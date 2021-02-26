Okko станет площадкой для Фестиваля Европейского Кино

Фестиваль Европейского Кино пройдет онлайн с 2 марта по 2 апреля 2021 года. Проект организован Представительством Европейского Союза в России при поддержке посольств и культурных центров стран, входящих в ЕС. Это масштабное мероприятие − возможность познакомиться с лучшими фильмами, снятыми в Европе за последние несколько лет. Площадкой проекта станет мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера».

Любители кино во всех регионах России увидят 27 картин: каждая страна Европейского Союза представлена в программе своим фильмом. Все киноленты получили восторженные отзывы критиков и были отмечены престижными наградами, включая номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

С первого дня фестиваля у зрителей будет доступ к большей части фильмов, но некоторые картины будут доступны лишь непродолжительное время. Фильмы и расписание можно узнать на сайте фестиваля. Все картины будут демонстрироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

У зрителей кинофестиваля будет возможность не только познакомиться с лучшими образцами современного киноискусства Единой Европы, но и пообщаться с создателями картин. Запланирована целая серия онлайн-встреч: две состоятся на базе специального сервиса платформы Okko − «Премьера», а остальные пройдут на платформе ZOOM.

2 марта в 20:00 на сайте premiere.okko.tv создатели фильма КОРОЛЬ АТЛАНТИДЫ (Швеция) − продюсер и сценарист Симон Сеттергрен и режиссер Сони Йергенсен − лично представят свою работу. Во время live-трансляции зрители смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы гостям.

В рамках кинофестиваля также пройдут дискуссии, к участию в которых приглашены режиссеры картин, представленных в программе, а также российские кинокритики. 10 марта спикеры обсудят тему «женского начала» в кино. Речь пойдет о специфике художественного видения женщин, создающих фильмы, и о том, какую поддержку они получают в процессе работы. А 24 марта эксперты поделятся своими соображениями относительно того, какие истории станут наиболее актуальными в фильмах ближайшего будущего.

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26.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko