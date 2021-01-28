Okko рассказал о новинках февраля

В феврале мультимедийный сервис Okko порадует любителей семейных картин, комедий, экранизаций знаковых литературных произведений, зарубежных сериалов, триллеров и леденящих душу ужасов, а также почитателей Ultra HD 4K формата. Сервис приготовил несколько эксклюзивов. Будут также проекты собственного производства, но о них обещают рассказать отедьно.

С 31 января: фильм ЩЕГОЛ. Доступен в подписке

История болезненного взросления в экранизации романа Донны Тартт. Американская драма Джона Краули о бесценной картине и мальчике, которых на всю жизнь связал теракт. Пережив страшный взрыв в музее Метрополитен, юный Теодор Деккер втайне выносит из-под завалов уникальную картину голландского художника Карела Фабрициуса «Щегол». Это событие становится поворотным в судьбе главного героя, наполнив её потерями, роковыми ошибками и новыми возможностями.

С 1 февраля: документальный фильм ЖЕНЩИНА. Доступен в подписке

Всемирный проект, собравший рассказы 2000 женщин из 50 стран мира. Героини проекта делятся историями на темы материнства, образования, брака и финансовой независимости, говорят о менструации и сексуальности. Здесь вы услышите голоса женщин, которые впервые смогли поделиться своей историей. Большую часть фильма составляют истории, рассказанные от первого лица, − сотни рассказов самых разных женщин, от глав государств до королев красоты, от водителей автобусов до женщин-фермеров из отдаленных районов.

С 1 февраля: фильм ЛОВЕЦ СНОВ. Доступен в подписке

Совсем немного времени прошло после убийства жены Люка соседским мальчишкой в отдаленном лесном домике, но мужчина привозит туда свою новую пассию Гейл и сына Джоша. Ребенка мучают страшные сны, в которых ему является мертвая мама, а Гейл − детский психолог со стажем − изо всех сил пытается помочь мальчику. Однажды, наслушавшись рассказов соседки про ловцы снов, Джош крадет у нее из сундука полезную, как он думал, для избавления от кошмаров вещь, но после этого его сны становятся ещё более реалистичными и пугающими.

С 1 февраля: фильм ЗАЛИНИЯ. Доступен в подписке

У пятилетней Алины есть крыша над головой, но нет дома. У нее есть родители, но нет семьи. Ее окружают новые и старые лица, но она одинока. Девочке приходится проходить через испытания потери, рано осознавать, что такое смерть и предательство и познавать жестокость окружающего мира, в котором каждый остается сам за себя.

С 2 февраля: фильм ИГРЫ СУДЬБЫ. Доступен в подписке. Эксклюзивно в Ultra HD 4K

У Адама есть все: любимая работа, особняк с видом на залив, деньги, красивая девушка. Но все меняет несчастный случай, в результате которого парень оказывается в инвалидном кресле. Ему кажется, что жизнь закончена, но знакомство с русской медсестрой возвращает ему вкус к жизни.

С 3 февраля: фильм ЛЕС САМОУБИЙЦ. Доступен в подписке

Детективная драма Гаса Ван Сента с Мэттью МакКанахи и Наоми Уоттс в главных ролях. Американец Артур отправляется в печально известный по всему миру и реально существующий «лес самоубийц», чтобы покончить с собой у подножия горы Фудзи. Артур уже готов на последний шаг, но тут он встречает японца, который потерялся в лесу после неудачной попытки свести счеты с жизнью. Только выбраться из леса намного сложнее, чем попасть в него, и двое мужчин отправляются в непростое, полное рефлексий путешествие по «морю деревьев», чтобы найти выход − но уже не из жизни, а из леса. Дорогу домой.

С 3 февраля: фильм ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Доступен в подписке.

Проект подписки START. Сиквел успешной комедии ГРОМКАЯ СВЯЗЬ с Леонидом Барацем, Ириной Горбачевой, Ростиславом Хаитом, Марией Мироновой, Камилем Лариным, Анастасией Уколовой и Александром Демидовым. 31 декабря семеро друзей вновь собираются в загородном доме, чтобы вместе встретить Новый год, но предновогодний вечер полон сюрпризов.

С 4 февраля: фильм ИЛИАНА. ВЕРЬ МНЕ.

Детективный триллер Владимира Койфмана с Иной Баррон, Иваном Босильчичем, Анной Чуриковой, Виктором Сухоруковым и Алексеем Барабашем в главных ролях. Встреча красавицы Илианы и профессора Федора Левашова на выставке художника Ивана Бодрова, у его знаменитой картины «Улыбка поляницы», станет роковой. Федора пленит красота, ум и загадочность Илианы. Вскоре они станут семейной парой, но их союз будет далеко не идеален. Откровение Илианы, сделанное однажды во время семейного обеда, шокирует Федора. Запланированный ужин с друзьями превратится в опасную игру.

С 4 февраля: фильм ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ. Доступен в подписке

Разгар Второй мировой войны. Франция обессилена и готова сдаться. Но истинный патриот, генерал де Голль не мог позволить стране потерять честь и достоинство. Он спорит с Правительством, ведет переговоры с Черчиллем, обращается к народу. Де Голль становится голосом Сопротивления, заручившись в этом поддержкой лишь любимой жены.

С 5 февраля: сериал «Частный детектив Магнум» (2 сезон). Доступен в подписке

Проект от FoxNow. Самый очаровательный детектив на красной Феррари вернулся. Томас Магнум (Джей Эрнандес), ветеран войны в Афганистане, живет в райском местечке на Гавайях и занимается частными расследованиями. У него модная бородка и огоньки в глазах. Однажды к нему обращается за помощью старый друг, но детектив всего на несколько минут не успевает прийти на помощь. Друг убит, а Магнум чувствует себя виноватым. Он просит своих бывших боевых товарищей помочь ему в расследовании странного дела, которое приводит к запутанной криминальной истории.

С 5 февраля: сериал «Гнилые времена» (3 сезон). Доступен в подписке

Проект от Paramount+. 1901 год, шикарное поместье в одном из городов США. Избалованные сестры Беатрис и Лилиан Белакорт живут роскошной жизнью, предаваясь всем доступным им порокам. Больше всего на свете они любят комфорт, свою красоту и семейное наследство, а также кокаиновое вино и кидаться в слуг профитролями. Семья и ближайшее окружение им под стать, а их отношения достойны отдельной мыльной оперы: отец тайно находится в сексуальном рабстве у новой служанки-экс-проститутки, мать сидит на модном морфии, мужья любят не своих жен, а друг друга, а одна из сестер − своего брата.

С 6 февраля: фильм ШКАТУЛКА ДЬЯВОЛА. Доступен в подписке

Хоррор о музее, ночь в котором переживет не каждый. Кейси работает в захолустном музее. В коллекцию поступает новый экспонат — антикварный попрыгунчик из тех, что выскакивают из шкатулки. Вскоре коллеги Кейси начинают погибать при загадочных обстоятельствах, и он связывает эти смерти со зловещим созданием, заточенным в шкатулке. Британский фильм ужасов объединяет две традиции жанра: опасные игрушки и чудовищных клоунов.

С 7 февраля: фильм АД ПО СОСЕДСТВУ. Доступен в подписке

Рассорившись с отцом после смерти матери, Сара пытается начать самостоятельную жизнь и находит идеальную, как ей кажется, квартирку в одном из небольших жилых комплексов Лос-Анджелеса. Её новые соседи - всё сплошь доброжелательные милые люди, которые устраивают совместные вечеринки и заботятся друг о друге. Но по ночам Сара не может нормально спать из-за странных звуков, и вскоре она узнает о своих соседях нечто очень неприятное.

С 8 февраля: фильм УТОЙЯ. ВЫСТРЕЛЫ БРЕЙВИКА.

Норвежская драма Эрика Поппе, основанная на реальных трагических событиях, претендовавшая на главный приз Берлинского кинофестиваля. 22 июля 2011 года пятьсот молодых людей, присутствовавших в летнем лагере на норвежском острове Утойа, подверглись нападению вооруженного правого экстремиста Андерса Брейвика. В объективе камеры − 19-летняя Кайя, которая здесь проводит время со своей младшей сестрой Эмили. Сёстры ссорятся, потому что Эмили не нравится в лагере, но внезапно раздается первый выстрел.

С 9 февраля: фильм ЭФФЕКТ МАНДЕЛЫ. Доступен в подписке.

В семье талантливого программиста произошла трагедия. После этого в его жизни стали происходить странные вещи. Пытаясь понять происходящее, мужчина вступает в противостояние со своей реальностью, чтобы нарушить цепь пугающих событий.

С 9 февраля: фильм ОНА УМРЕТ ЗАВТРА. Доступен в подписке.

Эми уверена, что завтра умрет. Она напивается и говорит подруге Джейн, чтобы после смерти та сделала из ее кожи куртку. Джейн пытается вразумить Эми, но эта странная убежденность оказывается заразной − теперь она тоже уверена, что завтра умрет.

С 10 февраля: фильм ВИКТОРИЯ. Доступен в подписке

Кирилл − мужчина в самом расцвете сил, и к 40 годам ему удалось завоевать титул чемпиона Европы по боям без правил, а также счастливо избежать обязательств перед кем бы то ни было. У него нет ни жены, ни детей, на ринг он теперь выходит ради денег, а женщин меняет, как одноразовую посуду. Но однажды утром Кирилл встречает у себя на кухне пятилетнюю дочку одной из девушек-однодневок. Виктория уверяет, что он ее отец и теперь они будут жить вместе. Для Кирилла это слишком неожиданная ситуация, он пытается в ней разобраться.

С 10 февраля: фильм В КОЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ. Доступен в подписке

Рики − молодой ученый из Лондона, принимает приглашение своего отца принять участие в научном эксперименте, который проводится в тихой итальянской деревушке. В процессе оказывается, что отец изобрел машину времени, вызывающую интерес и у других сил. Рики вынужден столкнуться с последствиями своего выбора, который он еще не сделал.

С 10 февраля: фильм СУПЕР СТРАННЫЕ ДЕЛА. Доступен в подписке

Комедийный хоррор о том, как иногда бывает сложно умереть. Бекка получает от своего депрессивного брата Риччи странный звонок. Она приезжает к нему домой, и увиденное полностью переворачивает ее мир. В квартире Риччи происходят очень странные вещи, повсюду находятся мертвые тела – копии ее брата, а сам он совершенно здоров и утверждает, что нашел какой-то портал.

С 12 февраля: фильм КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ. Доступен в подписке

Дебютный хоррор Дэйва Франко, известного своими актерскими работами. Вы снимали жилье через Интернет? Смотрели красивые картинки на сайте и представляли идеальный отпуск? Две молодые пары решили провести выходные на берегу океана и арендовали роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними пристально следят.

С 12 февраля: фильм ЧУДО-ЖЕНЩИНА1984.

1984 год. Диана (Галь Гадот) все еще грустит по погибшему Стиву (Крис Пайн), борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Однажды она знакомится с новой коллегой Барбарой (Кристен Уиг), специалисткой широкого профиля, которой поручено изучить новые артефакты. Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд (Педро Паскаль), и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.

С 13 февраля: фильм ГЕРОИЧЕСКИЕ ЛУЗЕРЫ. Доступен в подписке

Несколько друзей из маленького городка решили создать собственное дело. Но не успели они положить по крохам собранные деньги в банк, как тот лопнул. Друзья в отчаянии: за одну минуту они потеряли все и превратились в законченных неудачников. Однако вскоре становится известно, что их сбережениями за день до краха завладел коварный адвокат, вступивший в преступный сговор с управляющим банком. Выход у героев один – чтобы вернуть нажитое непосильным трудом, надо ограбить грабителя…

С 14 февраля: фильм ГОЛУБОЙ ОКЕАН. Доступен в подписке

Лола с мужем Рикардо и четырьмя детьми отдыхают в курортном городе Мар-дель-Плата. Однако Лолу не радуют теплое море, прогулки по набережной и шопинг, внутри нее бушует буря, но муж, кажется, ничего не замечает. И вот семья приезжает погостить у друзей, и Лола понимает, что эта поездка потеряла всякий смысл и им с мужем надо расстаться. Хаос, таившийся в ее душе, вырвался на свободу. Но тут в семье друзей происходит трагедия, и все шокированы случившимся… Счастью пришел конец, но что ждет их впереди?

С 14 февраля: веб-сериал «Секстерапия». Доступен в подписке. Эксклюзив

Кирилл и Лиза женаты уже много лет − они самая обычная пара с ребенком и бытовыми хлопотами. В один момент брак рушится, когда Кирилл находит переписку с подругой Лизы, о том, что его жена ни разу в жизни не испытывала оргазм. Чтобы спасти отношения, Кирилл и Лиза по совету секскоуча, и по совместительству этой самой подруги, Кристины пытаются разнообразить свою интимную жизнь. Пробуя достичь оргазма Лизы, пара все больше открывает, что проблема гораздо глубже.

С 14 февраля: фильм РОБАКОП 2077.

2077. Наступил киберпанк, и мир меняется вместе с ним. Людей постепенно заменяют на машины, и не все способны принять свою судьбу. Один робот проложил дорогу прогрессу, и будет сопротивляться до последнего выбрасывания на свалку истории.

С 14 февраля: фильм ПРИЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ. Доступен в подписке

Фантастическая драма Олега Асадулина с Донатасом Грудовичем, Анастасией Клюевой, Григорием Зельцером, Данилой Стекловым, Марией Смольниковой в главных ролях. История о группе молодых людей, которые становятся участниками эксперимента по созданию беспристрастной судебной системы под руководством искусственного интеллекта. Постепенно судебное слушание превращается в неподдающийся контролю процесс над самими участниками, которым предстоит узнать к чему приводит «сон разума» и потакание собственным эгоистическим инстинктам, когда срываются маски и личины благопристойности.

С 15 февраля: фильм ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ РАБОТА. Доступен в подписке

Южнокорейский отдел наркополиции никак не справляется с планом раскрываемости. Наводка на очередную банду – последний шанс для героев выслужиться перед начальством. Для маскировки они открывают фастфуд-кафе, откуда удобно следить за преступниками. Неожиданно дело идёт в гору. Копы больше не уверены, хотят они ловить наркоторговцев или сохранить бизнес. Фильм, снятый на стыке комедии положений и криминальной драмы стал самым кассовым у себя на родине.

С 19 февраля: фильм ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ БАБУШКИ. Эксклюзивно в Ultra HD 4K

Где-то в Нью-Йорке гадалка предсказала бабушке большую удачу. Никогда не поздно начать жить в свое удовольствие. Бабушка сняла все деньги со счета и отправилась в казино. Сорвать огромный куш в казино? Да легко! Нанять телохранителя? Не проблема! Черпая вдохновение из остросюжетных телесериалов, бабушка оказывается в эпицентре настоящих бандитских разборок. Теперь несладко будет всем!

С 20 февраля: фильм Я УКРАДУ ТЕБЯ У ВСЕГО МИРА.

Холодный и расчетливый мир, наполненный жаждой мести и подпитываемый коварством, ополчился против юной и очень хрупкой любви. Переплетение судеб двух семей и цепь трагических случайностей приводят к неожиданной развязке.

С 21 февраля: фильм СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ. Эксклюзивно в Ultra HD 4K

Сюзи узнает, что смертельно больна. Времени осталось мало, и теперь наконец можно сделать то, что она давно хотела. Вместе с Джей Би, находящимся в состоянии полного выгорания и отсутствия интереса к жизни, и мистером Блином, наоборот, ослепленным энтузиазмом, они отправятся в длинное и увлекательное путешествие. Их ждет незабываемый и захватывающий квест, который будет невозможно забыть.

С 21 февраля: фильм РОЖДЕСТВО НА ЛЬДУ. Доступен в подписке. Доступен в Ultra HD 4K.

Праздничное романтическое кино про каток со счастливым финалом. Кортни Беннет, в прошлом подающая большие надежды фигуристка, руководит городским катком и бесплатно учит детей кататься. Накануне Рождества выясняется, что мэр планирует закрыть каток из-за проблем с финансированием, и традиционный рождественский карнавал не состоится. Кортни падает духом, ведь кажется, что спасти каток может только чудо.

С 22 февраля: фильм КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ. Доступен в подписке

Популярный американский видеоблогер Коул сделал имя на участии в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. На 10-летие своего канала он непременно хочет устроить что-то особенное. И друзья предлагают ему пройти необычный квест в Москве. Поначалу Коул настроен скептически. Квест? Кого этим сейчас можно удивить? Узнав, что данные испытания разработали специально для него, парень воодушевляется, но квест окажется намного страшнее, чем он мог предположить.

С 25 февраля: мультфильм КРАСНЫЙ СВИТОК.

Это история Нины, 13-летней девочки, которая переносится во Вселенную Теллурия, таинственный и похожий на Землю мир, населенный различными фантастическими существами. Там она, месте с новыми друзьями, жителями Теллурии, должна помешать повелителю тьмы, Лорду Теней, который старается захватить Красный свиток, чтобы с его помощью открыть пространственные порталы в различные миры, навлекая на них тьму и разрушение.

С 24 февраля: фильм МЕДИУМ. Доступен в подписке

Убитый горем вдовец случайно попадает на спиритический сеанс к начинающему медиуму, которая вызывает дух его безвременно ушедшей жены. Ухватив тонкую нить надежды на связь с любимой, мужчина становится одержим идеей постоянного присутствия умершей жены рядом с ним. Согласится ли медиум помочь ему в этих опасных связях с потусторонним миром?

С 25 февраля: мультфильм СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ.

Такие харизматичные герои как члены клана Крудс просто не в силах усидеть на месте. Они смело идут навстречу самым головокружительным приключениям и готовы ответить непредсказуемостью и находчивостью на любой вызов судьбы.

С 26 февраля: фильм ЛИКВИДАТОРЫ. Доступен в подписке. Эксклюзив

Бывший агент ФБР должен выйти из программы защиты свидетелей, когда в его дом ошибочно вламываются. Это событие заканчивается несколькими трупами и освещается в новостях, и за ним посылают самого опасного наемника в Европе. На кону оказывается жизнь его дочери, теперь отец должен спасти ее, пока за ней не пришли те, кто начал охоту на него.

С 26 февраля: фильм ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ.

Детективный триллер Джона Ли Хэнкока с Дензелом Вашингтоном, Рами Малеком и Джаредом Лето в главных ролях. Заместителя шерифа округа Керн Джо Дикона по прозвищу Дики отправляют в Лос-Анджелес – обычная командировка для сбора улик. Но там его привлекают к поискам серийного убийцы, который терроризирует город. Охоту на маньяка возглавляет Джим Бэкстер, сержант департамента шерифа Лос-Анджелеса. Его впечатляет полицейское чутье Дики, и он неофициально привлекает его к расследованию. Они всё ближе к цели, но Бэкстер не догадывается, что тем самым они воскрешают призраков прошлого Дики, раскрывая такие тайны, которые могут всколыхнуть куда более темные воды, чем его нынешнее дело.

С 28 февраля: фильм ПОКА МЫ МОЛОДЫ. Доступен в подписке. Эксклюзивно в Ultra HD 4K

Драматическая комедия от режиссера БРАЧНОЙ ИСТОРИИ Ноа Баумбака с Беном Стиллером, Наоми Уоттс, Адамом Драйвером и Амандой Сайфред в главных ролях. Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko