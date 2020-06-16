Okko рассказал, какие новинке появятся на сервисе во второй половине июня

Мультимедийный сервис Okko рассказал о новинках каталога, которые будут доступны его пользователям во второй половине июня. Они порадуют любителей современных сказок для всей семьи, триллеров, гангстерских саг, скринлайф-сериалов, байопиков, спортивных драм, детективных мини-сериалов и эксклюзивных отечественных комедий.
С 10 июня: ПИНОККИО. Возрастное ограничение: 6+.
Легендарная история оживает на экранах, как никогда прежде. Невероятное путешествие в мир удивительных созданий и волшебства, где даже деревянная кукла может стать настоящим человеком, если пожелает этого чистым сердцем. Прекрасное фэнтези для всей семьи от Маттео Гарроне с лауреатом премии Оскар Роберто Бениньи в главных ролях. Проект доступен за дополнительную плату.
С 11 июня: РИТМ-СЕКЦИЯ. Возрастное ограничение: 18+.
Три года назад вся семья Стефани Патрик погибла в авиакатастрофе. Женщина никак не может оправиться от трагедии и опустилась на самое дно жизни. Однажды на неё выходит журналист, который уверен, что та катастрофа была результатом взрыва, а человек, изготовивший бомбу, сейчас находится в Лондоне. Стефани решает отомстить любой ценой. В главных ролях: Блейк Лайвли и Джуд Лоу. Проект доступен за дополнительную плату.
С 15 июня: сериал «Острые козырьки» (5 сезонов). Возрастное ограничение: 16+.
Британский сериал о криминальном мире Бирмингема 20-х годов прошлого века, в котором многолюдная семья Шелби стала одной из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд послевоенного времени. Фирменным знаком группировки, промышлявшей грабежами и азартными играми, стали зашитые в козырьки лезвия. С Киллианом Мёрфи и Полом Андерсоном в главных ролях. Сериал доступен за дополнительную плату.
С 15 июня: скринлайф-сериал «ВСЕ ВМЕСТЕ». Финал.
Последние эпизоды скринлайф-истории о дружбе, любви и поддержке во время карантина.
С 18 июня: ОСНОВАТЕЛЬ. Возрастное ограничение: 16+.
Как создавалась самая известная в мире сеть ресторанов Макдональдс? Узнайте яркую и загадочную историю Рэя Крока, который из продавца-неудачника превратился в миллиардера и легенду. История от номинанта на премию «Оскар» Джона Ли Хэнкока об одном из самых знаменитых брендов по накалу страстей и неожиданным поворотам может сравниться с лучшими триллерами. Главные роли исполнили номинант на премию «Оскар» Майкл Китон и обладатель премии «Оскар» Лора Дерн. В картине также снимались номинант на «Золотой глобус» Патрик Уилсон, Ник Офферман и Линда Карделлини. Проект доступен за дополнительную плату.
С 19 июня: ВНЕ ИГРЫ. Возрастное ограничение: 18+.
Спортивная драма от режиссера Гевина О’Коннора с Беном Аффлеком в главной роли. Джек Каннингэм в школе был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи. Вскоре жизнь даёт Джеку второй шанс — он берётся тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками. Проект доступен за дополнительную плату.
С 19 июня: НАЙТИ И УНИЧТОЖИТЬ. Возрастное ограничение: 18+.
Боевик от продюсеров НЕУДЕРЖИМЫХ с Диланом Брюсом и Сергеем Бадюком в главных ролях. Офицер разведки Джон Каттер теряет в бою весь свой отряд, пытаясь освободить заложников из плена жестокого украинского торговца оружием. После этого он решает покончить с войной и уходит из армии. Однако через три года ему предлагают частный контракт по ликвидации того самого оружейного барона, и у рейнджера появляется шанс отомстить…
С 22 июня: сериал «Пэрри Мэйсон» (1 сезон). Возрастное ограничение: 18+.
1930-е годы. Адвокат Перри Мэйсон в отличие от своих коллег частенько лично занимается расследованием дел своих клиентов. Иногда Мэйсону помогает частный детектив Пол Дрейк. Детективный мини-сериал по романам Эрла Стэнли Гарднера от режиссера «Игры Престолов», «Клана Сопрано» и «Черного зеркала» Тимоти Ван Паттена с Мэттью Ризом, Джедедиахом Дженком, Денисом Толяренко, Джинной Карр, Дрю Хинкливом в главных ролях. Проект доступен в подписках «Амедиатека» и «Премиум».
С 22 июня: ТОЛЬКО БОГ ПРОСТИТ. Возрастное ограничение: 16+.
Фильм-номинант на золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля 2013 года. Криминальная драма Николаса Виндинга Рефна с Райаном Гослингом в главных ролях. Джулиан сбежал от американского правосудия и теперь руководит в Бангкоке клубом тайского бокса, который служит ему прикрытием для торговли наркотиками. Его мать, глава крупной преступной организации, приезжает из США, чтобы забрать тело своего любимого сына Билли: брата Джулиана только что убили за зверскую расправу над молодой проституткой. Охваченная яростью и жаждой мести мать требует, чтобы Джулиан нашел и покарал убийц. Проект доступен за дополнительную плату.
С 23 июня: сериал «Любовь в нерабочие недели». Возрастное ограничение: 16+.
Эксклюзив! Пандемия коронавируса изменила современную историю мира, но наряду с планетарным экономическим и гуманитарным кризисом карантин отразился и на бытовой, повседневной жизни россиян. Наши герои, оказавшись на самоизоляции, пытаются адаптироваться к новой реальности, попадая при этом в различные, зачастую комичные ситуации. У каждого из них своя история и свои оригинальные условия карантина, который, конечно же, закончится и обязательно изменит наших героев к лучшему. Новый комедийный сериал режиссера и креативного продюсера Леонида Марголина («Нагиев на карантине») с Зоей Бербер («Проект «Анна Николаевна», «Реальные пацаны»), Романом Поповым («Полицейский с Рублевки»), Олегом Верещагиным (Камеди Клаб, Comedy Woman), Марусей Климовой («Проект «Анна Николаевна», «Магомаев», «Мылодрама», «Звоните ДиКаприо!», «Полицейский с Рублевки») и Лизой Моряк в главных ролях. Сериал будет доступен по подписке.
С 30 июня: ЛЕГЕНДА О ПРИЗРАЧНОМ КИНЖАЛЕ.
Норвежский приключенческий экшн-боевик рассказывает историю неудавшегося охотника за сокровищами, который отправляется в отпуск на Майорку со своей девушкой, надеясь исправить их отношения. Вместе они находят легендарный Кинжал, который несет смерть своим обладателям. Проект будет доступен за отдельную плату.
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16.06.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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