На Okko появится «Золотая коллекция» и новые сериалы «Союзмультфильма»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему «Сбера», открывает доступ к «Золотой коллекции» и новым сериалам киностудии «Союзмультфильм». Пользователям будет доступна библиотека из 961 мультфильма производства 1941-2003 годов, среди которых такие культовые мультипликационные сборники как «Веселая карусель», «Простоквашино», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Маугли» и другие. Также в Okko будет представлена коллекция из 81 авторских короткометражных картин, выпущенных в 2015-2018 годах.

Помимо этого, зрители Okko смогут увидеть также и новые сериальные проекты киностудии: «Простоквашино», «Пластилинки», «Монсики» и «Пиратская школа».

«Российские онлайн-кинотеатры в последние годы серьезно укрепили свои позиции на медиарынке: их услугами пользуются миллионы пользователей, как в России, так и в мире, − отметила председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, − поэтому очень важно, что многомиллионная аудитория крупнейшего видеосервиса Okko теперь сможет открыть для себя и богатейшую коллекцию «Союзмультфильма», которая включает картины, выполненные во всех жанрах и техниках и подходит как для детей, так и для семейного просмотра».

«Мы сосредоточены на том, чтобы пользователи Okko всегда получали доступ к лучшему контенту. Особенно когда речь идет о семейном просмотре, − отметила генеральный директор мультимедийного сервиса Okko Яна Бардинцева. − Прекрасные картины «Золотой коллекции» студии «Союзмультфильм» одинаково любимы у абсолютно разной аудитории вне зависимости от семейного положения, возраста или интересов. Это те фильмы, которые объединяют поколения и являются ярким примером нашего культурного кода, и мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству со студией «Союзмультфильм», платформой для его передачи станет мультимедийный сервис Okko».

Легендарная классика «Союзмультфильма» и новые сериалы киностудии будут доступны в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Лайт», «Оптимум» и «Премиум» для всех зарегистрированных пользователей в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 11 января.

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06.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko