Okko рассказал о премьерах марта

В марте мультимедийный сервис Okko порадует любителей детективных триллеров, K-pop концертов, ранних онлайн-премьер крупных блокбастеров, фестивалей европейского кино, зарубежных сериалов, сиквелов популярных семейных картин, авторских драм, комедий, фильмов-участников «Кинотавра», самой престижной музыкальной церемонии Grammy и якутского кинематографа. Подробнее о новинках марта в традиционном дайджесте новинок библиотеки Okko.

С 27 февраля: концерт MTV Unplugged Presents: BTS. Эксклюзивно в подписке.

Полуакустический концерт молодых K-Pop исполнителей BTS, уже успевших завоевать армию поклонников по всему миру. В 2019 году они вошли в список самых влиятельных людей по версии американского журнала TIME, в 2020 на премии MTV European Music Awards получили больше всего наград — за «Лучшую Песню», «Лучшую Группу», «Лучшее Онлайн-Выступление» и «Лучшую фан-базу», а клип на их песню «On» получил статуэтку за лучшее поп-видео на MTV VMA 2020. В этом году BTS номинированы на музыкальную премию «Грэмми» в категории «Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой».

С 1 марта: фильм ШАЗАМ. Доступно в подписке.

Комедийный кинокомикс DC о подростке, который внезапно получает сверхспособности и учится сражаться со злом. Мечта любого мальчишки сбывается для Билли Бэтсона (Закари Ливай) - теперь он может превращаться во взрослого супергероя. Однако новые способности пригодятся ему не только в детских шалостях, но и в серьезной борьбе со зловещим ученым Таддеусом Сиваном. Достаточно произнести: "Шазам!" - и начинаются приключения, которые увлекут и детей, и взрослых.

С 2 марта: ФЕСТИВАЛЬ ЕВРОПЕЙСКОГО КИНО. Эксклюзивно в подписке.

Масштабный культурный проект продлится ровно месяц. В программу войдут 27 фильмов из 27 европейских стран, среди которых номинанты на премию «Оскар», победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград. С первого дня работы фестиваля зрители сразу получат доступ почти ко всем картинам. Более того, в программе форума предусмотрен особый формат — «Фильм выходного дня». Каждый уикэнд в течение фестивального месяца зрителям будут предлагать к просмотру новые картины.

С 2 марта: сериал «Ходячие мертвецы» (финал 10-го сезона). Доступно в подписке.

Между живыми и мертвецами продолжается неравный бой. Кровь, потроха и советы по выживанию от создателя «Зеленой мили» и «Побега из Шоушенка». Шериф Рик Граймс и небольшая группа выживших ищут свое место в мире, который заполонили зомби. Как приноровиться к жизни в новых условиях, когда никаких условий не осталось? Параллельно выжившие проходят все стадии взаимоотношений как с живыми мертвецами, так и внутри своего немногочисленного кочующего социума. От ужаса, ненависти и отчаяния до сопротивления, принятия и сосуществования.

С 3 марта: фильм ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА. Доступно в подписке.

Disney продолжает свой невероятно успешный путь на неведомых дорожках русского фольклора. Первую часть «Богатыря» о жулике-чародее, которого из Москвы занесло в волшебную страну Белогорье, посмотрели почти 8 миллионов человек. А вторая призвана доказать, что волшебное зелье из народных сказок и голливудского профессионализма имеет долгосрочное действие. Освоившийся потомок Ильи Муромца вместе со своими старыми друзьями Бабой-Ягой (Елена Яковлева), Водяным (Сергей Бурунов) и другими обитателями сказочного государства должен отыскать ни много ни мало — корень зла, а заодно поглубже забраться в неведомые земли Белогорья. Задача для настоящего богатыря!

С 5 марта: фильм СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. Эксклюзивно в подписке.

Драма Ренаты Литвиновой, снятая по ее собственной пьесе. Действие фильма разворачивается в чудесные времена, когда на земле царил великий матриархат. На территории Северных полей правили могущественные женщины, готовые дарить и принимать любовь. Они могли изменить все, что хотели. Но однажды их счастливому миру пришел конец. Главный наследник влиятельного клана вот-вот взойдет на престол. Но его невеста внезапно погибает. Это ужасное событие положило начало изменениям, которые уже невозможно остановить. Музыку к картине написала Земфира, а костюмы главной героини – креативный директор модного дома Balenciaga Демна Гвасалия.

С 5 марта: анимация ЛЕГЕНДЫ СПАРКА. Эксклюзивно в подписке.

Спарк − юный автомобиль, который работает в автосалоне Шинсити. У него есть мечта − победить в гонке на космическом пути и завоевать кубок города. Однажды Спарк слышит зов мотора, который призывает его стать настоящим супергонщиком. Так герой получает свой ветробластер, с помощью которого может рвануть по космическому пути. Теперь его мечта становится чуточку ближе. Космический путь ведет прямо в небо, и никто не знает, какие опасности поджидают там смелых гонщиков. Но при помощи веры в себя, упорных тренировок и поддержки верных друзей можно взобраться на любую гору!

С 6 марта: фильм СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ. Доступно в подписке.

Дерзкая и циничная опер в юбке Светлана Артюхова, которая никогда не шутит, и красавчик, любимец публики стендап-комик Илья не имеют ничего общего, кроме вынужденного совместного спецзадания по раскрытию схемы сбыта наркотиков. Дело на особом контроле, времени мало, а преступником может быть кто угодно. Но чтобы раскрыть это «несмешное» дело, Светке придется внедриться в тусовку стендаперов, научится смеяться над собой, шутить на сцене и даже любить по-настоящему.

С 10 марта: фильм ХАНДРА.

Остроумная комедия о Москве и ее обитателях. Это история про трех лучших друзей, с которыми за один день случается череда приключений. Один, Виталик (Данила Якушев), ищет украденные деньги, чтобы не вылететь из съемной квартиры. Второй, Деня (Михаил Тройник), перестал искать любовь и занялся музыкой, но любопытные новости от его бывшей девушки разрушили все планы. А третий, Леша (Кирилл Ковбас), хочет снять эстетский хоррор про маньяков, но преуспевает лишь в комедийном жанре. Фильм-участник конкурсной программы фестиваля «Кинотавр 2020».

С 11 марта: фильм КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ?. Доступно в подписке.

Экранизация книги Карины Добротворской о ее страстных, многогранных и, в конце концов, трагичных отношениях с мужем. Сергей (Александр Горчилин) и Кира (Аня Чиповская) считались самой красивой парой богемного Петербурга начала девяностых. Это были интеллектуалы, влюбленные в кинематограф. Но счастливая романтическая история обернулась жесткой драмой. Она сбежала в другой город, в другую жизнь, в другую любовь. А он остался в Петербурге и умер вскоре после развода. И только спустя семнадцать лет красивая и успешная Кира осознает, что нет у нее больше шансов на счастье, так как ее сердце навеки отдано Сергею. Фильм-участник конкурсной программы фестиваля «Кинотавр 2020».

С 15 марта: премия «Грэмми». Эксклюзивно в подписке.

Прямая трансляция 63-й церемонии вручения наград премии самой престижной музыкальной премии в мире «Грэмми». Специальная 3,5 часовая версия церемонии вручения самой престижной музыкальной премии в мире, которая соберет на одной сцене главных хит-мейкеров этого года.

С 15 марта: фильм ЧЕСТНЫЙ ВОР. Доступно в подписке.

Грабитель решил сдаться ФБР, но попал к коррумпированным агентам. Том Картера (Лиам Нисон), по прозвищу Бандит, никогда бы не поймали, если бы он сам не пришел с повинной. Он смог украсть из двенадцати разных банков сумму в девять миллионов долларов и при этом скрыть свою личность. Но когда он влюбляется Энни Самптер (Кейт Уолш), то решает быть перед любимой откровенным и начать свою жизнь с «чистого листа», признавшись в своих преступлениях и понести наказание за них. К сожалению, свою историю он рассказал самым коррумпированным агентам ФБР, которые ради денег выставляет его не только вором, но и убийцей.

С 18 марта: фильм ВОЗДУШНЫЙ БОЙ. Доступно в подписке.

1943 год, разгар Второй мировой войны. Девушка-офицер Мод Гэррет (Хлоя Грейс Морец) с секретным грузом садится в американский бомбардировщик B-17 «Летающая крепость» и сразу же становится объектом насмешек. Капитан приказывает ей занять место в кабине пулемётчика под брюхом самолета, откуда девушка замечает японский истребитель и странное существо на фюзеляже. Если сексистские комментарии команды она до поры до времени решает потерпеть, то хозяйничать в небе вражеским самолетам и небесным гоблинам позволять не намерена.

С 18 марта: сериал «Чикатило». Эксклюзивно в подписке.

Восьмисерийный художественный сериал Okko Studios, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений. Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осужден и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершенные им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем». Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиаторы, а также разработаны новые методики расследования, которые помогут спасти невинных людей. В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние между обществом и паразитирующим внутри него кровавым маньяком.

С 25 марта: фильм ПУГАЛО. Доступно в подписке.

Она − знахарка и отшельница. Ее ненавидят взрослые и боятся дети, но если случилась беда, она − единственный шанс на спасение. Для нее этот дар − проклятие, но мрачная тайна, сокрытая в прошлом, заставляет ее помогать людям снова и снова. Фильм-событие: якутская картина режиссера Дмитрия Давыдова получила Гран-при «Лучший фильм», приз «Лучшая женская роль» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея на фестивале «Кинотавр 2020».

С 25 марта: поэтический спектакль «Мир красивых бабочек». Эксклюзивно в подписке.

«Мир красивых бабочек» – это утонченная, философская и немного грустная поэзия драматурга, режиссера Ивана Вырыпаева в исполнении самого автора и польской актрисы Каролины Грушки под музыку российского композитора Андрея Самсонова.

С 26 марта: фильм ГРАНЬ ВРЕМЕНИ. Эксклюзивно в подписке.

Научно-фантастический хоррор о путешествиях во времени. Стив и Деннис работают в скорой. Ночные смены, усталость, тут еще оказывается, что Стиву осталось жить всего шесть недель, и всё складывается в цельную картину. Уже давно они с Деннисом заметили общие черты в ряде вызовов: люди принимали новый наркотик под названием синхроник, кто-то из них умер, кто-то словно завис где-то между жизнью и смертью. И Стив решает избавить город от этой напасти и скупить весь товар. Но однажды и он сам испытывает на себе воздействие наркотика, и тут перед ним открывается ужасающий и невероятный мир.

С 26 марта: фильм КРИМИНАЛЬНЫЕ БОССЫ. Доступно в подписке.

Кайл и Суайн работают под крышей живущего в Арканзасе наркобарона по прозвищу Фрог, которого они никогда не видели. Когда одна из сделок идет не по плану, смертельно опасные последствия не заставляют себя ждать. Ироничная и одновременно саркастическая драма криминального содержания, режиссерский дебют Кларка Дьюрка с прекрасным актерским составом во главе с самим Кларком, Лиамом Хемсвортом, Джоном Малковичем и Винсом Воном.

С 26 по 29 марта: фестиваль ФРАНКОФОНИЯ. Эксклюзивно в подписке.

Посольства стран-членов Международной организации Франкофонии: Бельгия, Канада, Швейцария и Франция, в рамках проведения «Дней Франкофонии» предложат зрителям киноленты разных жанров, раскрывающие искусство современного кинематографа своих стран, а также разнообразие культур Франкофонии.

В программе фестиваля французская комедийная драма ЛУЧШЕЕ ВПЕРЕДИ о настоящей дружбе в исполнении блестящего дуэта Фабриса Лукини и Патрика Брюэля; бельгийская драма о преодолении себя НАШИ СРАЖЕНИЯ с Роменом Дюрисом в одной из его лучших ролей; швейцарская социальная драма о человеке, отдавшем всю свою жизнь предавшей его системе ТЕ, КТО РАБОТАЮТ; французская криминальная драма о разрушающей силе ревности и цене измены с участием Карин Виар и Бенжамена Биоле ВИДИМОСТЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ, а также комедия из Канады о жизни современных подростков ЮНАЯ ДЖУЛЬЕТТА.

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02.03.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko