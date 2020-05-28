Okko рассказал о новинках июня

В первый летний месяц мультимедийный сервис Okko порадует любителей европейских триллеров, современной отечественной драмы, лучших черно-белых фильмов, необычных европейских детективов и онлайн экскурсий по музеям. Список нового контента в течение месяца еще будет дополняться.

С 1 июня: ПРИДИ КО МНЕ.

Мистический триллер от обладательницы трех медведей Берлинского кинофестиваля Малгодаты Шумовска расскажет историю девушки Сэлы, которая с самого рождения живет в лесу, не имея понятия о внешнем мире. Ее мир состоит из женщин и единственного мужчины, которого все называют Пастырем, а он свою паству делит на дочерей, провинившихся и жен. Через некоторое время Сэла тоже должна стать женой, и девушка с волнением ожидает этого события, когда их община сталкивается с непредвиденными трудностями.



С 1 июня: ПЕТСОН И ФИНДУС. МАЛЕНЬКИЙ МУЧИТЕЛЬ – БОЛЬШАЯ ДРУЖБА.

Большой фестиваль мультфильмов представляет фильм, по мотивам всемирной известной серии книг Свена Нурдквиста «Петсон и Финдус. Маленький мучитель – большая дружба». У старика Петсона, неспешно проживающего в небольшом красном доме, дел немало: порубить дрова, наловить рыбу, позаботиться о домашних курах и, конечно, заняться разработкой своих изобретений. И все же иногда Петсону бывает одиноко. Соседка Беда Андерссон дарит старику котика. Однажды Финдус − так Петсон прозвал своего питомца − начинает говорить, и это становится началом большой дружбы.

С 1 июня: ПАРАЗИТЫ (черно-белая версия).

Впервые показанная на Международном кинофестивале в Роттердаме черно-белая режиссерская версия фильма оскаровского лауреата Пон Чжун Хо доступна для подписчиков Okko. «Несмотря на то, что я стал кинорежиссером в 2000-х, я всегда восхищался красотой черно-белых лент Ренуара, Феллини, Куросавы. Сам я уже дважды смотрел в качестве зрителя эту версию; в какие-то мгновения мне казалось, что это сказка. При повторном просмотре я почувствовал, что фильм будто резал меня на части остро наточенным ножом», – отметил режиссер.

С 3 июня: «Последствия».

Восьмисерийный сериал, эксклюзивно доступный для подписчиков Okko, рассказывает запутанную драматическую историю о жизни успешного бизнесмена Андрея. Несколько лет назад он случайно узнал, что одна из трех дочерей – не от него. Андрей развелся с женой и добился полной опеки над детьми, запретив бывшей жене приближаться к ним. Все шло хорошо, но Андрею поставили страшный диагноз: у него нашли рак, и жить осталось несколько месяцев. Он понимает, что дочерям нужна мать и делает предложение своей девушке, но случайно встречает свою бывшую жену и понимает, что все еще любит ее. «Последствия» – совместный проект Okko Studios и продюсерской компании «Среда».

С 4 июня: УБИЙСТВА ПО ОТКРЫТКАМ.

Лондон, Мадрид, Стокгольм… В Европе орудует жестокий и изощренный маньяк-убийца. Перемещаясь из города в город, он дразнит полицию, посылая журналистам подсказки в виде открыток из музеев. Одной из его жертв становится дочь опытного и харизматичного детектива из Нью-Йорка, Джейкоба Кэнона. Теперь его цель − найти убийцу и отомстить.

С 7 июня: САЛЬВАДОР ДАЛИ. МАГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО.

Мультимедийный сервис Okko и Музей Фаберже, в рамках проекта «Искусство онлайн», созданного при поддержке «Сбербанка», представляют премьеру фильма о нашумевшей выставке САЛЬВАДОР ДАЛИ. МАГИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО, которая была представлена с 28 января по 16 марта этого года в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Уникальная возможность узнать больше о выставке, на которой было представлено более 180 произведений искусства, среди которых живопись, рисунки, акварели и гравюры, одного из самых известных и эксцентричных художников современности Сальвадора Дали. Основу экспозиции составили работы из собраний фонда «Гала – Сальвадор Дали» и Национального музея «Центр искусств королевы Софии».

С 30 июня: ЛЕГЕНДА О ПРИЗРАЧНОМ КИНЖАЛЕ.

Норвежский приключенческий экшн-боевик рассказывает историю неудавшегося охотника за сокровищами, который отправляется в отпуск на Майорку со своей девушкой, надеясь исправить их отношения. Вместе они находят легендарный Кинжал, который несет смерть своим обладателям.

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28.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko