Okko рассказал про обновления библиотеки в июле

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Запись эксклюзивного онлайн-концерта группы Би-2 «Сверим сердца» посреди пустынных Лужников. Буквально на днях там должен был состояться NewBest XL — один из самых масштабных концертов в истории группы. На концерте впервые прозвучала вживую новая песня группы — «Нам не нужен герой», собравшая за неделю 2,5 миллиона просмотров на YouTube. В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съёмки клипа «Нам не нужен герой», пообщается со зрителями онлайн-концерта и обсудит судьбу перенесённого концерта NewBest XL.
Искренняя и очень личная драма норвежского режиссера и сценаристки Марии Сёдаль, частично вдохновленная ее собственной биографией. В мощный актерский дуэт объединились Андреа Брайн Ховиг и Стеллан Скарсгард. Фильм попал в шортлист прошедшей премии «Оскар 2021» в категории «Лучший зарубежный фильм».
Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?
Эпическая драма о деньгах, жадности, религии, семье и нефти. Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис вжился в роль нефтяного магната Дэниела Плейвью. Ради наживы этот человек пошел на многое: усыновление сироты, предательства и убийства, фальшивое раскаяние и обращение в чужую веру. Картина считается современной классикой и входит в списки лучших фильмов по версии ведущих мировых СМИ.
НА ИГЛЕ — культовая экранизация всемирно известного романа Ирвина Уэлша. По данным некоторых опросов, эта кинокартина — лучший британский фильм за последние 60 лет. Марк Рентон и его друзья — наркоманы. Никто из них ничего не добился в жизни, они отбросы и неудачники, которых сторонятся нормальные люди. Марк периодически пытается завязать с наркотиками и как-то устроиться в жизни, но среда, в которой он вращается, и общий уровень его морального разложения не позволяют ему это сделать. Неожиданно ему в руки сваливается немаленькая сумма денег, благодаря которой Марку, возможно, удастся изменить свою жизнь к лучшему. Так что же он выберет — семью, успех и карьеру или героин и прозябание среди отбросов общества?
У 80-летнего Энтони деменция, но он отказывается подпускать к себе сиделку, несмотря на попытки дочери организовать уход. Сама дочь начинает казаться ему другим человеком, мебель в комнате внезапно меняет расстановку, и каждый день становится чередой ложных открытий. Дебют в кино прославленного драматурга и писателя Флориана Зеллера состоялся благодаря убедительной игре Энтони Хопкинса, который мастерски передает на экране ужас старения.
1999 год. Ученица старших классов католической школы по имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из ТИТАНИКА. Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у нее завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уикенд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит её жизнь навсегда.
Однажды в морге не досчитались одного трупа, и событие это странным образом совпало со смертью сторожа всё того же морга. Нет, его нашли вовсе не на рабочем месте: обезумев от страха, сторож выскочил на дорогу неподалеку, где беднягу и сбил автомобиль.Так чего же испугался несчастный, куда пропал труп, и что скрывает от нас покров смерти?
Мавританец Мохаммед Ульд Слахи — один из семи сотен арабов, подозреваемых правительством США в организации теракта 11 сентября. Герою не было предъявлено официальное обвинение, но он несколько лет оставался в тюрьме Гуантанамо, не имея права на адвокатскую защиту. Опытная защитница Нэнси Холандер соглашается представлять мавританца в суде, но американские военные пойдут на всё, чтобы закон так и не восторжествовал.
Биографический триллер Кевина Макдональда с Джоди Фостер, Тахаром Рахимом, Бенедиктом Камбербэтчем и Шейлин Вудли в главных ролях.
Российская военная база, Кыргызстан. Мария, жена заместителя командира базы, хочет вырваться из этого тесного мира и с нетерпением ждет перевода мужа обратно в Россию. У неё завязываются отношения с сослуживцем мужа, капитаном Крайновым, который тренирует ее сына в секции дзюдо. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи.
Российская драма Максима Дашкина с Викторией Толстогановой, Сергеем Шныревым и Александром Кудиным в главных ролях.
В неком фэнтезийном мире правит жестокий Бог, которому нужны лишь смерть и разрушения. Потеряв сестру, но обретя волшебный доспех, молодой воин Кунвэнь отправляется в путешествие, чтобы разыскать и убить Бога. В это время в нашем мире мужчина Гуань Нин уже шесть лет находится на грани отчаяния, разыскивая пропавшую дочку. Он выходит на торговцев детьми, но полиция ошибочно принимает его за преступника и арестовывает. Сбежать Нину помогает ассистентка влиятельного бизнесмена и предлагает ему сделку. Один популярный писатель в данный момент пишет роман в жанре фэнтези, который каким-то образом вредит здоровью ее босса, а Нин в обмен на информацию о местонахождении дочери должен этого писателя убить.
Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется ее женатый папик. Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль придётся выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Однако оказывается, что и ее более взрослому любовнику есть, что скрывать. Эти поминки они запомнят надолго.
Новый сезон комедийного сериала с множеством героев, амбиций, любовных и родственных связей и одним отелем, где и разворачивается действие. Вместе со сменой владельца отеля «Элеон», меняется и его название, теперь это бутик-отель «Гранд Лион». А его новый со-владелец, эксцентрик и богач Лев Глебович Федотов стремится выкупить и вторую часть отеля. Жизнь отеля меняется еще и с прибытием нового центрального персонажа сериала — молоденькой выпускницы университета Ксении Завгородней, которая следует весьма амбициозным планам об управлении собственным отелем, но вынуждена начать с самого низа.
Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены втягиваются в уникальное судебное разбирательство: впервые в США обвиняемый в убийстве утверждает, что был одержим демоном. Но как доказать правду? Новая глава популярной хоррор-вселенной, продолжение кинохитов ЗАКЛЯТИЕ и ЗАКЛЯТИЕ 2 Джеймса Вана с неизменным дуэтом Патрика Уилсона и Веры Фармига. Сценарий вдохновлен реальной историей сенсационного судебного процесса 1981 года.
Непримечательный и незаметный семьянин Хатч живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. И это бы сошло им с рук, если бы они не забрали браслетик его маленькой дочки. Не в силах это терпеть, Хатч отправляется на поиски наглецов, а на обратном пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, пристававшими к девушке в общественном транспорте. От души помахав кулаками, наш аудитор отправляет дебоширов в больницу, но оказывается, что один из пострадавших — брат влиятельного русского бандита. И он теперь жаждет мести.
Боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оданкёрком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях.
Бадди — красавец и по совместительству мастер на все руки — отправляется чинить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера (Николас Кейдж). Из-за внезапно налетевшего урагана Бадди вынужден остаться на ночь в доме Уолтера и его прекрасной, но опасной жены. Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой — жизнь.
Когда жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединяются, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — рыцари справедливости.
Датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном в главных ролях.
История молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.
Фильм об одном из наиболее известных и скандальных музыкальных продюсеров мира и основателе лэйбла Creation, благодаря которому на свет появились Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream.
В мире наступил апокалипсис после нашествия слепых монстров, остро реагирующих на шум. Единственный способ избежать встречи с ними — соблюдать полную тишину. Мать с двумя детьми продолжает борьбу за выживание, отправившись в новый путь. Она обнаруживает, что жуткие существа — это не единственный источник угрозы. Продолжение фильма ужасов 2018 года.
Яо — тринадцатилетний мальчик, готовый на все, чтобы увидеть своего героя: Сейду Тала, актера из Франции. Тот впервые приехал на историческую родину в Сенегал на презентацию своей книги. Яо в одиночку проделывает путь в 387 километров до столицы. Актер тронут, он решает нарушить свои планы и отвезти мальчика домой.
Драма Филиппа Годо с Омаром Си и Лайонелом Луисом Бейсом в главных ролях.
Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом?
Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.
Супергерои-неудачники борются со своими комплексами. Самая чудовищная и самая человечная команда вселенной DC.
Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего — сумасшедший ученый. Эти неудачники и жалкие ничтожества становятся супергероями. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гёрл и Киборг.
Звезды британского кино Джек О’Коннел, Чарли Ханнэм и Джессика Барден в спортивной драме Макса Уинклера о тесном переплетении мира криминала и спорта. Главные герои вынуждены рискнуть всем, что у них есть — и даже жизнью — и отправиться в долгий и опасный путь через всю Америку навстречу своей судьбе, чтобы принять участие в самых жестоких и кровавых подпольных боях, которые происходят в одном из самых злачных мест Америки, Китайском квартале Сан-Франциско.
Продолжение культовой трилогии о приключениях Дяди Федора. В центре сюжета вновь оказывается герой советской трилогии Дядя Фёдор (Алексей Онежен), однако действие переносится в 2018 год. Мальчик живет в городе вместе с мамой, папой и младшей сестрой Верой Павловной, новым персонажем мультсериала. Неожиданно в квартиру прилетает галчонок Хватайка и сообщает, что Матроскин (Антон Табаков) и Шарик (Гарик Сукачев) нуждаются в помощи. Родители заняты своими заботами, и Дядя Федор, недолго думая, отправляется в Простоквашино, чтобы вместе со старыми друзьями поймать неизвестного вредителя — грызуна по кличке Тама-Тама.
30.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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