Окко и ViacomCBS запускают премиальный международный сервис Paramount+ в России

Окко и ViacomCBS Networks International, международное подразделение глобальной развлекательной компании ViacomCBS, запускают международный стриминговый сервис Paramount+. Он станет доступен с 1 июня. Paramount+ будет доступен в Okko как в виде отдельной подписки, так и в рамках пакетов подписок. Он будет включать в себя обширную линейку контента ViacomCBS для всей семьи: легендарные кинофильмы и любимые комедии от Paramount Pictures, одной из крупнейших киностудий мира, а также анимационные сериалы для детей разных возрастов и самые ожидаемые премьеры.

С самого запуска Paramount+ для аудитории будут доступна внушительная библиотека контента. В том числе широко известные мультсериалы брендов Nickelodeon и Nick Jr., например, «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Губка Боб Квадратные Штаны», «Черепашки-ниндзя» и «Мой шумный дом», легендарные игровые и анимационные фильмы производства студии Paramount Pictures, а также анимационные шоу для взрослых от Comedy Central, среди которых «Южный Парк». Также подписчики сервиса смогут эксклюзивно увидеть некоторые премьеры до их показа в телевизионном эфире. На старте такой премьерой станет развивающий мультсериал для дошкольников «Рог и Пегги».

«Благодаря запуску Paramount+ Okko станет той цифровой площадкой, где в максимально полном объеме будет представлен контент брендов ViacomCBS», − говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

Подписка Paramount+ на Okko будет регулярно пополняться новым премиальным контентом брендов ViacomCBS, включая Channel 5 и MTV – эти шоу появятся в подписке в дальнейшем. Контент Channel 5 и основная часть контента Comedy Central на территории России будет представлена впервые на Okko и будет эксклюзивно доступна подписчикам сервиса.

«Мы рады, что инновационное партнерство ViacomCBS и Okko в области цифровых продуктов и контента переходит на следующий уровень, − говорит Елена Бальмонт, старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии. − Мы начинаем работать с экосистемами и это наш первый шаг в этом направлении. Paramount+ – это единственная площадка в России, где будет представлено все созвездие наших ведущих брендов Paramount Studio, MTV, Nickelodeon и Nick Jr., а также состоятся территориальные премьеры – Comedy Central и Channel 5. Наши бренды – гарантия того, что самые высокие ожидания аудитории будут удовлетворены. Также продукт отличается мультижанровостью, беспрецедентным объемом библиотеки контента и множеством эксклюзивных шоу».

«Наше сотрудничество с ViacomCBS – абсолютно уникальная история для всего мира видеоконтента, − рассказывает Яна Бардинцева, генеральный директор мультимедийного сервиса Okko. − Эксклюзивные мультсериалы и шоу для детской и молодежной аудитории, а также семейное кино в рамках подписки Paramount+ позволят ускорить рост аудитории Okko и укрепить наши лидерские позиции».

Сервис Paramount+ доступен в Okko отдельной подпиской за 199 рублей (первые 3 месяца, далее – 299 рублей), а также в пакетах подписок «Оптимум» и «Премиум» за 399 и 799 рублей соответственно. В июне для новых пользователей Okko будет доступна пробная версия подписки на пакет «Оптимум» за 1 рубль, который включает в себя сервис Paramount+.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

01.06.2020 Автор: Артур Чачелов