Okko рассказал о главных премьерах июля

Во второй летний месяц мультимедийный сервис Okko продолжит радовать любителей фантастических триллеров и криминальных драм, фанатов аниме и тех, кто ностальгирует по боевикам 90-х, а также ценителей фестивального кино.

С 1 июля: СВЯЗЬ.

Необычный фантастический триллер с сюжетными поворотами. В ночь падения кометы на званом ужине собираются восемь друзей. Наслаждаясь общением, они даже не подозревают о грядущих изменениях и во время непринужденной беседы становятся участниками цепи странных и загадочных событий. Игры с прошлым, настоящим и будущим.

С 2 июля: сериал «Нагиев на карантине». Финал сезона.

Последние 10 лет Нагиев работал не покладая рук и круглосуточно, но был вынужден резко выпасть из привычного ритма жизни, оказавшись на самоизоляции. Постоянная смена студий, съемочных площадок, городов, эфиров – все внезапно остановилось. Не как в кино, а по-настоящему.

С 2 июля: РОКОВАЯ СВЯЗЬ.

Криминальный триллер Филлипа Нойса с Эмилией Кларк, Джеком Хьюстоном, Софи Лоу и Джонни Ноксвилом в главных ролях. Сьюзан − мать-одиночка, которая едва сводит концы с концами и мечтает лишь об одном: выбраться из своего провинциального городка Аппалачи. Когда в город приезжает симпатичный женатый агент ФБР и делает Сьюзан своим информатором, кажется, что у нее наконец-то появляется шанс уехать из этой дыры. Однако этих двоих непреодолимо влечет друг к другу, между ними вспыхивает тайный роман, грозящий обернуться катастрофой для обоих.

С 2 июля: НОЧНОЙ ПОРТЬЕ.

Криминальная драма Майкла Кристофера с Тайем Шериданом, Аной де Армас и оскароносной Хелен Хант. Барт Бромли − аутист. Ему сложно общаться с людьми, поэтому он работает портье в ночную смену. Для того чтобы научиться контактировать с окружающими, он следит за постояльцами через скрытые камеры и делает записи. Очередная рабочая смена казалась обычной. Но внезапно он становится свидетелем убийства девушки в одном из номеров отеля, а после этого − главным подозреваемым.

С 3 июля: ЧЕРНЫЕ ВОДЫ.

Старая гвардия снова в деле: Жан-Клод Ван Дамм и Дольф Лундгрен в динамичном боевике Павла Патрики. Скотт Уилер − агент под прикрытием, посвятивший свою жизнь работе на благо государства. Однажды он приходит в себя в совершенно незнакомом месте и узнает от соседа, что находится в засекреченной тюрьме, выбраться из которой просто не реально, поскольку находится она посреди океана. Агента обвиняют в предательстве и впереди его ждет серьезный допрос, касательно добытой им очень важной информации. Однако между агентами происходит раздор, который приводит к неожиданным последствиям. Теперь Скоту необходимо найти тех, кто подставил его, а также попытаться выбраться на свободу.

С 3 июля: ШАФТ.

Легкий и незатейливый комедийно-криминальный детективный боевик Тима Стори с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли. Джон Шафт III − специалист по кибербезопасности в ФБР, не привыкший решать проблемы грубой силой. Он предпочитает полагаться на логику и расчёт, но убийство лучшего друга ставит его в тупик. С ним не разобраться современными методами, так что Джону ничего не остается, кроме как обратиться за помощью к старшему поколению Шафтов, чьи старые методы помогут ему найти убийцу.

С 4 июля: КРОВЬ МАШИН (эксклюзивно в Ultra HD 4K).

Фантастический киберпанк обязательный для просмотра фанатам эстетики эпохи VHS и ценителям драматического саундтрека. Спасаясь от военного космического корабля, небольшое судно с искусственным интеллектом по имени Мима терпит крушение на неисследованной планете. Его тут же обнаруживают женщины загадочного племени, но излечить умирающий корабль им не даёт команда преследователей.

С 4 июля: ДВОЙНАЯ ИГРА.

Криминальный триллер со Стивеном Сигалом, Джорджем Идсом, АннаЛинн МакКорд и Винни Джонсом в главных ролях. Картежник оказывается втянутым в мир денег и власти, но быстро понимает, что является лишь частью чужого плана, и что все это может стоить ему жизни.

С 6 июля: ПРИЗРАКИ.

Атмосферный британский хоррор с Ником Байли, Мэгги Дэниелс и Вирджинией Денэм в главных ролях. Эмили принимает предложение подработать ночной сиделкой у лежачего пациента. Оставшись в большом доме, удалённом от города, она быстро понимает, почему никто больше не соглашался на эту работу.

С 8 июля: ПОЛИЦЕЙСКИЙ СЕДАН.

Алек Болдуин спродюсировал отличный полицейский триллер режиссера Джоуэла Соусы с Томасом Джейном Скотти Томпсон и Бриджет Мойнэхэн в главных ролях об одной незабываемой ночи в жизни офицера полиции Лос-Анджелеса Рэя Манделя во время охоты на двух убийц полицейских.

С 8 июля: ЗДРАВСТВУЙ, МИР.

Аниме режиссера Томохико Ито рассказывает про Киото 2027 года. Стеснительный школьник Наоми Катагаки боится даже говорить вслух в классе, а о том, чтобы признаться в симпатии однокласснице, речи вообще не идёт. Однажды по дороге из школы парень видит в небе непонятное свечение, из которого появляется ворона и утаскивает у него книгу. Погнавшись за птицей и испытав ещё более загадочное искривление пространства, Наоми встречает молодого человека, который заявляет, что он − это он сам 10 лет спустя. Гость заявился, чтобы предотвратить некое ужасное событие, а для этого он должен первым делом найти Наоми девушку.

С 10 июля: ОПЕРАЦИЯ «ХРОМИТ».

Военно-историческая южнокорейская драма с Лиамом Нисоном рассказывает о событиях лета 1950 года, разгаре Корейской войны. Армия северян пересекла границу, захватила Сеул и оттеснила остатки южнокорейских войск и сил ООН за Пусанский периметр. 95% полуострова уже принадлежит коммунистам, но в Пусан прибывает 70-летний генерал США Дуглас Макартур, получивший от ООН все полномочия на ведение наземных операций.

Макартур разрабатывает отчаянный план Инчхонской десантной операции (или операции «Хромит»), согласно которому южнокорейские и американские морпехи должны высадиться в самом тылу врага и переломить ход войны. Это история предшествующей десанту разведоперации «X-Ray», о цели которой знали только генерал Макартур и восемь южнокорейских добровольцев.

С 14 июня: ЧИСТАЯ КОЖА.

Британский интеллектуальный детектив с Шоном Бином в главной роли расскажет историю Эвана − тайного правительственного агента, перед которым стоит задача выследить и ликвидировать террориста-смертника и его террористическую ячейку.

С 17 июля: МЕЧ ДРАКОНА.

Джеки Чан, Джон Кьюсак, Эдриан Броуди и Чхве Ши Вон в масштабной исторической саге о столкновении римской и китайской цивилизаций. Действие фильма разворачивается в Древнем Китае во времена правления династии Хань. Римский полководец Луция с легионом своих солдат оказывается на территории Китая. В это же время командир отряда охраны Западного региона Хо Ань в результате действий своих врагов становится рабом. И этим двум воинам было суждено встретиться в Западной пустыне, где развернётся эпическое сражение. Однако биться они будут не друг против друга, как можно было бы подумать, а против алчного императора Тиберия за суверенитет Китая.

С 17 июля: СОЛНЦЕ В НОЧИ.

Мелодрама-участник кинофестиваля Sundance с Джиллиан Андерсон, Дженни Слейт и Заком Галифианакисом в главных ролях рассказывает историю американской художницы Фрэнсис и эмигранта Яша, которые случайно встречаются в Норвегии. Фрэнсис хочет начать на земле викингов новую жизнь и карьеру, Яша приехал похоронить отца. Под полярным солнцем герои вместе провожают своё прошлое и находят будущее.

С 21 июля: сериал «Записки отельера #Гельвеция». Финал сезона.

Станут доступны все серии первого сезона комедийного сериала, в основу которого легла книга владельца и генерального менеджера гостиницы «Гельвеция» Юниса Теймурханлы «Do not disturb. Записки отельера», посвященная необычным историям, связанным с бытом бутик-отеля и его гостями. Главного героя в «Записках отельера» сыграл Илья Коробко, также в проекте снялись журналист и телеведущий Александр Невзоров и звезда «Реальных пацанов» и «Comedy Woman» Марина Федункив. Сериал произведен компанией Team Films по заказу Okko Studios и показан эксклюзивно для подписчиков мультимедийного сервиса Okko.

С 22 июля: сериал «Последствия». Финал сезона.

Заключительные эпизоды восьмисерийного сериала, эксклюзивно доступного для подписчиков Okko, который рассказывает запутанную драматическую историю о жизни успешного бизнесмена Андрея. Несколько лет назад он случайно узнал, что одна из трех дочерей – не от него. Андрей развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним. Все шло хорошо, но Андрею поставили страшный диагноз: у него нашли рак, и жить осталось несколько месяцев. Он понимает, что дочерям нужна мать и делает предложение своей девушке, но случайно встречает свою бывшую жену и понимает, что все еще любит ее. Смогут ли герои ликвидировать последствия своих решений?

С 26 июля: ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ.

Фильм Терренса Малика, дебютировавший на Каннском Фестивале и отмеченный там же двумя «Золотыми пальмовыми ветвями», рассказывает историю символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне. Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи…

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29.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko