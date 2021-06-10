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Okko начинает бесплатно транслировать эфирные телеканалы

Зрители могут смотреть их с 10 июня

Мультимедийный сервис Okko открывает бесплатный доступ к двадцати телеканалам. Все зарегистрированные пользователи смогут смотреть каналы, входящие в мультиплексы РТРС-1 и РТРС-2, без дополнительной платы.

С 10 июня в Okko будут доступны более 15 эфирных телеканалов, в том числе «Первый канал», «Россия-1», СТС, Муз-ТВ и другие.

«Симбиоз мультимедийных платформ и телевидения усиливается – сначала эфирные телеканалы начали покупать контент, созданный Okko, а теперь ключевые каналы появятся и в онлайн-сервисах», – сказал Джаник Файзиев, генеральный продюсер мультимедийного сервиса Okko.

Ранее онлайн-кинотеатр IVI запустил главные российские телеканалы в подписке в США. Это оказалась первая подобная практика среди отечественных видеосервисов. 

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10.06.2021 Автор: Виолетта Палий

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