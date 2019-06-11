Okko вложится в веб-сериалы

Онлайн-кинотеатр Okko инвестирует в производство нескольких оригинальных веб-сериалов, сообщает «Коммерсантъ». Проекты с короткими сериями, снятые в вертикальном формате, будут предназначены для просмотра на смартфонах. Okko уже заключил контракт на производство девяти сериалов с компанией Red Carpet Studio продюсера Антона Калинкина. Сумма контракта не раскрывается.

Один из сериалов − «Девушка с плеером»− уже готов. В его создание онлайн-кинотеатр вложил 11,7 млн руб. В сериале шесть серий по 16 минут каждая. Сериал состоит из шести серий хронометражем около 16 минут каждая. Съемки проекта проходили в Лондоне, режиссером стал Брайан Лай. Планируется, что проект представлят зрителям в этом августе.

Директор по контенту Rambler Group Софья Квашилава рассказала «Коммерсанту», что Okkoв данный момент рассматривает более 50 потенциально интересных проектов веб-сериалов и ведет переговоры с рядом студий. Однако, по словам Квашилавы, людей, понимающих специфику проектов и умеющих работать с таким форматом, пока не так много.

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11.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ