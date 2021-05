Okko рассказал о новых проектах июня

Душевный стриптиз, возвращение Друзей, новые серии Простоквашино, Монстры против пьянства на курорте, оскароносный Отец, приключения Руфуса, новое Проклятие, развязка Содержанок, Щенячий патруль и Вспыш до эфира на ТВ, голливудский блокбастер Найшуллера, концерт к юбилею Союзмультфильма, приглашение на Паркет от Александра Миндадзе, юные годы Губки Боба и другие новинки июня в библиотеке Okko.

С 25 мая: сериал «Стриптизеры» — эксклюзив/доступен в подписке

У нас принято считать, что стриптиз — не мужская профессия. Тем более не для скромных обывателей заурядной внешности. Таким был Толик, одинокий неудачник в возрасте за тридцать, работавший бухгалтером в ЖКХ. Но случай подарил ему подработку в стрип-клубе «Серый волк». Именно там герой впервые увидел со стороны, как выглядит страсть в глазах женщин. После этого он тоже решил пробиться на сцену к шесту. Неприязнь профессиональных танцоров и недоверие хозяйки к взрослому парню «с пузиком» ставят преграды на его пути. Однако у Толика есть козыри: искренность и душевность. Ведь именно эти качества так ценят женщины.

Эксклюзивный 10-ти серийный комедийный ситком с Дмитрием Власкиным, Натальей Медведевой, Эвелиной Бледанс, Юлией Михалковой и Дмитрием Красиловым в главных ролях.

С 27 мая: специальный эпизод ДРУЗЬЯ: ВОССОЕДИНЕНИЕ — доступен в подписке AMEDIATEKA

Легендарный сериал, ставший эталоном тв-комедии на годы вперед. «Друзья» — настоящий народный хиыт, который любят и помнят до сих пор. Три парня, три девушки, у всех — свой характер и своя удивительная судьба. Они проносят трогательную дружбу сквозь года, постоянно проверяя ее на прочность. I'll Be There For You!

С 28 мая: анимационный фильм ОБЩЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ: ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

Поездка Барри Аллена в Метрополис идет не по плану. Ускоряясь, чтобы помочь во внезапно завязавшейся битве, Флэш вспыхивает и прорывается сквозь время. Оказавшись в самом разгаре Второй мировой войны, Флэш встречает Чудо-женщину и ее команду, известную как Общество Справедливости Америки.

С 30 мая: новые серии «Простоквашино» — эксклюзив/доступны в подписке

Новые эксклюзивные серии продолжения культовой трилогии о приключениях Дяди Федора. В центре сюжета вновь оказывается герой советской трилогии Дядя Фёдор (Алексей Онежен), однако действие переносится в 2018 год. Мальчик живет в городе вместе с мамой, папой и младшей сестрой Верой Павловной, новым персонажем мультсериала. Неожиданно в квартиру прилетает галчонок Хватайка и сообщает, что Матроскин (Антон Табаков) и Шарик (Гарик Сукачев) нуждаются в помощи. Родители заняты своими заботами, и Дядя Федор, недолго думая, отправляется в Простоквашино, чтобы вместе со старыми друзьями поймать неизвестного вредителя – грызуна по кличке Тама-Тама.

С 1 июня: ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ — эксклюзив/доступен в подписке

Курортная комедия с элементами фантастического триллера — новое отечественное кино продолжает эксперименты с жанрами. Место действия — болгарский курорт, где отдыхает сильно пьющий герой в исполнении Романа Курцына. Залечивая душевные раны вином, он не сразу замечает странности, которые творятся вокруг. А ведь неведомые монстры уже начали охоту на туристов. Правда, только на трезвых, потому что не любят алкоголь. К счастью, нетрезвых борцов с чудовищами собрался целый интернационал: смелая англичанка, модные французы, гордые американцы и, конечно, братья-славяне болгары. Их играет звездная команда: кроме Курцына, в фильме снимаются Ян Цапник, Кирилл Кяро, Лорина Камбурова и другие.

С 1 июня: ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ

ПЧЕЛКА МАЙЯ: МЕДОВЫЙ ДВИЖ — третий полнометражный мультфильм, основанный на одном из самых успешных анимационных сериалов немецкого производства. Как и прежде, речь пойдет о жителях улья, которые ежедневно попадают в забавные ситуации.

На этот раз упрямая пчелка Майя и ее лучший друг Вилли спасают принцессу-муравьишку, после чего начинается сказочное и опасное приключение, которое приведет их в необычные новые миры и проверит их дружбу на прочность.

С 1 июня: «Сантьяго и его моря» — эксклюзив/до эфира на ТВ/доступен в подписке

Премьера интерактивного двуязычного мультсериала «Сантьяго и его моря» для детей дошкольного возраста, который расскажет о невероятных приключениях восьмилетнего Сантьяго Монтеса и его друзей. Игровой формат сериала поможет юным зрителям ненавязчиво погрузиться в новый для них язык общения. Например, уже с первой серии дети смогут выучить несколько испанских слов, повторяя их за главным персонажем. Увлекательный мир мультфильма знакомит детей с латиноамериканской культурой, вместе с героями они изучают правила поведения и осваивают другие навыки, которые пригодятся им в будущем.

С 2 июня: ОТЕЦ — доступен в Ultra HD 4K

У 80-летнего Энтони деменция, но он отказывается подпускать к себе сиделку, несмотря на попытки дочери организовать уход. Сама дочь начинает казаться ему другим человеком, мебель в комнате внезапно меняет расстановку, и каждый день становится чередой ложных открытий. Дебют в кино прославленного драматурга и писателя Флориана Зеллера состоялся благодаря убедительной игре Энтони Хопкинса, который мастерски передает на экране ужас старения.

Фильм получил две премии «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» (Энтони Хопкинс) и «Лучший адаптированный сценарий».

С 3 июня: РУФУС: ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЫ — эксклюзив/доступен в подписке

Друзья Скотт и Эмили внезапно обнаруживают в секретной комнате загадочное существо Руфуса и волшебника Эббота. У них есть миссия: с помощью древней книги заклинаний они соберут несколько ингредиентов и сделают волшебную пыль, чтобы спасти свой мир, волшебный мир. Однако они сталкиваются с препятствиями, когда подлая Лилит намеревается украсть древнюю книгу, в которой, по её мнению, есть заклинания, превращающие всё в золото. Чтобы спасти волшебный мир Эббота, Скотт и Эмили должны встретиться с гигантским аллигатором, злобным скелетом динозавра, безжалостной совой и огнедышащим драконом...

С 3 июня: новые серии анимационного проекта «Щенячий патруль» — доступны в подписке

Новые серии канадского мультсериала о десятилетнем мальчике и его команде щенков-спасателей до премьеры на ТВ!

Если в приморском городке Бухта Приключений случается беда, на помощь приходит отряд храбрых щенков под предводительством находчивого и смелого лидера по имени Райдер. У каждого из членов команды есть уникальные способности и свой неповторимый характер. Вместе они могут справиться с задачей любой сложности.

С 3 июня: ПРОКЛЯТИЕ: ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ — эксклюзив/доступен в подписке

1930-е годы, Англия. Над миром нависает тень Второй мировой, а священник Линус с женой и дочерью переезжает в предоставленный церковью дом. От него скрывают, что предыдущий жилец сошёл с ума, убил жену, а сам повесился, и вскоре с новыми постояльцами начинают происходить странные вещи. Поначалу Линус закрывает на это глаза и даже не верит вышедшему на него местному оккультисту Гарри Прайсу, но вскоре им предстоит объединиться для борьбы с коварным злом.

С 4 июня: сериал «Болотная тварь»

Микробиолог Эбби Аркейн возвращается в родной город, где разбушевался смертельный вирус, который необходимо изучить и нейтрализовать. Она знакомится с ученым Алеком Холландом, который вскоре трагически погибает. Аркейн обнаруживает странные факты о болоте и предполагает, что ученый вовсе не умер.

С 4 июня: новый сезон сериала «Почему женщины убивают» — доступен в подписке

Новый сериал от создателя «Отчаянных домохозяек». Антология Марка Черри, подарившего зрителям «Отчаянных домохозяек», «Коварных горничных» и «Золотых девочек». Героини Джиннифер Гудвин, Люси Лью и Кирби Хауэлл-Баптист пытаются соответствовать определению «идеальная жена». Но несмотря на все старания, им пришлось столкнуться с изменой любимого. Что в такой ситуации должна сделать женщина? Смириться, простить, забыть или жестоко отомстить обидчикам?

С 10 июня: новый сезон сериала «Содержанки» — доступен в подписке START

Развязка дебюта театрального режиссёра Константина Богомолова о красивых женщинах, мечтающих получить от жизни всё и сразу. Непривычно откровенный и циничный сериал показывает изнанку столичной светской жизни. Главные героини — бывшие провинциалки, которые купили билет в один конец до Москвы. Привлекающая своим гламурным блеском столица — опасное место для наивных девиц. Это город больших денег, роскошных раутов, жестоких страстей и интриг. И чтобы попасть в этот мир, нужно перестать верить в сказку со счастливым концом, и отдать самое драгоценное — свою честь.

С 10 июня: НИКТО

Непримечательный и незаметный семьянин Хатч живёт скучной жизнью обычного аудитора, пока однажды в его дом не вламываются грабители. И это бы сошло им с рук, если бы они не забрали браслетик его маленькой дочки. Не в силах это терпеть, Хатч отправляется на поиски наглецов, а на обратном пути ввязывается в драку с пьяными хулиганами, пристававшими к девушке в общественном транспорте. От души помахав кулаками, наш аудитор отправляет дебоширов в больницу, но оказывается, что один из пострадавших — брат влиятельного русского бандита. И он теперь жаждет мести.

Боевик Ильи Найшуллера с Бобом Оданкёрком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

С 10 июня: онлайн-концерт КОНЦЕРТ К 85-ЛЕТИЮ «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМА» — эксклюзив/доступен в подписке

Прямая трансляция грандиозного музыкального события из Зала Зарядья, приуроченного к юбилею легендарной киностудии. Фрагменты из знаменитых мультфильмов – «Винни Пух», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Чебурашка» и многих других будут показаны на большом экране в сопровождении оркестра «Фонограф-Симфо-Джаз» под управлением народного артиста России Сергея Жилина. Джазовое исполнение композиций будет дополнено вокалом популярных артистов – Мариам Мерабовой, Willie Key, Светланы Жаворонковой, Анны Бутурлиной, Ольги Олейниковой, Этери Бериашвили, Сергея Манукяна, Ирины Братис и Spokane’s girls.

С 11 июня: ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ МНЕ СМЕРТИ

Бывшая руководительница бригады пожарных Ханна уже год не может пережить гибель подчинённого во время лесного пожара, а также трёх случайно оказавшихся на местности мальчишек. Теперь её рабочее место — наблюдательная вышка в лесах Монтаны. А в это время обычный бухгалтер, недавно узнавший компрометирующую важных людей информацию, скрывается от киллеров. Вместе с 12-летним сыном он мчит на машине в те же монтанские леса, где брат его покойной жены работает шерифом.

Боевик режиссёра Тейлора Шеридана (УБИЙЦА) с Анджелиной Джоли, Финном Литтлом и Николасом Холтом в главных ролях.

С 11 июня: анимационный фильм АЙНБО. СЕРДЦЕ АМАЗОНИИ

Бесстрашная Айнбо родилась и выросла в таинственных амазонских джунглях. Узнав, что её родному поселку грозит опасность, она тотчас отправляется за помощью в компании удивительных зверей. Их ждёт восхождение к пылающему вулкану, встреча с могущественным духом Амазонии и схватка с мифическим чудовищем.

С 15 июня: В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ — доступен в подписке

В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ — это четыре не связанных общим сюжетом новеллы, герои которых должны будут ответить на один и тот же вопрос «Как вино может повлиять на историю отдельного человека?». Искать эти ответы будут французский полицейский, виноградарь из Грузии, пара молодых актеров из Лондона и итальянский священник. Они будут оказываться в смешных и печальных ситуациях, будут терять и находить себя, и каждый раз бесстрастным свидетелем их переживаний окажется вино.

С 17 июня: ПАРКЕТ — эксклюзив/доступен в подписке

В фешенебельном отеле встречается некогда виртуозное трио исполнителей танго: знаменитый танцор, его бывшие жена и любовница. Они готовятся к финальному выступлению своей жизни: репетируют, выясняют отношения, сходятся в словесных поединках. На обломках былых отношений они пытаются сопротивляться времени и возродить пыл любовных страстей.

Абсурдистская мелодрама о «боли и славе» от классика российского кино Александра Миндадзе с Агатой Кулеша, Анджеем Хыра, Евгенией Додиной и Владимиром Мишуковым в главных ролях.

С 17 июня: спектакль ВОЛНЕНИЕ — эксклюзив/доступен в подписке

История одного важного интервью, во время которого знаменитая американская писательница Улья Рихте ставит на кон свою карьеру, чтобы рассказать о чём-то по-настоящему важном. Действие пьесы происходит на Манхэттене в Нью-Йорке в пентхаусе знаменитой американской писательницы польско-немецкого происхождения Ульи Рихте. У неё, человека закрытого и не публичного, берет очень важное интервью польский журналист Кшиштоф Зелинский. Спектакль режиссера Николая Гостюхина по одноименной пьесе Ивана Вырыпаева с Еленой Старостиной, Вячеславом Чуистовым, Алексеем Каракуловым, Екатериной Вожаковой, Дмитрием Нескоромным и Николем Гостюхиным.

С 20 июня: мультсериал «Лагерь "Коралл": Юные годы Губки Боба» — эксклюзив/доступен в подписке

Спин-офф мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны». Мультсериал рассказывает, как юный Губка Боб и его друзья проводят лето в лагере «Коралл». Здесь они ловят медуз, разводят костры и купаются. Лагерем управляет мистер Крабс, отец-одиночка, воспитывающий дочку Перл — она, кстати, в новом мультсериале практически младенец. В домике с Губкой Бобом живут Патрик, Сквидвард и Сэнди. С последней, кстати, сперва возникает вопрос — откуда она вообще там взялась, если мы знаем, что герои познакомились уже во взрослом возрасте. К счастью, создатели нам всё объяснят.

С 24 июня: новые серии анимационного сериала «Вспыш и чудо-машинки» — доступен в подписке

В центре сюжета мультсериала находиться восьмилетний вундеркинд Эй-Джей. В своем юном возрасте он стал профессиональным механиком и отличным гонщиком, который управляет разумной чудо-машинкой Вспыш. Они объединяют свои усилия и вместе отправляются в невероятные приключения, требующие знания физики и математики. Именно эти знания они стараются преподнести своим юным зрителям. Однако их всегда ждет множество трудностей, который им создает Крушила - самый большой монстр-трак в округе и профессиональный мошенник. Он является главным конкурентом главных героев и ради победы пойдет на любой обман. Но дружба Эй-Джея и Вспыша способна преодолеть любые козни Крушилы.

