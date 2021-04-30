Okko раскрыл количество просмотров премии «Оскар»

В активности эксклюзивной трансляции 93-й церемонии вручения наград премии «Оскар» в Okko входили красная дорожка, вручение наград и пре-шоу от Александра Роднянского в соцсетях. По словам пресс-службы сервиса, в 1 млн учитываются «запуски видео» — нажатия на кнопку Play.



По данным Mediascope, в 2018 году церемонию вручения наград Американской киноакадемии на линейном телеканале в городах с населением больше 100 000 человек в возрасте более 4 лет посмотрели 291 500 человек, в 2019 году – 289 700 человек.

Традиционную красную дорожку церемонии в эфире комментировали блогер, модель и телеведущая Маша Миногарова и эксперт моды, ведущий Александр Рогов, а саму церемонию − кинокритик Егор Москвитин. В трансляцию были также интегрированы комментарии действующего члена Американской академии кинематографических искусств и наук, продюсера Александра Роднянского. Для пользователей, пропустивших прямую трансляцию, доступна полная запись «Оскара» в Okko. Также в библиотеке Okko размещена 90-минутная версия церемонии, включающая самые яркие и важные моменты.

«Okko эксклюзивно показывает «Оскар» в России уже второй год подряд. «Я рад, что любители и знатоки кинематографа так высоко оценили уровень нашей трансляции. Очень приятно читать позитивные отзывы о качестве картинки и постановки, подготовке ведущих и экспертов. Уровень интереса тоже вдохновляет и подтверждает, что мы движемся в правильном направлении», – говорит Максим Евдокимов, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko.

Подписчики Okko могут посмотреть главный фильм премии «Земля кочевников» без дополнительной платы. В сервисе также доступны такие оскароносные ленты, как «Довод», получивший статуэтку в номинации «Лучшие аудиовизуальные эффекты», «Иуда и чёрный мессия», выигравший в номинациях «Лучшая мужская роль второго плана» (Дэниел Калуя) и «Лучшая песня к фильму» (H.E.R. — «Fight for You»), «Девушка, подающая надежды», отмеченная статуэткой за «Лучший оригинальный сценарий», «Звук металла», получивший «Оскар» за лучший монтаж, лучший анимационный фильм «Душа» и другие номинированные на премию фильмы и мультфильмы.

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30.04.2021 Автор: Виолетта Палий