Okko запускает сервис для онлайн-встреч с создателями фильмов

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», запускает сервис под названием «Премьера». Он позволит зрителям присутствовать на премьерных показах фильмов и делить радость от кинопросмотра с друзьями, не выходя из дома. Подписчики Okko смогут не только смотреть новинки в виртуальном кинозале, но и общаться с создателями картин и киноэкспертами.

В Okko рассматривают «Премьеру» как очередное высокотехнологичное решение, которое обеспечивает уникальный пользовательский опыт, вовлеченность зрителя в контент и позволяет реализовывать социальные сценарии, интегрируя их непосредственно в сервис. «Создание комьюнити единомышленников с возможностью влияния на контент, а также взаимодействие пользователей с сервисом и друг с другом приходят на смену линейному смотрению», − говорится в сообщении прес-службы компании.

«Мы стремимся предоставить нашим подписчикам уникальный контент, отличный пользовательский опыт, максимальное удобство и технологии, которые отвечают этой задаче, − отмечает Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko. − Запуск сервиса «Премьера» в Okko − это не только актуальный шаг в период новой реальности с ограничениями на организацию и проведение мероприятий, но и инструмент для расширения аудитории. Пользователи сервиса смогут в режиме live-трансляции в любом удобном месте стать гостями онлайн-премьер, почувствовать сопричастность к крупным кинособытиям и встретиться с любимыми режиссерами и актерами вместе с друзьями».

Первой онлайн-премьерой в Okko станет нашумевшая драма Алексея Учителя ЦОЙ с Евгением Цыгановым, Марьяной Спивак и Паулиной Андреевой в главных ролях. 21 января режиссер картины Алексей Учитель и исполнительница одной из главных женских ролей Марьяна Спивак лично представят пользователям Okko свой фильм, а приглашенный музыкальный эксперт, легенда MTV, виджей Александр Анатольевич расскажет про феномен группы «Кино» и то, как она повлияла на массовую культуру в эпоху 90-х.

Стать гостем онлайн-премьеры фильма «Цой» могут все зарегистрированные пользователи Okko с действующими подписками «Лайт», «Оптимум» или «Премиум» в приложениях iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv.

Кроме того, на странице premiere.okko.tv гости премьерных показов смогут общаться во время просмотра и обмениваться комментариями в чате, отправлять виртуальные анимированные эмоции и задавать вопросы создателям фильмов и приглашенным экспертам. Функция напоминания, синхронизирующаяся с календарем на устройстве пользователя и напоминающая о предстоящей премьере письмом на указанный адрес электронной почты, не позволит пропустить встречу с любимыми режиссерами и актерами.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

18.01.2021 Автор: Артур Чачелов