Okko купил права на показ сериалов «Южный Парк» и «Губка Боб Квадратные Штаны» в России

Okko и ViacomCBS Networks Russia заключили сделку, в рамках которой онлайн-кинотеатр получит права на контент брендов Nickelodeon, Nick Jr., Comedy Central, Channel 5 и MTV. Значительная часть контента будет доступна в Okko на эксклюзивной основе.

Первые эпизоды появятся в онлайн-кинотеатре уже в первом квартале 2020 года. В результате сделки библиотека Okko пополнится несколькими тысячами единиц контента, включая цифровые премьеры ViacomCBS, которые будут доступны пользователям онлайн-кинотеатра до показа в телевизионном эфире. В будущем ViacomCBS и Okko планируют расширять библиотеку − в нее может войти дополнительный контент других брендов и франшиз ViacomCBS.

Подписчики Okko получат доступ к цифровым премьерам Nickelodeon и Nick Jr., в том числе к таким шоу, как «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратные Штаны» и «Эволюция Черепашек-ниндзя». В библиотеке онлайн-кинотеатра появятся уникальные для российского рынка сериалы для детей и подростков – «Грозная семейка» и «Опасный Генри», а также ряд эксклюзивных премьер для семейной аудитории.

В рамках сделки в России также состоится территориальная премьера Channel 5, входящего в тройку крупнейших коммерческих эфирных телеканалов Великобритании, который представит высококачественный развлекательный и документальный контент.

Еще одна новинка для российского рынка – программы Comedy Central. В рамках подписки впервые зрителям Okko станет доступен сериал «Южный Парк», а также такие популярные шоу, как «Внутри Эми Шумер», «Ки и Пил», «Пьяная история», «Стендап от Comedy Central» и другие. Большинство шоу будут представлены эксклюзивно и станут территориальной VoD-премьерой.

«Наша сделка с ViacomCBS – беспрецедентное событие для российского рынка не только VoD-сервисов, но и видеоконтента в целом, − утверждает Яна Бардинцева, управляющий директор Okko. − Благодаря ей Okko может обеспечить себе превосходство в численности контента среди российских онлайн-кинотеатров. Семейная и молодежная аудитории чрезвычайно важны для нас и являются ключевыми сегментами стратегии развития Okko в 2020–2022 годах. Я уверена, что сотрудничество с ViacomCBS поможет нам стать лидером в том числе среди цифровых платформ, показывающих детский и развлекательный контент».

«Телевизионные каналы ViacomCBS входят в топ самых успешных в сегменте платного телевидения в России. Расширение доступа к видеоконтенту по запросу является одним из основных глобальных трендов, − говорит Елена Бальмонт, старший вице-президент ViacomCBS Networks International в России, странах СНГ, Балтии, Украине и Грузии. − Сегодня мы делаем еще один важный шаг в этом направлении, предлагая сотням тысяч подписчиков качественный и разнообразный контент, который можно смотреть до официального выхода в эфир, что является новым форматом для нашей компании в России. Более того, мы впервые представим российской аудитории контент английского телеканала Channel 5. А также в России появится свой «дом» для всемирно известного комедийного бренда Comedy Central. Небольшую часть его контента зрители могут видеть на нашем телеканале Paramount Comedy. И теперь вместе с Okko мы впервые открываем доступ к лучшим стендапам и программам, которые ранее не показывались в нашей стране. Мы рады выйти на новый уровень сотрудничества с Okko, который становится нашим крупнейшим партнером в сегменте видео по запросу в России».

Okko − один из крупнейших российских VoD-сервисов, лидер по платной модели монетизации. Проект стартовал в 2011 году и на сегодняшний день представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 4, web (ПК). Ежемесячная аудитория Okko, по утверждениям самой компании, − 2,8 млн человек. В коллекции сервиса порядка 43 тыс. единиц популярного контента таких мировых киностудий, как Walt Disney Pictures, Paramount Pictures, 20th Century Fox, Warner Bros., Sony Pictures, Universal Pictures, а также ведущих европейских и российских производителей фильмов и сериалов.

За 2019 год оборот Okko вырос на 96% и составил 4,9 млрд рублей (оборот Okko в 2018 году - 2,5 млрд рублей). С момента запуска в 2011 году в сервисе зарегистрировалось более 33 млн пользователей. Сервис Okko входит в состав Rambler Group – одного из лидеров российской индустрии медиа и развлечений.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

06.02.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Okko