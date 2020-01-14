Okko эксклюзивно покажет церемонию вручения «Оскаров» в прямом эфире

Онлайн-кинотеатр Okko будет официально транслировать 92-ю церемонию вручения наград премии «Оскар» на территории России. Онлайн-трансляция состоится в ночь с 9 на 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании. Полная запись церемонии будет доступна в Okko до марта. Кроме того, в феврале в сервисе появится 90-минутная версия шоу, специально подготовленная Американской киноакадемией.

«Церемония вручения наград премии «Оскар» – это важнейшее ежегодное событие в мире кино, – говорит Яна Бардинцева, управляющий директор видеоэкосистемы Okko. – Мы знаем, насколько интересно ценителям кинематографа следить за церемонией в реальном времени, и очень рады, что в этом году Okko поможет им в этом. Следите за церемонией вместе с Okko!»

Права на вещание были приобретены у компании Disney. Год назад по той же схеме «Оскар» в онлайне транслировал «КиноПоиск».

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14.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko