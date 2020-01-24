В Okko усилили управленческую команду

В январе в видеоэкосистеме Okko произошел ряд назначений, направленных на усиление управленческой команды. Об этом сообщает пресс-служба сервиса. Директором по дистрибуции стал Павел Ройтберг, директором по клиентскому сервису и качеству обслуживания – Дарья Юрасова. Ранее сообщалось, что директором по маркетингу видеоэкосистемы Okko была назначена Наталия Глаголева.

Павел Ройтберг обладает большой экспертизой в сфере коммерции, развития бизнеса в российских и американских компаниях, а также в области разработки и внедрения продуктов и услуг. В Okko он будет отвечать за развитие бизнеса, дистрибуцию продуктов через партнеров и создание совместных предложений. До того как Павел присоединился к команде Okko, он работал коммерческим директором в компании «НТВ Плюс», занимал пост исполнительного директора инновационного центра «Ростелекома» и был директором по продуктам в МТС. Павел окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), а также получил степень МВА в Wharton Business School University of Pennsylvania.

В задачи Дарьи Юрасовой, директора по сервису и клиентскому опыту, войдет повышение эффективности работы контакт-центра, выстраивание системы обслуживания пользователей в новых каналах коммуникации, в том числе мессенджерах и помощниках, использующих технологии искусственного интеллекта, настройка системы управления клиентским опытом, а также запуск программы амбассадоров Okko.

До прихода в Okko Дарья пять лет работала в «Сбербанке» в должности исполнительного директора подразделения «Голос клиента» и отвечала за развитие системы исследования и управления клиентским опытом. За это время она существенно улучшила программу анализа удовлетворенности клиентов, внедрила систему обучения клиентоориентированному сервису и методологию дизайн-мышления и построения клиентских путей для сотрудников компании. До того как присоединиться к «Сбербанку», Дарья возглавляла учебный центр розничной сети «Связной Банк». Дарья с отличием окончила факультет иностранных языков Омского государственного педагогического университета. Она также прошла дополнительное обучение по управлению клиентским опытом, управлению персоналом, дизайн-мышлению, построению клиентских путей, работе с big data.

Ранее сообщалось, что Наталия Глаголева заняла пост директора по маркетингу видеоэкосистемы Okko. В этой должности Наталия будет заниматься управлением бренда Okko, укреплением его лидирующих позиций на рынке, разработкой эффективной маркетинговой стратегии, ценообразованием. Кроме того, она будет отвечать за маркетинговые коммуникации, PR, SMM, продуктовый и ситуационный маркетинг, а также за СRM, управление лояльностью и удержание существующих клиентов.

«Okko – активно растущая компания, которая стремится закрепить лидерские позиции на рынке. Я рада, что к нашей команде присоединились профессионалы с огромным опытом работы. Дарья, Павел и Наталия помогут вывести на новый качественный уровень важнейшие функции, отвечающие за привлечение и лояльность клиентов и партнеров», ­– говорит Яна Бардинцева, управляющий директор видеоэкосистемы Okko.

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24.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko