«Серебряные коньки» прикатились к Okko

Один из самых громких отечественных проектов зимы − романтическая сказка СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ 18 февраля выходит в легальный онлайн-прокат. Лента появится на мультимедийной сервисе Okko, который получил эксклюзивное право показа картины в формате Full HD и без дополнительной платы для всех своих зарегистрированных пользователей с подпиской.

18 февраля в 20:00 исполнитель главной роли Федор Федотов и продюсер Петр Ануров лично представят СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ зрителям в рамках онлайн-премьеры фильма в приложениях Okko для iOS, Android, Smart TV и на сайте premiere.okko.tv. В день онлайн-премьеры онлайн-кинотеатр также проведет квест в TikTok. В Санкт-Петербурге организаторы спрячут три постера фильма с автографами Юры Борисова и Федора Федотова, исполнивших главные роли, а также подарки, связанные с фильмом: коньки и билеты на каток. Искать их участникам квеста предложат в трех локациях, важных для сюжета картины.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram

15.02.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko