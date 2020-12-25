Okko рассказал о новинках января

В новогодние праздники и первый месяц нового 2021 года мультимедийный сервис Okko попробует порадовать абсолютно всех своих зрителей, вне зависимости от жанровых предпочтений. Разнообразие новинок действительно впечатляет.

С 25 декабря: фильм КРОШЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО. Доступен в подписке

Эксклюзив. После того как неуклюжий эльф случайно уменьшает двоих детей в канун Рождества, они оказываются в мешке с подарками Санта Клауса. Когда им удается оттуда выбраться, они понимают, что теперь они находятся в доме через дорогу... Детям придется преодолеть множество препятствий, чтобы вернуться домой целыми и невредимыми.

С 27 декабря: фильм АФЕРА ВЕКА. Доступен в подписке

В самом фешенебельном пригороде Буэнос-Айреса пятеро грабителей ворвались в здание банка Рио де Акассусо. Взяв в заложники всех сотрудников и посетителей банка, они начали переговоры с прибывшей полицией. Пока сотни полицейских окружали здание, благодаря хитроумному плану и тщательной подготовке преступникам удалось вынести из хранилища деньги и ценности на общую сумму в более чем 15 миллионов долларов.

С 28 декабря: караоке-шоу с Джавидом Гагуловым и его знаменитыми друзьями. Доступен в подписке

Джавид Гагулов − это альтер-эго актера и режиссера Мастерской Брусникина Игоря Титова. Для караоке-шоу Джавид впервые собрал в своем онлайн-ресторане знаменитых друзей, среди которых звезды театра и кино Варвара Шмыкова, Александр Горчилин, Вадик Королев (OQJAV), Таисия Вилкова, Никита Ковтунов, Ясмина Омерович, Марина Васильева, Василий Михайлов, Юлия Джулай, Иван Мулин и Оксана Стрельцова.

С 28 декабря: фильм СЕКРЕТ. Доступен в подписке

История любви, вдохновленная одноименным бестселлером Ронды Бирн о силе надежды. Рано овдовевшая Миранда Уэллс в исполнении Кэти Холмс держит удар судьбы и пытается сладить с тремя детьми, долгами, постоянными мелкими неурядицами. Вдобавок ко всему ночной смерч разрушает крышу ее дома. Миранда нанимает умельца Брэя Джонсон, с его появлением жизнь семьи Уэллс меняется. Вера Брея в позитивное мышление и отремонтированная крыша позволяют Миранде и детям воспрять духом. Но есть секрет. Раскроет ли он его?

С 30 декабря: фильм КОМЕТА ГАЛЛЕЯ. Доступен в подписке

Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей (Антон Шагин), увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву (Аня Чиповская) и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей (Анна Михалкова), сестрой Дусей (Софья Лукьянова) и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной (Лия Ахиджакова). Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

С 1 января: концерт НОВЫЙ, GO!. Доступен в подписке

Идеальный новогодний концерт от Okko, М24 и «ВКонтакте». Как зазвучит новогодняя ночь – решили сами зрители! «Новый, Go!» – прекрасная альтернатива наскучившим олдскульным «голубым огонькам». Хедлайнерами концерта стали молодые, амбициозные, возглавляющие чарты, с миллионами подписчиков в соцсетях звезды, многие из которых выступят для новогоднего концерта впервые: ANDRO, Niletto, Клава Кока, Burito, Моя Мишель, Dabro и Rasa.

С 1 января: фильм ВДОВА. Доступен в подписке

Эксклюзив. Отечественное кино продолжает осваивать хоррор-жанр «найденной пленки». По крайней мере, часть этого фильма стилизована под документальные съемки отряда спасателей, которые ищут заблудившихся в лесу. Однако порой тех, кто сгинул в чащобе, лучше не находить. С трудом уцелевшая старуха рассказывает легенду о Вдове: женщина убила мужа, и односельчане утопили ее в трясине. Та восстала из мертвых и мстит человечеству. Теперь в опасности уже поисковики.

С 1 января: фильм СОЛНЦЕ. Доступен в подписке.

Очнувшись, Трой Холлоуэй осознает, что находится в шаттле, направляющемся в сторону Солнца. Командир Робертс вместе с командой уже мчится ему на помощь, однако Холлоуэй после недавней потери сына не особо жаждет спасения. Тем не менее командир не позволяет ему спокойно ждать смерти и всячески поддерживает его с помощью слабой радиосвязи, полный решимости вытащить Троя из этого ада.

С 1 января: фильм ТРЕТИЙ АКТ. Доступен в подписке

Знаменитый писатель возвращается в маленький город, в котором стал известным. Здесь он пытается раскрыть талант у одной маленькой девочки, которая еще не научилась отпускать свое воображение на волю. Невероятно добрый фильм о жизни, любви, отношениях и детях от номинанта на премию «Оскар» Роба Райнера с Морганом Фриманом, Кенаном Томпсоном и Вирджинией Мэдсен в главных ролях.

С 2 января: мини-сериал «Дес». Доступен в подписке

Эксклюзив. Криминальная драма, посвященная одному из самых печально известных серийных убийц в истории Великобритании, Деннису Нильсену, известному как «Милый убийца». В период с 1978 по 1983 год Нильсен в общей сложности убил 15 человек в Лондоне и его окрестностях. Нельсон был арестован 9 февраля 1983 года, после ареста сразу же признался во всех совершенных им преступлениях. Однако, без очевидных мотивов, неубедительных судебно-медицинских доказательств и того, что большинство жертв были бездомными, детектив Петер Джей и биограф «Милого убийцы» начинают собственное расследование, чтобы по-настоящему понять разум серийного убийцы.

С 2 января: фильм ДУБЛЕРША.

Звезда комедий Кэнди Блэк (Дрю Бэрримор) ценит в этом мире лишь три вещи: секс, виски и драку с папарацци. После очередной выходки ей грозят групповая терапия, общество анонимных алкоголиков и исправительные работы. Увы, это не то, о чем ей хотелось бы думать. Пока звезду тиранит мозгоправ, её место занимает ее же дублёрша. Она мила, талантлива и не прочь избавиться от оригинала.

С 2 января: фильм ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ.

Австрийская авантюрная комедия с участием российских актеров. Русский олигарх Игорь хочет построить себе виллу прямо в центре Вены, на знаменитом Высоком мосту. Чтобы осуществить задуманное, ему нужно подкупить множество политиков и чиновников. В помощницы он берет переводчицу Надю, у которой есть свои соображения, на что потратить эти деньги.

С 3 января: вертикальный web-сериал «Вампир Алеша». Доступен в подписке

Эксклюзив. Леша (Даниил Вахрушев) − скромный, добрый и застенчивый вампир, страдающий от одиночества. По совету психолога он заводит видеоблог, где в каждой новой серии погружает зрителя в свои сумасшедшие будни. Леша забирает кровь только у плохих людей, а так как вампиры не могут заходить в дом без приглашения хозяина, он зарегистрировался на сайтах услуг, где люди сами вызывают его на дом. В каждой серии Леша попадает в странные и интересные истории, в которых убеждается, что вампир в 2020 куда нормальней подавляющего числа россиян.

С 3 января: фильм ШИРЛИ

В поисках вдохновения для написания очередного хоррор-шедевра Ширли Джексон приглашает пожить в свой особняк молодую пару, которая оказывается втянута в сложную и опасную игру-манипуляцию на грани жизни и смерти. Исполнительным продюсером этого детективного триллера, отмеченного на фестивале «Санденс», выступил Мартин Скорсезе, а роль классика американской литературы исполнила звезда сериала «Рассказ служанки» Элизабет Мосс.

С 3 января: фильм ЧИСТОТА КРОВИ.

В индейской резервации Ред Кроу начали оживать мёртвые: выпотрошенная рыба, пристреленная из жалости собака. Зараза не обошла стороной и людей, которые, превратившись в безмозглых агрессивных тварей, стали бросаться на здоровое население. Но у коренных жителей Америки обнаружился иммунитет к неизвестному вирусу. Теперь они вынуждены жить на ещё меньшей огороженной территории и всеми силами противостоять зомби-чуме, ведь даже при устойчивости к этому страшному заболеванию быть съеденным заживо − то еще удовольствие.

С 4 января: мини-сериал «Гнездо». Доступен в подписке

Эксклюзив. У обеспеченной супружеской пары из престижного района Глазго есть внушительная сумма на банковском счете, машина и роскошный дом, но уже много лет они не могут завести детей. Поэтому супруги решают обратиться к 18-летней девушке из неблагополучного района с предложением стать суррогатной матерью. Однако эта беременность станет началом кошмара с угрозами убийства и вываливающимися из шкафов скелетами.

С 4 января: «Новогодняя ночь пожирателей рекламы». Доступен в подписке

Эксклюзив. Жан Мари Бурсико −летописец мировой рекламы, ее знаток, владелец невероятной коллекции, в которой представлено более миллиона рекламных роликов со всех уголков планеты − представляет «Новогоднюю ночь пожирателей рекламы»! Среди 400 рекламных шедевров − новинки рекламного искусства, ролики с участием звезд мировой величины, самые скандальные, шокирующие и захватывающие ролики со всех уголков планеты!

С 4 января: фильм ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС.

Приключенческое фэнтези для всей семьи от обладательницы премии «Оскар», режиссера анимационного блокбастера «Храбрая сердцем» Бренды Чепмен с Анджелиной Джоли и Дэвидом Ойело в главных ролях. Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть.

С 5 января: вертикальный web-сериал «Пиноккио». Доступен в подписке

Эксклюзив. Как и многим другим людям, Веронике частенько приходилось лгать в своей жизни. Ложь ей помогала быть хорошей дочерью, доброй подругой, нужным работником и неприступной девушкой… Но однажды на работе, в итоге обычной небольшой лжи с Вероникой случился несчастный случай, после которого ее жизнь изменилась навсегда. С того момента она не могла выговорить и слова неправды.

С 6 января: мини-сериал «Макссс». Доступен в подписке

Эксклюзив. Макссс − бывший участник популярного бойзбэнда, а ныне герой таблоидов, пытающийся перезапустить сольную карьеру. Осложняется всё это наркозависимостью и скверным характером, и единственным другом музыканта остается его приемный сын-подросток.

С 6 января: фильм СОЗДАТЕЛИ СТРАХОВ. Эксклюзивно в подписке

Четыре красивые девушки проводят выходные в очаровательном домике отдыха. Но все не так благополучно, как кажется. Вскоре они понимают, что кроме них в доме есть кто-то еще. Подруги находят доску для вызова духов, используют ее, и в доме начинают происходить странные явления.

С 7 января: онлайн-концерт DISNEY КЛАССИКА. Доступен в подписке

Эксклюзив. Трансляция праздничного музыкального концерта «Волшебная музыка Disney». Музыкальная программа с участием Аиды Гарифуллиной, Анны Бутурлиной, Наталии Быстровой, Евгения Зайцева и других звезд продемонстрирует известные фрагменты фильмов Disney в сопровождении симфонического оркестра.

С 7 января: фильм ДИЧЬ

Хоррор-комедия от режиссера СЧАСТЛИВОГО ДНЯ СМЕРТИ с Винсом Воном и Кэтрин Ньютон в главных ролях. В среду 11-го опасный психопат по кличке Мясник, сбежавший из психбольницы для преступников, убил четырёх подростков. В руках у маньяка также оказался антикварный кинжал, с которым он следующим вечером нападает на затюканную старшеклассницу Милли, но девушке удаётся спастись. На следующий день, в пятницу 13-го, Милли просыпается на заброшенном складе в теле маньяка, а сам Мясник − в уютной девичьей спальне в теле невинной старшеклассницы. Разумеется, он с большим удовольствием пойдёт в школу, а Милли теперь предстоит выяснить, как вернуться в своё тело и при этом не попасться полиции.

С 7 января: докфильм ГАЗОВАЯ СТРАНА. Доступен в подписке

Режиссер Джош Фокс колесит по Соединенным штатам в поисках природных отклонений вроде легко воспламеняемой воды из-под крана, возникших в результате бума на бурение газовых скважин. Документальный фильм, который был отмечен номинациями на премии «Оскар» и «Сандэнс».

С 8 января: фильм НА ОСТРИЕ. Доступен в подписке

Эксклюзив. Лучшая саблистка мира, Александра Покровская (Светлана Ходченкова), знаменита, богата и счастлива. Чтобы войти в историю, ей остается сделать последний шаг – взять олимпийское золото. Но путь ей преграждает девятнадцатилетняя Кира Егорова (Стася Милославская), девушка из провинции, в одночасье покорившая Москву. Кира побеждает на всех соревнованиях и не сходит с обложек глянцевых журналов. Ее цель – занять место Покровской. Начинается отчаянная схватка не только на турнирах, но и в жизни. Обе одержимы, и, кажется, остановить их не может ничто. Весь мир, затаив дыхание, наблюдает за сверканием их острых клинков. И все очевиднее: эта яростная борьба зашла уже слишком далеко…

С 8 января: фильм КРОВАВЫЙ ПУНШ. Эксклюзивно в подписке

Искусное переплетение криминального триллера с «черной» любовной комедией, которое точно не оставит равнодушными любителей неожиданных сюжетных поворотов. Студент-химик, попавшийся на производстве наркотиков, встречает роковую красотку, которая, наобещав ему золотые горы, бежит вместе с ним из наркодиспансера. Но кроме девушки, ему придется иметь дело еще и с ее парнем-психопатом.

С 9 января: фильм КРЕСТНАЯ МАМА. Эксклюзивно в Ultra HD 4K

Талантливая переводчица (Изабель Юппер) работает в полиции, помогая раскрывать преступления. Однажды ей становится известно о крупной партии наркотиков. Соблазн изменить жизнь слишком велик. И вот она превращается в НаркоМаму, которая строит свою империю. Теперь вся полиция охотится за ней.

С 10 января: вертикальный web-сериал «Риелторка». Доступен в подписке

Эксклюзив. Сериал о трудовых буднях молодого риелтора Ксюши, вынужденной ежедневно сталкиваться с неординарными клиентами, странными хозяевами квартир и сумасшедшими обстоятельствами, ради воплощения своей мечты о собственном жилье и семейном счастье.

С 11 января: золотая коллекция «Союзмультфильма». Доступен в подписке

Культовые мультипликационные сборники как «Веселая карусель», «Простоквашино», «Ну, Погоди!», «Винни-Пух», «Маугли» и другие. Для пользователей Okko будет доступна коллекция из более чем 80 авторских короткометражных картин, выпущенных в период с 2015 по 2018 гг. Многие из этих фильмов − призеры национальных и международных фестивалей. Помимо этого, зрители смогут увидеть также и новые сериальные проекты киностудии.

С 12 января: сериал «Агата Рэйзин»

Британский комедийно-драматический сериал о профессионале в области пиара Агате Рэйзин, которая вновь возвращается в роли неуёмного сыщика, чтобы раскрыть серию загадочных убийств.

С 14 января: фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ. Доступен в подписке

1962 год, в советском Новочеркасске – забастовка на главном городском заводе, люди требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Когда к забастовке присоединяются рабочие других предприятий, правительственная комиссия решает ввести в город армию, и через считанные часы на улицах звучат выстрелы боевыми патронами. Главный герой фильма – работница парткома Людмила (Юлия Высоцкая), которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество и возмущается поведением заводских смутьянов. Но когда в бойне на площади без вести пропадает её дочь-подросток, стройная картина мира убеждённой коммунистки рушится в одночасье.

С 14 января: фильма РОЖДЕСТВО КОТА БОБА.

До встречи с котом Бобом Джеймс не любил Рождество, но рыжий пушистый хулиган всё изменил. Он в буквальном смысле подарил своему хозяину новую жизнь, сотворив настоящее рождественское чудо. Ведь даже если у тебя пусто в кармане, а во всем городе отключили свет, праздник должен состояться! Сиквел УЛИЧНОГО КОТА БОБА по мотивам мирового бестселлера от Чарльза Мартина Смита с Люком Тредэвэйем и Анной Уилсон-Джонс в главных ролях.

С 14 января: фильм ВО МРАКЕ.

Представитель новой волны казахского кинематографа в непривычном для себя жанре ужасов. Компания друзей отправляется в лес. Ребят приводит туда любопытство: один из них получил странное сообщение с указанием координат. Прибыв на место, они решают, что это был розыгрыш. Но с заходом солнца герои понимают, на них началась охота.

С 14 января: фильм ИТАЛЬЯНЕЦ.

Лучшая итальянская комедия года рассказывает историю Фаима, молодого итальянца бенгальского происхождения, который живет со своей семьей в Торпиньяттаре, многонациональном районе Рима, работает смотрителем в музее и играет в музыкальной группе. На одном из концертов он знакомится с безбашенной и откровенной Азией, своей полной противоположностью. Между ними сразу вспыхивает чувство, и теперь Фаим должен понять, как примирить свою любовь к девушке с самым неприкосновенным правилом ислама: никакого секса до свадьбы.

С 14 января: вертикальный сериал «Трендонутые». Доступен в подписке

Эксклюзивный сериал о двух друзьях Саше и Толике, которые решают снимать чумовые видосы, чтобы прославиться и разбогатеть. Задача у них всегда одна − быть в тренде.

С 15 января: анимационный сериал «Аватар короля» (второй сезон).

В многопользовательской онлайн-игре «Слава» Е Сю известен как эксперт экстра-класса и топовый игрок, но из-за ряда обстоятельств его выгоняют из команды профи. Парень устраивается работать в интернет-кафе менеджером. А когда «Слава» запускает десятый сервер, он снова погружается в игровые пучины, вооруженный десятилетним опытом, воспоминаниями о былом и недоделанным самодельным оружием.

С 17 января: фильм ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ.

Октябрь 1987 года. В маленьком американском городке Уиллоу Фоллс своя городская легенда − загадочное исчезновение девочки Лауры у особняка старухи, прозванной после этого ведьмой. Навестив старуху, Тоня и ее друзья-студенты не подозревали, что она умрет на следующий день и оставит им в завещании 100 тысяч долларов. Но чтобы их получить, молодым людям надо позвонить ей... в могилу. Друзья и представить не могли, что телефонный звонок откроет портал в загробный мир. Чтобы выжить, им нужно разгадать тайну проклятия исчезнувшей Лауры.

С 19 января: сериал «Девушки из ANZAC». Доступен в подписке

Австралийский мини-сериал, рассказывающий историю пяти медсестер Австралийско-Новозеландского Армейского Корпуса (ANZAC), которые отправились работать в госпитале во время Первой мировой войны. Действие сериала разворачивается в Каире, Александрии, на полуострове Галлиполи и острове Лемнос, где в сражениях принимали участие солдаты и офицеры ANZAC. В историю эта компания вошла под названием Дарданелльской.

С 21 января: фильм ЦОЙ. Доступен в подписке

Эксклюзив. Роуд-муви Алексея Учителя с Евгением Цыгановым, Марьяной Спивак и Паулиной Андреевой в главных ролях. Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов. Всегда старался поступать, как положено. Но ему не повезло. 15 августа 1990 года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич» Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте. Павел ничего не знал о Цое, не слушал его песен. Не знал он и того, что после этого рокового столкновения его жизнь уже никогда не будет прежней.

С 21 января: анимация ПИНГВИНЁНОК ПОРОРО. НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ.

Пороро и его друзья-зверята живут в глухой заснеженной деревушке, о которой никто и не слышал, но с ними все равно постоянно происходят удивительные, а порой и невероятные вещи. Какие бы сложности и опасные приключения ни поджидали Пороро, ему на помощь всегда приходят его товарищи – лисенок Эдди, динозаврик Кронг, медвежонок Поби, бобренок Лупи. Здесь все просто: можно преодолеть любые преграды, особенно когда рядом – твои верные друзья.

С 21 января: вертикальный web-сериал «Поверьте Вере». Доступен в подписке

Эксклюзив. Вера − очаровательная девушка чуть за двадцать. Она, как все девушки в этом возрасте наивна и смела одновременно, вот только врет чуть лучше большинства. Особенно рассказывая о своих приключениях по телефону. Вере нравится Макс, и она пытается завоевать его. Она идет к нему на домашнюю вечеринку, чтобы сблизиться. Она меняет имидж, чтобы ему понравиться. Она ищет классную работу, чтобы произвести впечатление. Она приглашает его к себе домой, чтобы остаться с ним наедине. Она экспериментирует со своей внешностью, ищет себя в разных занятиях, и да, нередко терпит фиаско. Но сердце неприступного Макса все-таки дрогнет и он увидит Веру в новом свете.

С 21 января: фильм ГОСТИ НА ВИЛЛЕ.

На вилле небольшого городка на севере Италии живет состоятельная семья. В обществе они олицетворяют образец добродетели и семейных ценностей, но за закрытыми дверьми роскошной виллы проявляется вся их порочность. Когда к ним домой проникает незваный гость, смертельная угроза обнажает их темную сторону и приводит к непредсказуемым последствиям.

С 25 января: фильм КЛУБ ХОЛОСТЯКОВ. Эксклюзивно в подписке

После пяти лет брака Бен, по-прежнему влюбленный в жену, узнаёт, что она ему изменяет. Он оскорблён и подавлен. Но Бен встречает старого приятеля Патрика, разведенного собрата по несчастью. Тот, в отличие от Бена, пользуется полной свободой, которой ему так не хватало в браке. К ним присоединяется всё больше и больше холостяков, которые организовывают «Клуб холостяков» со своим суровыми правилами. А правил всего два – никаких свиданий и серьезных отношений и только вечеринки с ночи до утра.

С 28 января: фильм МОЛОДОЕ ВИНО. Доступен в подписке

Красивая и уверенная в себе Мила (Катерина Шпица) пытается найти жениха тихой и застенчивой Любе (Валерия Бурдужа). Однажды вечером они едва уносят ноги от местной шпаны и оказываются в уютном домике местного парня Славы (Данила Рассомахин). Здесь же их находит любимец женщин Коля, с которым у Милы когда-то был роман. В итоге незаметная и неудачливая Люба уводит любимого человека у яркой и успешной Милы и уезжает с ним в Москву. А Мила остается в домике у моря и выходит замуж за скромного Славу. Через двадцать лет героев ждет новая встреча и новый поворот в судьбе.

С 28 января: вертикальный web-сериал «Макар». Доступен в подписке

Эксклюзив. Макар − успешный детский репер. Бэд бой, который всего добился «сам». В ходе интервью о своей карьере и успешной жизни он рассказывает, как к этому пришел. Сюжет построен вокруг флешбеков, как это было. Юный герой пробует себя в разных жанрах, различные челлендж и пародийные клипы. В итоге находит свой стиль и с высоты своих достижений ведет повествование о прошлом.

С 28 января: фильм СОСЕДИ СВЕРХУ.

Хулио и Ана больше 15 лет вместе. Между ними давно нет огня, только ежедневная перестрелка колкостями. Почти единственное, что их ещё сближает — обсуждение Сальвы и Лауры из квартиры этажом выше: что ни ночь, оттуда доносятся возмутительно страстные стоны. А однажды они заходят в гости с невероятным предложением. И жизнь всех четверых получает неожиданную встряску.

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25.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko