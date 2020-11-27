Okko рассказал о новинках декабря

В последнем месяце уходящего года мультимедийный сервис Okko порадует ценителей Джуда Лоу, Уилла Смитта, Элтона Джона и Фредди Меркьюри, Александра Паля, Мэттью МакКонахи, Саймона Пэгга, Зендаи, семьи Бэтмена, Омара Си, Кристофера Нолана, Лиама Нисона, Джерарда Батлера, Стива Карелла, Питера Диклэйджа, Мика Джаггера?Джона Малковича, Энн Хэтэуэй и, конечно же, почитателей таланта непревзойденной Алисы Фрейндлих, которая в декабре празднует юбилей!

С 1 декабря: фильм ГЕМИНИ. Доступен в подписке.

Драки Уилла Смита с молодым Уиллом Смитом от поразительно разностороннего режиссера Энга Ли. Даже самый бесстрашный солдат однажды захочет уйти на покой. Как и Генри Броган — первоклассный киллер, мечтающий выйти на отдых, заработанный кровью и потом. Но своей последней работой Генри разозлил важных людей, и теперь на него открыта настоящая охота. Убить киллера отправляется никто иной, как точная копия самого Генри, только намного моложе. Хватит ли сил герою побороть самого себя?

С 1 декабря: фильм РОКЕТМЕН. Доступен в подписке.

Его музыка вдохновляет, его жизнь поразительна. РОКЕТМЕН − это музыкальная феерия из любимых песен Элтона Джона. Узнайте, как застенчивый юноша из маленького городка становится суперзвездой и культовой фигурой поп-музыки. Невероятно зрелищный, будоражащий и захватывающий, этот фильм с блистательным звездным составом полон впечатляющих музыкальных сцен и не похож ни на что виденное вами ранее. Эталонная биография Элтона Джона: с музыкой, блестками и цензурой.

С 3 декабря: фильм ГЛУБЖЕ!. Эксклюзивно в подписке Okko.

Александр Паль и Михаил Сегал выводят русское порно на недосягаемую глубину. По воле случая молодой и известный своей требовательностью театральный режиссер оказывается вовлечен в порно–индустрию, где переворачивает все вверх дном. Теперь на его талант надеется вся страна! На фестивале «Кинотавр» фильм был награжден специальным дипломом жюри «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителю».

С 3 декабря: фильм НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО. Эксклюзивно в Ultra HD 4K.

Молодой писатель Чарльз Диккенс страдает от профессиональных неудач − три его последние книги остались незамеченными. Отвергнутый издателями, юноша решает рискнуть и на оставшиеся средства написать новый роман. Ведь на дворе канун Рождества и настоящие чудеса случаются! Приключенческий байопик с Дэном Стивенсом, Кристофером Пламмером и Джонатаном Прайсом в главных ролях.

С 3 декабря: фильм ЛЕС САМОУБИЙЦ.

Американец Артур отправляется в печально известный по всему миру и реально существующий «лес самоубийц», чтобы покончить с собой у подножия горы Фудзи. Артур уже готов на последний шаг, но тут он встречает японца, который потерялся в лесу после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Только выбраться из леса намного сложнее, чем попасть в него, и двое мужчин отправляются в непростое, полное рефлексий путешествие по «морю деревьев», чтобы найти выход — но уже не из жизни, а из леса. Дорогу домой. Детективная драма Гаса Ван Сента с Мэттью МакКанахи и Наоми Уоттс в главных ролях.

С 4 декабря: фильм ТРУДНОСТИ АДАПТАЦИИ.

Когда известный музыкальный продюсер, страдающий психическим расстройством, перестает принимать лекарства, его друзья отправляются за ним по клубам Лос-Анджелеса. Драма режиссера Кэтрин О’Брайэн с Саймоном Пэггом, Джуно Темпл и Александрой Даддарио в главных ролях.

С 4 декабря: фильм ДА, БОЖЕ, ДА.

1999 год. Ученица старших классов католической школы по имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из ТИТАНИКА. Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у неё завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уик-энд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит её жизнь навсегда.

С 4 декабря: мультфильм ВСЯ ПРАВДА О МЕДВЕДЯХ: ФИЛЬМ.

Однажды любовь медведей к фудтракам и вирусным видео выходит из-под контроля, и это привлекает внимание агента Траута из Национального управления дикой природы, который обещает восстановить порядок, разделив друзей навсегда. Изгнанный из дома Гриз решает, что есть только один способ найти убежище − переехать в Канаду! Медведи отправляются в эпическое путешествие, наполненное новыми друзьями, опасными препятствиями и массовыми вечеринками. Но самое главное, что это приключение заставит медведей вспомнить, как они впервые встретились и стали братьями, и как сделать так, чтобы их семейные узы не распались.

С 5 декабря: полтометражный мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ.

Все семьи разные, но эта – самая разношерстная. Папа когда-то превратился в Бигфута, сын унаследовал его суперспособности и умение понимать язык животных, так еще и в доме вместе с ними и мамой живет целый зоопарк – огромный медведь, неутомимая белка и беспокойный енот со множеством очаровательных детенышей. Когда же уникальному заповеднику на Аляске понадобится помощь, вся семейка Бигфутов отправится в большое путешествие и покажет всему миру, на что способна их команда…

С 7 декабря: фильм БОЛЬШОЙ КУШ.

Работник бани находит в шкафчике забытую посетителем сумку, которая оказывается набита деньгами. Он относит ее на склад забытых вещей, но поскольку мужчине нечем заплатить за обучение дочери, да еще пожилая мать страдает деменцией и изводит невестку, он все чаще подумывает забрать деньги себе. Сотрудник портовой таможни пытается договориться с коллекторами об отсрочке, так как бывшая девушка оставила его по уши в долгах и исчезла. Женщина, которая не от хорошей жизни работает проституткой, вместе с молодым любовником думает пришить ставшего часто распускать руки мужа. Эти незнакомые между собой люди невероятным образом повлияют на судьбы друг друга.

С 8 декабря: документальный фильм АЛИСА. ВОЛНЕНИЕ. Эксклюзивно в подписке Okko.

Проект снят в период репетиций и премьеры спектакля «Волнение», главную роль в котором сыграла народная артистка СССР Алиса Фрейндлих. Пьеса была написана и поставлена драматургом и режиссером Иваном Вырыпаевым специально для Алисы Бруновны в год 35-летия её службы в БДТ и 100-летия театра. Уникальные видеохроники позволяют зрителю не только заглянуть за кулисы постановочного процесса, но и последовать за легендарной актрисой к ней домой, увидеть ее в кругу семьи и друзей и чуть лучше узнать обычно скрытую от публики часть жизни Алисы Бруновны Фрейндлих.

С 9 декабря: фильм ОГРАБЛЕНИЕ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ.

После серьезной аварии новые жизненные обстоятельства вынуждают еще недавно успешного банкира Оливера к реализации дерзкого преступного плана. Ему нужно доставить в Швейцарию большую сумму черных денег, а его помощниками и прикрытием в этом авантюрном путешествии становится команда весьма необычных сотрудников − людей с ограниченными возможностями и безграничным чувством юмора.

С 10 декабря: фильм БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ. Доступен в подписке.

Чествование группы Queen, их музыки и их выдающегося вокалиста Фредди Меркьюри, который бросил вызов стереотипам и победил условности, чтобы стать одним из самых любимых артистов на планете. Фильм прослеживает головокружительный путь группы к успеху благодаря их культовым песням и революционному звуку, практически распад коллектива, поскольку образ жизни Меркьюри выходит из-под контроля, и их триумфальное воссоединение накануне концерта Live Aid, ставшим одним из величайших выступлений в истории рок-музыки.

С 10 декабря: фильм СТЕНДАП ПО ДРУЖБЕ.

Замкнутый и одинокий Трэвис берется помогать талантливой, но застенчивой Фелисити, мечтающей стать стендап-комиком. Каждому из них придется пройти полный неожиданностей и юмора путь, чтобы поверить в себя, обрести призвание и найти настоящую любовь.

С 10 декабря: фильм МОЙ СОЗДАТЕЛЬ. Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Доступен в подписке.

Сможет ли самый совершенный андроид заменить любовь всей жизни? Недалеко будущее, город Киото. В секретной лаборатории могущественной корпорации перспективный ученый Джордж (Тео Джеймс) работает над искусственным интеллектом, который был бы идентичен человеческому. После нескольких лет разработки он близок к цели. Однако не тщеславие или научный интерес движут им. Джордж мечтает воскресить погибшую жену − и об этой цели ничего не должна узнать корпорация. Фантастическая история о поиске бессмертия и любви от Гэвина Ротери с Тео Джеймсом, Стейси Мартин и Роной Митра в главных ролях.

С 11 декабря: аниме ЛЮПЕН III: ПЕРВЫЙ.

Известный вор Люпен III объединяется с женщиной по имени Летиция, чтобы украсть дневник Брессона - сокровище, заполучить которое оказалось не по зубам даже его знаменитому деду.

С 11 декабря: сериал «Пенниуорт».

Альфред Пенниуорт − отставной офицер британского спецназа, который создаёт в Лондоне собственное охранное предприятие. Одним из его первых клиентов становится миллионер Томас Уэйн, отец будущего Бэтмена.

С 12 декабря: фильм ПАПИНА ДОЧКА.

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни. Приключенческая фэнтези-комедия для всей семьи от обладателя Оскара Мишеля Хазанавичуса с Омаром Си в главной роли.

С 13 декабря: фильм НЕ ВСЕ ДОМА.

Семейная комедия о том, как Антуан Мерсьер на десять дней остается один с детьми, и это оборачивается полной катастрофой: как говорить с детьми – непонятно, как все успеть – тоже, даже путь до школы оказывается полон препятствий. Обилие больших и маленьких происшествий: падений, взрывов и кухонных пожаров, − и игры со сменой костюма, когда муж-бизнесмен (самый занятой член семьи) внезапно оказывается в шкуре своей жены, придает картине очарование классического фарса, с его невзыскательным юмором и отточенными приемами. Чем закончится этот кавардак и выживет ли Антуан, вот в чем вопрос.

С 14 декабря: фильм КОМНАТА. Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Доступен в подписке.

Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего кроме этой комнаты не видел − он в ней родился и ни разу её не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.Драматический триллер Леонарда Абрахамсона, один их триумфаторов премии Оскар 2016 года (4 номинации, победа за «Лучшую женскую роль») с великолепной Бри Ларсон в главных ролях.

С 14 декабря: фильм ГОЛУБОЙ ОКЕАН.

Лола с мужем Рикардо и четырьмя детьми отдыхают в курортном городе Мар-дель-Плата. Однако Лолу не радуют теплое море, прогулки по набережной и шопинг, внутри нее бушует буря, но муж, кажется, ничего не замечает. И вот семья приезжает погостить у друзей, и Лола понимает, что эта поездка потеряла всякий смысл и им с мужем надо расстаться. Хаос, таившийся в ее душе, вырвался на свободу. Но тут в семье друзей происходит трагедия, и все шокированы случившимся… Счастью пришел конец, но что ждет их впереди?

С 15 декабря: фильм ДОВОД.

Режиссер Кристофер Нолан продолжает свои игры со временем на новом уровне. Эпоха холодной квантовой войны и новая эра международного шпионажа. Джону Дэвиду Вашингтону и Роберту Паттинсону предстоит спасти мир с помощью слова «довод» и инверсии − техники управления временем, при которой все действия разворачиваются в обратном порядке. Высокобюджетный шпионский блокбастер, для которого пришлось переизобретать все известные навыки боя и взорвать настоящий самолет − масштабы, которые невозможны ни для одного другого голливудского режиссера.

С 15 декабря: фильм ЧЕСТНЫЙ ВОР.

Лиам Нисон играет грабителя банков, который собрался завязать с преступной жизнью. Пути к отступлению он уже приготовил: в собственном банковском хранилище вора лежат миллионы долларов. Кстати, симпатичная работница банка (Кейт Уолш) проявляет к матерому преступнику интерес, поэтому он окончательно решает стать честным человеком. Не вовремя в дело вмешивается ФБР, и герой Нисона открывает, что настоящие воры − люди в погонах. Подобно Робин Гуду, он собирается наказать коррупционеров.

С 17 декабря: фильм КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА.

Новая комедия об инфантильных нулевых от Джадда Апатоу. Скотт (Пит Дэвидсон) − молодой бездельник, большую часть своего времени он курит траву и бьёт глупые татуировки своим друзьям-раздолбаям. Пока все вокруг советуют его матери поскорее уже выкинуть птенца-переростка из гнезда, Скотт всё ещё даёт ей трогательные обещания, что они будут вместе всегда. Всё меняется, когда у его матери появляется мужчина. Рэй − пожарный, с двумя маленькими дочерьми и массой ответственности, он заставит Скотта по-новому взглянуть на свою жизнь.

С 17 декабря: фильм ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ. Эксклюзивно в подписке Okko.

Однажды в размеренную и счастливую жизнь архитектора и его жены вламываются грабители. Теперь единственная мечта Андрея − стереть ту кошмарную ночь из памяти Оли. Отчаянные поиски решения приводят его в жутковатую квартиру в Доме на набережной к таинственной Маре, которая обещает «особое» лекарство. Российский хоррор с качественной визуальной составляющей и мрачной захватывающей историей с Александрой Ревенко в главных ролях.

С 17 декабря: фильм ГНЕЗДО.

Готическая драма о том, что американской мечте не место в старинной английской усадьбе. 1980-е. Амбициозный предприниматель Рори (Джуд Лоу), убеждает свою жену Эллисон (Кэрри Кун) и двоих взрослеющих детей, покинуть одноэтажную Америки и переехать в его родную Англию. Рори арендует огромную загородную усадьбу, будучи убежденным, что в Старом Свете его ждут новые карьерные возможности. Вскоре его стремление к шикарному образу жизни и богатству, приводит семью к кризису.

С 18 декабря: фильм ГРЕНЛАНДИЯ.

Фильм-катастрофа о том, как остаться человеком в любых условиях. Во время глобальной катастрофы обязательно должно быть место, в котором можно укрыться от разрушающих последствий. Когда становится известно, что огромная комета скоро врежется в Землю и выживание окажется под вопросом, для Джона (Джерард Батлер) и его семьи, жены и сына, таким местом оказывается бункер в далекой Гренландии. Но до безопасного места еще предстоит добраться, минуя тысячи обезумевших людей, нравственные принципы которых во время катастрофы уступили место животному желанию выжить.

С 19 декабря: фильм ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ.

Что элегантная столичная парочка забыла в городке под названием Оленье Озеро штата Висконсин, также известного как «молочная ферма Америки»? Именно в этом захолустье был обнаружен единственный честный дурачок с железными принципами − идеальный ключ к сердцам достопочтенных провинциальных избирателей. Именно за ним охотится пара элитных политтехнологов из враждующих партий. Именно ему – бравому полковнику в отставке − предстоит сразиться за будущее демократии всей страны, а может, и целого мира. Есть лишь один нюанс − сам кандидат об этом еще не знает.

С 21 декабря: фильм ВСПОМНИ ВСЕ.

Гордон, придумавший прибор, который может записывать и воспроизводить воспоминания, умирает ровно за день до представления миру своего уникального открытия. Чтобы расследовать эту загадочную смерть детектив Сэм (звезда «Игры престолов» Питер Динклэйдж) прибегает к помощи новейшей разработки гениального ученого.

С 21 декабря: фильм РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ.

Кортни Беннет, в прошлом подающая большие надежды фигуристка, руководит городским катком и бесплатно учит детей кататься. Накануне Рождества выясняется, что мэр планирует закрыть каток из-за проблем с финансированием, и традиционный рождественский карнавал не состоится. Кортни падает духом, ведь кажется, что спасти каток может только чудо.

С 24 декабря: фильм ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ.

После событий первого ПОЕЗДА прошло четыре года, Южная Корея пала под натиском живых мертвецов. Как было показано в конце оригинального фильма, только военные могут сохранить дисциплину и организованно дать отпор зомби после конца света. Впрочем, опасны в этом мире и анархические банды людей. Они устраивают гладиаторские бои живых и мертвых. Группа морских пехотинцев и примкнувшие уцелевшие пытаются найти прибежище либо выход на заблокированном полуострове, который весь стал, как осажденный поезд.

С 25 декабря: фильм САМОИЗОЛЯЦИЯ.

Драматический триллер с Наоми Уоттс в главных ролях рассказывает про жаркое лето 1977 года в Нью-Йорке. Несколько лет назад писательница Джун Ли выпустила популярный роман, а теперь у неё обострение − она живет в захламленной квартире бабушки и страдает от агорафобии. Покупки из магазина ей доставляет курьер, и как-то раз приезжает сестра помочь навести порядок. По радио твердят об орудующем в городе маньяке, а в домофон Джун постоянно кто-то звонит и молчит.

С 26 декабря: фильм НАРКОТОРГОВЕЦ.

Чтобы заработать на жизнь, бывший боксер Дуглас Армстронг по прозвищу Арм начинает работать на семью крупных наркоторговцев. Ему предстоит пройти тяжелое испытание на верность семье и сыну и своей новой семье мафиози, когда он должен впервые убить человека.

С 26 декабря: фильм ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ.

Пытаясь вылечить своего брата Блейка от бессонницы, при которой человек не может спать до тех пор, пока не умирает, студентка-медик Карла устраивает его в секретную научную лабораторию. В ходе лечения там она обнаруживает, что существует некая куда более зловещая причина его недуга.

С 28 декабря: фильм ИСКУССТВО ОГРАБЛЕНИЯ.

Италия, 1970-е. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас и привлекательная американка Беренис Холлис приезжают в роскошное поместье у озера Комо на севере Италии. Его владелец, адвокат и коллекционер искусства Кэссиди, делает паре необычное предложение − похитить из мастерской его знакомого художника последний шедевр этого гения-затворника. Но тщательно продуманный план неожиданно выходит из-под контроля. Драматический триллер Джузеппе Капотонди, отмеченный Премией фонда Миммо Ротелла на прошедшем Венецианском кинофестивале, с Элизабет Дебки, Дональдом Сазерлендом, Класом Бангом и Миком Джаггером в главных ролях.

С 29 декабря: фильм ВООБРАЖАЕМАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.

Биограф Джон Экас, пишущий историю самого богатого человека на земле Веса Тауроса, обладает способностью менять реальность силой воображения. Он переплетает их судьбы с древней легендой индейцев Навахо, исследуя, как видения сверхъестественного сталкиваются с настоящими событиями жизни. Фантастический триллер Леха Маевски с Джошом Хартнеттом, Джоном Малковичем, Беренис Марло и Киром Дуллеа в главных ролях.

С 29 декабря: фильм ПЕГАС: ВОЛШЕБНЫЙ ПОНИ. Доступен в подписке.

В небольшом американском городке, страдающем от экономических трудностей, юная Сидни с разбитым сердцем наблюдает, как ее семья оказывается на грани потери конной фермы, которая была в их семье на протяжении поколений. Однажды, гуляя по лесу, она обнаруживает крылатого пони, упавшего с неба. В то время как она и ее брат изо всех сил пытаются вылечить существо, ее семью пытаются вынудить продать свое ранчо. Крылатый пони приносит новую жизнь в маленький город.

С 29 декабря: фильм ЛЕДЯНОЙ КАПКАН.

Во время путешествия молодые супруги Мэтью и Наоми попадают в снежную бурю и оказываются в ледяной ловушке. Их автомобиль погребен под толстым слоем снега, температура стремительно падает, а атмосфера в салоне накаляется. Жажда, голод, холод, леденящий ужас и безысходность становятся настоящим кошмаром наяву, а надежда на спасение угасает с каждым часом. Им предстоит настоящая битва за выживание.

С 29 декабря: фильм ВЕДЬМЫ.

Экранизация сказки Роальда Даля о ведьмах, которые превращают детей в мышей. Режиссер Роберт Земекис вместе с Альфонсо Куароном и Гильермо дель Торо (продюсеры) снимает страшную детскую сказку про колдовство. Одному семилетнему мальчику очень повезло с бабушкой, ведь она научила его, как легко вычислить ведьму: те часто чешут головы из-за неудобных париков и прячут свои когти в перчатки. Поэтому, когда они с бабушкой случайно оказываются по соседству с ведьминским симпозиумом, мальчик первым узнает об их коварном замысле. И хотя Верховная Ведьма (Энн Хэтэуэй) превращает незваного гостя в мышонка, это не помешает ему объявить злодейкам войну.

С 31 декабря: фильм ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО.

Бывший секретный оперативник южнокорейских спецслужб Ин-нам уже 9 лет работает наёмным убийцей. После выполнения последнего задания − убийства главы клана якудза − он собирается навсегда уехать в Панаму, но внезапно узнает, что его бывшую девушку убили. Также выясняется, что у той была маленькая дочь, которую незадолго до этого похитила собственная няня. Задействовав все свои связи, Ин-нам пускается на поиски ребенка, а в это время на него самого открывает охоту известный своей жестокостью киллер, который жаждет отомстить за смерть брата − того самого якудза.

С 31 декабря: анимационный фильм ТОМ И ДЖЕРРИ: ИСТОРИЯ О ЩЕЛКУНЧИКЕ.

В пустом оперном театре Джерри загадывает желание о собственных выступлениях, и магическим образом его мечта сбывается. Маленький мышонок переносится в волшебное королевство, где все возможно: конфетные леса, поющие снежинки, даже игрушки оживают! Джерри отлично проводит время со своими новыми друзьями, когда он танцует с балериной из музыкальной коробки, он счастлив, как никогда ранее. К сожалению, бездомные кошки, приведенные Томом, врываются на вечеринку Джерри, похищают балерину из музыкальной коробки и приносят ужас в праздничное королевство. Теперь все зависит от Джерри, с помощью знакомой мышки Таффи и новых друзей он может все наладить!

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27.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko