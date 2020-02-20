Okko получил права на эксклюзивный показ «Холопа»

Okko эксклюзивно среди российских медиасервисов покажет комедию ХОЛОП. Фильм Клима Шипенко будет доступен на сервисе с 27 февраля. Интересно, что это произойдет фактически до завершения широкого кинотеатрального проката. Сообщается, что ХОЛОП будет доступен по транзакционной модели в течение месяца, а после откроется по подписке в Okko и на START.

«Мы рады представить комедию ХОЛОП в Okko. Без сомнения, это одна из главных российских премьер за много лет, – говорит Софья Квашилава, генеральный продюсер Okko Entertainment. − Это уникальный случай, когда знаковый фильм можно посмотреть в онлайн-кинотеатре еще до окончания широкого проката. Мы с Okko гордимся тем, что продолжаем менять индустрию и предлагать зрителям эксклюзивный контент».

Okko позиционируется как мультимедийный сервис, специализирующийся на создании, стриминге и распространении высококачественного контента. В Okko входит один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, раздел «Okko Спорт», эксклюзивно транслирующий в России матчи Английской премьер-лиги, Okko Studios и Okko Distribution, занимающиеся продюсированием и дистрибуцией кино, театральное бюро «Okko Театр» и цифровой сервис вертикальных видео Okko Move.

Онлайн-кинотеатр Okko − один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (IOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК), а теперь и на медиаприставке OKKO Smart Box. Ежемесячная аудитория Okko − 2,8 млн человек. С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось уже более 33 млн пользователей.

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20.02.2020 Автор: Артур Чачелов