена Данэм, Денис Куэйд, Тина Фей, Пол Джаматти и многие другие. «Внутри Эми Шумер» – двукратный обладатель «Эмми» в 2015 и 2016 годах.

Подписка Paramount+ на Okko регулярно пополняется новым премиальным контентом брендов ViacomCBS, включая Channel 5 и MTV, которые появятся в онлайн-кинотеатре в ближайшее время. Контент Channel 5 и основная часть контента Comedy Central, известного по всему миру своими культовыми комедийными шоу, стендапами и анимацией («Южный Парк», «The Daily Show» и «Comedy Central Roast») на территории России будет представлена впервые на Okko и эксклюзивно доступна подписчикам сервиса.

Сервис Paramount+ доступен в Okko отдельной подпиской за 199 рублей (до конца лета, далее – 299 рублей), а также в пакетах подписок «Оптимум» и «Премиум».

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31.07.2020 Автор: Артур Чачелов