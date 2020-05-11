Okko покажет лучшие короткометражки с Каннского кинофестиваля

Мультимедийный сервис Okko анонсировал показ сборника короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля. Все фильмы будут демонстрироваться на территории России впервые.
В сборнике будут представлены лучшие картины участников программы фестиваля этого года. Сообщается, что среди них − лента молодого французского режиссера, ставшая победителем Cinéfondation, картины из Японии, Израиля, Венгрии и даже Албании, а также загадочный фильм-сюрприз, чей автор готов рискнуть статусом премьерности ради показа в России.
Каннский Кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, однако организаторы были вынуждены перенесли, а затем и вовсе отменить проведение смотра из-за рисков распространения коронавируса.
Сборник короткометражек появится в Okko 12 мая.
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11.05.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Okko
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