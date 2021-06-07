Оkkо и Институт развития интернета объявили о начале сотрудничества

В церемонии приняли участие руководители организаций Антон Ключкин (ИРИ) и Максим Евдокимов (Оkkо).

Документ направлен на создание, размещение и продвижение контента, организацию и проведение обучающих программ для создателей аудиовизуальных произведений. Кроме того, это взаимная консультационная, информационная и экспертная поддержка. Также Okko становится авторизированным партнером ИРИ и будет оказывать помощь в поиске и отборе проектов для финансирования, а также рекомендовать экспертов для оценки проектов.

В рамках партнерства мультимедийный сервис будет размещать на своей площадке видеоконтент, созданный при поддержке Института развития интернета. С 2020 года ИРИ — оператор конкурса на создание контента, который проводится в рамках реализации национального проекта «Культура».

Okko покажет кино и сериалы для молодых зрителей, а также различный образовательный и просветительский контент. Среди проектов, поддержанных ИРИ в 2020 году, — сериалы «Трудные подростки — 2», «Новенький», «Молодые и сильные выживут», «Сама дура», «Естественный отбор», «Need хелп», «Найден_жив», военные короткометражки «Про людей и про войну», «Исчезающие истории», «Победа», «Как снимали войну», социальное шоу «Пережить, чтобы помнить».

«В 2020 году мы поддержали более 200 проектов, при этом львиную долю занимает именно видеоконтент. Он выходил на самых разных площадках, в том числе и на Okko, где теперь будет представлен более полно. Мы рады этой возможности и тому, что наши лучшие проекты увидит огромная аудитория мультимедийного сервиса», — отметил генеральный директор АНО «ИРИ» Антон Ключкин. «Наш контент — современный, яркий, цепляющий. Уверен, он будет интересен широкому кругу зрителей и каждый пользователь найдет в нем что-то свое. Наша целевая аудитория — молодежь, которая ежедневно сталкивается с различными трудностями, и главная задача не только мотивировать или рассказать о чем-то нужном и важном, но и помочь через контент в решении проблем», — подчеркнул он.

«Институт развития интернета выполняет важную социальную миссию, ведь сфере культуры как никогда нужна поддержка. Ее объем во многом определит то, насколько качественный контент будет производиться в России через пять — десять лет. Я рад, что Okko выступит платформой, которая поможет актуальным произведениям профессионалов индустрии найти своего зрителя», — сказал Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko.

07.06.2021 Автор: Виолетта Палий