Okko раскрыл список новинок, которые станут доступны в сентябре

В первый осенний месяц мультимедийный сервис Okko порадует любителей авантюрных комедий, фантастических фильмов для всей семьи, документальных картин, хорроров, казахских комедий, крепких боевиков, мультфильмов со смыслом и, конечно же, Киану Ривза.

Список премьер сентября выглядит следующим образом. Он может дополняться:

С 1 сентября: фильм НОМЕР ОДИН.

Российская авантюрная комедия Михаила Расходникова об ограблении галереи с Филиппом Янковским, Ксений Собчак, Дмитрием Власкиным, Риной Гришиной, Николаем Шрайбером, Марией Лобановой, Андреем Федорцовым, Игорем Миркурбановым и Мариной Ермошкиной будет эксклюзивно доступна для подписчиков Okko. Феликс, по прозвищу «Номер один», − главная угроза мировому искусству − выходит из тюрьмы и, чтобы как-то поправить свои дела, идет к своей бывшей жене Мирославе. Он застает ее в процессе развода и раздела имущества со своим новым мужем (Игорь Миркурбанов), в котором главный объект спора − одна из самых дорогих картин современности − «Номер один» Марка Ротко стоимостью 80 миллионов евро. Феликс решает похитить картину и набирает в помощь «команду мечты» − молодого афериста Артема в паре с его братом-автомехаником, маляра-гастарбайтера и... их общую с Мирославой дочь. Противостоять грабителям-любителям будет смелая и умная капитан полиции − Марина.

С 1 сентября: фильм ТАИНСТВЕННЫЙ САД.

Лента является экранизацией классики мировой литературы, одноименного романа британской писательницы Фрэнсис Элизы Бёрнетт и рассказывает историю внезапно осиротевшей Мэри, которая вынуждена переехать в окутанный тайнами особняк своего дяди в Англии. Правилами строго запрещено выходить из своей комнаты и бродить по коридорам огромного дома, но однажды Мэри обнаружит потайную дверь, ведущую в удивительный мир, где исполняются любые желания – таинственный сад… Главные роли в фильме сыграли как легендарные мастера Колин Фёрт и Джули Уолтерс, так и юные актеры Дикси Эгерикс, Эдан Хэйхёрст и Амир Уилсон.

С 2 сентября: фильм ПТИЦЕЛОВ.

Человечная, жизнеутверждающая и динамичная военная драма Росса Кларка. После оккупации Норвегии немцами еврейская девочка Эстер потеряла родителей и была вынуждена бежать в леса, чтобы не оказаться в концентрационном лагере. Волею судьбы она оказывается на отдаленной ферме, где ей приходится изображать мальчика, скрывая свою личность от владельца-нациста. Планируя свой побег в Швецию, она вынуждена скрывать свою личность, что приводит к целой серии выборов и последствий.

С 3 сентября: документальный фильм ПРОЕКТ «САМОИЗОЛЯЦИЯ».

Проект, который был номинирован на Гран-при фестиваля Sundance этого года. Представьте, что человечество найдет способ продлить наше существование на Земле. Перед нами − масштабный эксперимент, подготовка к которому длилась больше 10 лет. Имея все функции для полноценного существования, восемь храбрых ученых изолировали себя от общества, чтобы построить свою собственную экосистему. Они хотели оставить след в истории. Чем же закончится этот эксперимент, и какие удивительные открытия нас ждут?

С 3 сентября: фильм РАЙОН 37.

Фантастический боевик с Эдрианом Полом в главной роли. Фильм, снятый в стиле псевдо-документалистики, рассказывает об очередном столкновении человечества с внеземной цивилизацией. В 2037 году на Землю прибыли пришельцы. Их мотивы неясны, и неизвестно, чего можно ожидать от представителей иного мира. Чтобы разобраться в тревожной ситуации, правительство отправляет на место вторжения – так называемый район 37 – группу ученых, а также элитных пехотинцев для прикрытия. Бойцы обследуют закрытую территорию и то, что они обнаруживают, переворачивает их представления обо всем и превосходит худшие опасения.

С 6 сентября: хоррор ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ.

Когда на ее пороге появляются племянницы, Бет сложно скрыть негодование. Ее дом − не лучшее место для двух девочек, которые и без того тяжело переживают смерть матери. И хотя она давно научилась уживаться со своими демонами, вновь прибывшим Оливии и Клэр предстоит воскресить ужас давно минувших дней. Ни тяжелые деревянные двери, ни массивные замки, ни занавешенные и скрытые от глаз зеркала и предостережения неприветливой родственницы не смогут спасти младшую Клэр от злого демона, который уже давно ждал гостей.

С 7 сентября: фильм ЛЮБОВЬ МЕЖДУ СТРОК.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Романтическая история об отношениях в эпоху мессенджеров и голосовых сообщений. Эми отправляет обычное письмо с отказом от подписки на журнал, не подозревая что незначительная опечатка в адресе изменит всю ее жизнь. Всего один лишний символ и претензия попадает на почту к обычному мужчине по имени Лео. Милое недоразумение становиться началом виртуального романа между героями. Рискнут ли они выйти из онлайна и встретиться в реальности?

С 10 сентября: фильм МОЙ СОЗДАТЕЛЬ.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Фантастическая история о поиске бессмертия и любви от Гэвина Ротери с Тео Джеймсом, Стейси Мартин и Роной Митра в главных ролях. 2048 год. Молодой ученый Джордж, работающий на корпорацию в секретной лаборатории где-то в японских лесах, занимается разработкой искусственного интеллекта, попутно собирая инновационного робота, в который собирается загрузить сознание погибшей жены. Пока её сознание находится в большом чёрном шкафу, так называемом Архиве, но трёхлетний срок хранения подходит к концу, поэтому Джордж торопится завершить свой проект. Сможет ли самый совершенный андроид заменить любовь всей жизни?

С 10 сентября: фильм КОРОЛЕВА.

Эксклюзив Okko. Комедия про современных подростков от номинанта Каннского кинофестиваля за лучший дебют Таисии Игуменцевой с Татьяной Струженковой, Валерией Ёлкиной, Данилой Акутиным, Полиной Кутеповой и Максимом Виторганом. Настя − талантливая спортсменка, популярный блогер и первая красавица школы. Когда в класс приходит новенький, она ставит перед собой цель завоевать его внимание, но наталкивается на безразличие с его стороны. Ради победы ей придется пойти на многое.

С 10 сентября: фильм СИЛА СТИХИИ.

Криминальный боевик Майкла Полиша с Эмилем Хиршем, Кейт Босворт и Мэлом Гибсоном в главных ролях. На Пуэрто-Рико надвигается сильнейший ураган, поэтому к полицейскому Кардийо приставлена новая напарница Джесс и выдано задание эвакуировать население. Вызов на конфликт в продуктовом магазине приводит копов в почти пустой жилой дом, где обнаруживается нежелающий покидать уютное кресло бывший полицейский Рэй, а теперь− просто упрямый пенсионер. Пока Кардийо с его дочерью-врачом уговаривает эвакуироваться другого жильца, в дом проникает хорошо вооружённая банда грабителей. Настало время Джесс пройти боевое крещение, а Рэю − тряхнуть стариной.

С 11 сентября: документальный фильм НЕСЛОМЛЕННЫЕ.

Картина рассказывает о двух спортивных парах в фигурном катании – россиянах Наталье Забияко и Александре Энберте и американцах Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти ЛеДюке, которые тренируются под руководством одного из самых титулованных тренеров мира − Нины Мозер. Зрители станут свидетелями четырех, порой шокирующих, человеческих историй, где каждодневный тяжелый труд, боль, общественные предрассудки, адреналин и эйфория побед становятся постоянными их спутниками.

С 13 сентября: фильм КАНИКУЛЫ OFF-LINE 2.

Комедия Эрнара Курмашева и Руслана Акуна, яркий представитель новой волны казахского кино. Кайрат принимает предложение инвесторов и уходит в крупный холдинг на руководящую должность. А главными в лагере «Аулкемп» оставляет своих безалаберных друзей Дастана и Болата, которые, в свою очередь, ругаются в первый же день и делят лагерь на два противоборствующих клана. Смогут ли «взрослые» дети Дастан и Болат справиться с новым потоком городских избалованных детей, которые ни дня не были в настоящем ауле?

С 14 сентября: фильм КОМНАТА.

Драматический триллер Леонарда Абрахамсона, один их триумфаторов премии Оскар 2016 года (4 номинации, победа за Лучшую женскую роль) с великолепной Бри Ларсон в главных ролях. Джой похитил маньяк, когда она была подростком. С тех пор она живет в крохотной комнатке вместе со своим 5-летним сыном Джеком. Мальчик ничего кроме этой комнаты не видел − он в ней родился и ни разу её не покидал. Все эти годы Джой вынашивала план, побега и вот у нее появился шанс.

С 17 сентября: фильм ЛЮБОВЬ НА ТРОИХ.

Эксклюзивно в Ultra HD 4K. Спец по современной мелодраме Джейк Доремус рассказывает о любовном треугольнике творческих людей. Мечтательная художница по имени Дафна встречает проникновенного писателя, а затем — его бесшабашного друга. Мужчины без ума от нее, а она не может выбрать между друзьями и до времени наслаждается обществом обоих. Мы видим историю как пунктир ее воспоминаний. В роли главной героини − Шейлин Вудли из ДИВЕРГЕНТА, ее ухажеры − Джейми Дорнан из ПЯТИДЕСЯТИ ОТТЕНКОВ СЕРОГО и «Баки Барнс» Себастиан Стэн.

С 20 сентября: фильм СЕРДЦА И КОСТИ.

Драма Бена Лоуренса с Хьюго Уивингом, Эндрю Лури, Хэйли МакЭлхинни и Аланом Дьюксом в главных ролях. Военный фотограф Дэниел готовит выставку своих работ, снятых в горячих точках по всему миру. Узнав об этом, на его пороге появляется Себастьян, житель одной из деревень Судана, где Дэниел запечатлел ужасные события. Себастьян считает, что его народ достаточно настрадался и просит фотографа исключить эти снимки из экспозиции выставки.

С 21 сентября: фильм В ПАУТИНЕ ЛЖИ.

Испанский криминальный триллер режиссера Андреса Вуда. 1970 год. Инес, Аугусто и Жерардо по 20 лет. Они члены ультраправой группировки, которая при поддержке ЦРУ, хочет свергнуть диктатора. Вместе они совершат политическое преступление, которое изменит жизнь страны и навсегда разрушит их любовный треугольник. 40 лет спустя прошлое возвращается и не все готовы платить по счетам.

С 21 сентября: фильм 10 МИНУТ СПУСТЯ.

Боевик Брайана А.Миллера с Майклом Чиклисом и Брюсом Уиллисом в главных ролях. У грабителя-эксперта Фрэнка Салливана никогда не было проблем с работой, пока его брата не убили во время ограбления. После потери сознания Фрэнк просыпается на грязной аллее, не помня, почему ограбление сорвалось и кто застрелил его брата. Для босса Фрэнка, лорда Рекса, все это не имеет значения. Ему нужна добыча, которая была упущена. Теперь Фрэнк должен выяснить, кто из членов команды предал их, и найти таинственный портфель, чтобы спасти свою собственную шкуру и отомстить за смерть брата.

С 24 сентября: фильм МОЙ ШПИОН.

Уморительная комедия Питера Сигала с неожиданным дуэтом Дэйва Батисты и Хлои Коулман в главных ролях. Серьезный агент ЦРУ не боится ни ближневосточных шпионов, ни русской мафии. Однако его обводит вокруг пальца 9-летняя девочка, чуть не сорвавшая секретную операцию. Любопытная школьница начинает шантажировать агента. Ему приходится пообещать девочке сделать ее настоящим шпионом. Непохожие друг на друга, они сближаются, и маленькая героиня довольна уроками шпионажа. Однако ее отец тоже вовлечен в тайные международные дела, и отношения бойца невидимого фронта с девочкой могут дорого обернуться всем сторонам.

С 24 сентября: фильм БИЛЛ И ТЕД.

Фантастическая комедия Дина Паризо с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях про подростков-раздолбаев, которые заматерели, обзавелись детьми, но все еще хотят спасать вселенную. Билл и Тед не раз совершали путешествия во времени, еще когда впервые появились на экранах на рубеже 1980-х и 1990-х в виде двух очаровательных подростков (молоденькие Киану Ривз и Алекс Уинтер). Их возвращение на экраны тридцать лет спустя - очередной временной скачок. Собственному будущему парни задолжали один музыкальный хит. Но времени осталось совсем немного, и помощь не повредит: друзья, дети, известные музыканты корпят над песней, которая должна спасти мир.

С 24 сентября: фильм ПОКА МЫ МОЛОДЫ.

Драматическая комедия от режиссера БРАЧНОЙ ИСТОРИИ Ноа Баумбака с Беном Стиллером, Наоми Уоттс, Адамом Драйвером и Амандой Сайфред в главных ролях.Бездетная пара за 40 чувствует, что друзья, у которых появляются дети, от них отдаляются. В поисках нового круга общения они знакомятся с молодыми парнем и девушкой, с горящими глазами и целым вагоном безумных идей. На первый взгляд, у них нет совершенно ничего общего. Но ведь никогда не поздно снова почувствовать себя молодым!

С 25 сентября: фильм ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ 3.

Продолжение одноименных научно-фантастических фильмов ужасов. Большая любительница и исследователь акул доктор Эмма Коллинз со своей командой изучает влияние глобального потепления на поведение больших белых акул и экосистему небольшого атолла. Внезапно к ней за помощью обращается давний приятель и бывший коллега Ричард Лоуэлл. Он просит Эмму помочь ему выследить и поймать двух бычьих акул, которые уже убили нескольких человек.

С 25 сентября: фильм МЕКСИКАНСКАЯ СТЕНА.

Комедийная драма Захари Котлера и Магдалены Жижак затрагивает вопросы иммиграции и мифы, которые ее окружают. Богатая американо-мексиканская семья решила возвести стену вокруг своего ранчо, чтобы местные жители не могли больше воровать их воду, которая по слухам, обладала необычными свойствами.

С 28 сентября: фильм СЕКРЕТ.

История любви, вдохновленная одноименным бестселлером Ронды Бирн о силе надежды. Рано овдовевшая Миранда Уэллс в исполнении Кэти Холмс держит удар судьбы и пытается сладить с тремя детьми, долгами, постоянными мелкими неурядицами. Вдобавок ко всему ночной смерч разрушает крышу ее дома. Миранда нанимает умельца Брэя Джонсон, с его появлением жизнь семьи Уэллс меняется. Вера Брея в позитивное мышление и отремонтированная крыша позволяют Миранде и детям воспрять духом. Но есть секрет. Раскроет ли он его?

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29.08.2020 Автор: Артур Чачелов