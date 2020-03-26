Оkkо бесплатно покажет концерты и театральные постановки

«Сбербанк» и мультимедийный сервис Okko при поддержке Министерства культуры запускают два новых проекта «Шоу ON!» и «Искусство онлайн». Об этом на онлайн-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» рассказали старший вице-президент «Сбербанка» Татьяна Завьялова, генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава и музыкант Гарик Сукачев.

В рамках проекта «Искусство онлайн» пользователи получат бесплатный доступ к видеоконтенту от ведущих театров, музеев и концертных залов России. В новом разделе «Сбербанк» и Okko собирают мультимедийный контент для самой разной аудитории: взрослых, детей, ценителей классики и рока, драмы и популярной музыки − для всех, кто решил использовать период карантина для самообразования и не хочет терять связь с искусством. Проект стартовал 20 марта онлайн-премьерами Мариинского театра «Золушка» и «Анна Каренина» и регулярно пополняется новыми событиями. За неделю аудитория «Искусство онлайн» составила более 3,2 млн пользователей. Партнером проекта станет фестиваль «Золотая маска», предоставивший золотой архив премии – номинантов и лауреатов прошлых лет. Также в эти выходные в рамках празднования дня театра будет показан целый ряд спектаклей, который завершится уникальной трансляцией балета Бориса Эйфмана «Братья Карамазовы».

«Сбербанк» старается предлагать лучшие сервисы, самые технологичные решения для того, чтобы клиенту было удобно, быстро и комфортно. А теперь есть задача сделать так, чтобы ему было интересно и увлекательно, – рассказала Татьяна Завьялова. – Оставаясь наедине с собой человеку важно развиваться, узнавать что-то новое. Сбербанк вообще про постоянное развитие. Решаясь на этот проект, мы думали о том, чтобы людям в этот непростой период было нескучно, весело и интересно, чтобы они не рассматривали время этой внезапной самоизоляции как какое-то испытание. Нет, это чудная возможность узнать что-то новое, порадоваться жизни и подумать о чем-то».

Каждую пятницу и субботу пользователи Okko получат возможность смотреть живые выступления рок- и поп-звезд в рамках проекта «Шоу ON!». Откроет проект 27 марта концерт Гарика Сукачева. Вместе с выступлением музыкант проведет Q&A сессию, где ответит на вопросы слушателей в прямом эфире. В прошлую пятницу группа «БИ-2» провела такой же онлайн-концерт на Okko, собрав в прямом эфире более 2,5 млн зрителей. В субботу состоится выступление Валерии. «В какой-то момент, делая этот проект, мы осознали, что сейчас есть объективные проблемы и люди ограничены в возможностях, но мы хотим делать такое постоянно, потому что на это есть спрос у нашей аудитории. Шоу запускается в эту пятницу, и я желаю проекту долгих лет жизни – мы будем продолжать, – сказала Софья Квашилава. – Я не хочу делать вид, что бизнес не имеет никакого значения, но есть ситуации, обстоятельства и состояния общества, когда решения принимаются, потому что сейчас надо так сделать, так как это важно для поддержки нашего народа».

Также «Сбербанк» совместно с Okko в ближайшее время запустит целую серию виртуальных экскурсий по лучшим музеям. Кроме того, компании готовят большой и разносторонний набор образовательных проектов и программ, которые будут доступны на платформе. Совместно с сетью спортивных клубов World Class будет запущен проект «Фитнес против вируса», направленный на поддержание физической формы пользователей.

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26.03.2020 Автор: Рая Башинская