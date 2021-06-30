Okko рассказал про обновления библиотеки в июле

На Okko появятся следующие проекты:

С 27 июня: онлайн-концерт БИ-2 «СВЕРИМ СЕРДЦА» — эксклюзив, доступен по подписке

Запись эксклюзивного онлайн-концерта группы Би-2 «Сверим сердца» посреди пустынных Лужников. Буквально на днях там должен был состояться NewBest XL — один из самых масштабных концертов в истории группы. На концерте впервые прозвучала вживую новая песня группы — «Нам не нужен герой», собравшая за неделю 2,5 миллиона просмотров на YouTube. В перерывах между песнями группа расскажет, как проходили съёмки клипа «Нам не нужен герой», пообщается со зрителями онлайн-концерта и обсудит судьбу перенесённого концерта NewBest XL.

С 1 июля: НАДЕЖДА

Искренняя и очень личная драма норвежского режиссера и сценаристки Марии Сёдаль, частично вдохновленная ее собственной биографией. В мощный актерский дуэт объединились Андреа Брайн Ховиг и Стеллан Скарсгард. Фильм попал в шортлист прошедшей премии «Оскар 2021» в категории «Лучший зарубежный фильм».

Анна и Томас много лет вместе. Их чувства давно остыли, и они почти готовы расстаться. Но Анна заболевает. Может ли страх потери стать глотком свежего воздуха и возродить любовь?

С 1 июля: НЕФТЬ — доступен в подписке

Эпическая драма о деньгах, жадности, религии, семье и нефти. Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дэй-Льюис вжился в роль нефтяного магната Дэниела Плейвью. Ради наживы этот человек пошел на многое: усыновление сироты, предательства и убийства, фальшивое раскаяние и обращение в чужую веру. Картина считается современной классикой и входит в списки лучших фильмов по версии ведущих мировых СМИ.

С 1 июля: НА ИГЛЕ — доступен в подписке

НА ИГЛЕ — культовая экранизация всемирно известного романа Ирвина Уэлша. По данным некоторых опросов, эта кинокартина — лучший британский фильм за последние 60 лет. Марк Рентон и его друзья — наркоманы. Никто из них ничего не добился в жизни, они отбросы и неудачники, которых сторонятся нормальные люди. Марк периодически пытается завязать с наркотиками и как-то устроиться в жизни, но среда, в которой он вращается, и общий уровень его морального разложения не позволяют ему это сделать. Неожиданно ему в руки сваливается немаленькая сумма денег, благодаря которой Марку, возможно, удастся изменить свою жизнь к лучшему. Так что же он выберет — семью, успех и карьеру или героин и прозябание среди отбросов общества?

С 2 июля: ОТЕЦ — доступен в подписке

У 80-летнего Энтони деменция, но он отказывается подпускать к себе сиделку, несмотря на попытки дочери организовать уход. Сама дочь начинает казаться ему другим человеком, мебель в комнате внезапно меняет расстановку, и каждый день становится чередой ложных открытий. Дебют в кино прославленного драматурга и писателя Флориана Зеллера состоялся благодаря убедительной игре Энтони Хопкинса, который мастерски передает на экране ужас старения.

С 2 июля: ДА, БОЖЕ, ДА — доступен в подписке

1999 год. Ученица старших классов католической школы по имени Элис всегда соблюдала все правила, примерно ходила на исповеди и в церковь и боялась вечного проклятия за многократный просмотр сцены в карете из ТИТАНИКА. Однажды в интернет-чате, где девушка участвовала в викторине, у нее завязывается короткая, но откровенная переписка, что приводит школьницу к некоторым физиологическим открытиям. Кто-то пускает по школе слух про неприличное поведение Элис на одной вечеринке, а она в компании лучшей подруги собирается на уикенд в религиозный лагерь, что, как обещают уже посетившие его, изменит её жизнь навсегда.

С 5 июля: ТЕЛО — доступен в подписке

Однажды в морге не досчитались одного трупа, и событие это странным образом совпало со смертью сторожа всё того же морга. Нет, его нашли вовсе не на рабочем месте: обезумев от страха, сторож выскочил на дорогу неподалеку, где беднягу и сбил автомобиль.Так чего же испугался несчастный, куда пропал труп, и что скрывает от нас покров смерти?

С 6 июля: МАВРИТАНЕЦ — доступен в подписке

Мавританец Мохаммед Ульд Слахи — один из семи сотен арабов, подозреваемых правительством США в организации теракта 11 сентября. Герою не было предъявлено официальное обвинение, но он несколько лет оставался в тюрьме Гуантанамо, не имея права на адвокатскую защиту. Опытная защитница Нэнси Холандер соглашается представлять мавританца в суде, но американские военные пойдут на всё, чтобы закон так и не восторжествовал.

Биографический триллер Кевина Макдональда с Джоди Фостер, Тахаром Рахимом, Бенедиктом Камбербэтчем и Шейлин Вудли в главных ролях.

С 7 июля: НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ

Российская военная база, Кыргызстан. Мария, жена заместителя командира базы, хочет вырваться из этого тесного мира и с нетерпением ждет перевода мужа обратно в Россию. У неё завязываются отношения с сослуживцем мужа, капитаном Крайновым, который тренирует ее сына в секции дзюдо. Стремительное развитие их романа трагически и необратимо меняет жизнь Марии и ее семьи.

Российская драма Максима Дашкина с Викторией Толстогановой, Сергеем Шныревым и Александром Кудиным в главных ролях.

С 7 июля: АССАСИН: БИТВА МИРОВ

В неком фэнтезийном мире правит жестокий Бог, которому нужны лишь смерть и разрушения. Потеряв сестру, но обретя волшебный доспех, молодой воин Кунвэнь отправляется в путешествие, чтобы разыскать и убить Бога. В это время в нашем мире мужчина Гуань Нин уже шесть лет находится на грани отчаяния, разыскивая пропавшую дочку. Он выходит на торговцев детьми, но полиция ошибочно принимает его за преступника и арестовывает. Сбежать Нину помогает ассистентка влиятельного бизнесмена и предлагает ему сделку. Один популярный писатель в данный момент пишет роман в жанре фэнтези, который каким-то образом вредит здоровью ее босса, а Нин в обмен на информацию о местонахождении дочери должен этого писателя убить.

С 8 июля: ШАЛОМ, ПАПИК

Дерзкая студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется ее женатый папик. Чтобы сохранить свои тайны, Даниэль придётся выкручиваться изо всех сил, балансируя на грани безумия и паники. Однако оказывается, что и ее более взрослому любовнику есть, что скрывать. Эти поминки они запомнят надолго.

С 9 июля: сериал «Гранд» (новый сезон) — доступен в подписках Премиум и Start

Новый сезон комедийного сериала с множеством героев, амбиций, любовных и родственных связей и одним отелем, где и разворачивается действие. Вместе со сменой владельца отеля «Элеон», меняется и его название, теперь это бутик-отель «Гранд Лион». А его новый со-владелец, эксцентрик и богач Лев Глебович Федотов стремится выкупить и вторую часть отеля. Жизнь отеля меняется еще и с прибытием нового центрального персонажа сериала — молоденькой выпускницы университета Ксении Завгородней, которая следует весьма амбициозным планам об управлении собственным отелем, но вынуждена начать с самого низа.

С 9 июля: ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены втягиваются в уникальное судебное разбирательство: впервые в США обвиняемый в убийстве утверждает, что был одержим демоном. Но как доказать правду? Новая глава популярной хоррор-вселенной, продолжение кинохитов ЗАКЛЯТИЕ и ЗАКЛЯТИЕ 2 Джеймса Вана с неизменным дуэтом Патрика Уилсона и Веры Фармига. Сценарий вдохновлен реальной историей сенсационного судебного процесса 1981 года.

С 10 июля: НИКТО

Непримечательный и незаметный семьянин Хатч живет скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. И это бы сошло им с рук, если бы они не забрали браслетик его маленькой дочки. Не в силах это терпеть, Хатч отправляется на поиски наглецов, а на обратном пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, пристававшими к девушке в общественном транспорте. От души помахав кулаками, наш аудитор отправляет дебоширов в больницу, но оказывается, что один из пострадавших — брат влиятельного русского бандита. И он теперь жаждет мести.

Боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оданкёрком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

С 10 июля: ХОЗЯИН

Бадди — красавец и по совместительству мастер на все руки — отправляется чинить ограду в доме бывшего морского пехотинца Уолтера (Николас Кейдж). Из-за внезапно налетевшего урагана Бадди вынужден остаться на ночь в доме Уолтера и его прекрасной, но опасной жены. Между хозяином и гостем начинается опасная игра, ставка в которой — жизнь.

С 12 июля: РЫЦАРИ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Когда жена Маркуса трагически погибает в железнодорожной катастрофе, это кажется нелепой случайностью. А если это тщательно спланированное убийство? Военный, сумасшедший математик и парочка гиков объединяются, чтобы выяснить, что случилось на самом деле. Теперь они — рыцари справедливости.

Датская черная комедия с Мадсом Миккельсеном в главных ролях.

С 15 июля: КУЛЬТОВЫЕ ТУСОВЩИКИ — эксклюзив, доступен в подписке

История молодого выскочки из Глазго Алана Макги, изменившего лицо не только британского, но и мирового шоу-бизнеса. Его способность находить таланты в многочисленных английских пабах считали даром. Его новаторские решения сравнивали с открытиями гениев силиконовой долины, а он просто хотел предложить людям слушать то, чего они раньше никогда не слышали. Это история человека, всю жизнь шедшего к своей мечте и ставшего одним из творцов новой музыкальной эпохи.

Фильм об одном из наиболее известных и скандальных музыкальных продюсеров мира и основателе лэйбла Creation, благодаря которому на свет появились Oasis, The Jesus And Mary Chain и Primal Scream.

С 15 июля: ТИХОЕ МЕСТО 2

В мире наступил апокалипсис после нашествия слепых монстров, остро реагирующих на шум. Единственный способ избежать встречи с ними — соблюдать полную тишину. Мать с двумя детьми продолжает борьбу за выживание, отправившись в новый путь. Она обнаруживает, что жуткие существа — это не единственный источник угрозы. Продолжение фильма ужасов 2018 года.

С 22 июля: ЯО

Яо — тринадцатилетний мальчик, готовый на все, чтобы увидеть своего героя: Сейду Тала, актера из Франции. Тот впервые приехал на историческую родину в Сенегал на презентацию своей книги. Яо в одиночку проделывает путь в 387 километров до столицы. Актер тронут, он решает нарушить свои планы и отвезти мальчика домой.

Драма Филиппа Годо с Омаром Си и Лайонелом Луисом Бейсом в главных ролях.

С 22 июля: АМЕЛИ

Знаете ли вы, что все события, происходящие в нашем мире, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным и чудесным образом?

Как полет крошечной мухи может вызвать где-то далеко мощный ураган, так и странные и, на первый взгляд, непонятные поступки тихой и одинокой девушки, живущей в мире своих фантазий, могут навсегда изменить жизнь совершенно разных людей, подарив им счастье и раскрасив окружающий мир яркими, головокружительными красками. Эту девушку зовут Амели Пулен.

С 23 июля: сериал «Роковой патруль»

Супергерои-неудачники борются со своими комплексами. Самая чудовищная и самая человечная команда вселенной DC.

Разбившийся в аварии гонщик, получивший заряд радиации пилот, девушка с 64 личностями, изуродованная актриса, парень-киборг и во главе этого всего — сумасшедший ученый. Эти неудачники и жалкие ничтожества становятся супергероями. Они находят своим сверхспособностям применение, а себе — новый смысл жизни. Теперь они — Роботмен, Негативный Человек, Безумная Джейн, Эласти-гёрл и Киборг.

С 30 июля: СТРАНА ДЖУНГЛЕЙ — доступен в подписке

Звезды британского кино Джек О’Коннел, Чарли Ханнэм и Джессика Барден в спортивной драме Макса Уинклера о тесном переплетении мира криминала и спорта. Главные герои вынуждены рискнуть всем, что у них есть — и даже жизнью — и отправиться в долгий и опасный путь через всю Америку навстречу своей судьбе, чтобы принять участие в самых жестоких и кровавых подпольных боях, которые происходят в одном из самых злачных мест Америки, Китайском квартале Сан-Франциско.

С 30 июня: «Простоквашино» (новые серии) — доступен в подписке

Продолжение культовой трилогии о приключениях Дяди Федора. В центре сюжета вновь оказывается герой советской трилогии Дядя Фёдор (Алексей Онежен), однако действие переносится в 2018 год. Мальчик живет в городе вместе с мамой, папой и младшей сестрой Верой Павловной, новым персонажем мультсериала. Неожиданно в квартиру прилетает галчонок Хватайка и сообщает, что Матроскин (Антон Табаков) и Шарик (Гарик Сукачев) нуждаются в помощи. Родители заняты своими заботами, и Дядя Федор, недолго думая, отправляется в Простоквашино, чтобы вместе со старыми друзьями поймать неизвестного вредителя — грызуна по кличке Тама-Тама.

30.06.2021 Автор: Виолетта Палий