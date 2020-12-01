«Окно в Европу» объявил программу этого года

Фестиваль российского кино «Окно в Европу», который в этом году пройдет в период с 7 по 13 декабря, объявил участников конкурсных программ. В конкурсной программе игрового кино на этот раз будет представлено одиннадцать премьерных картин, среди которых пять дебютных работ. В неигровой конкурс вошло 14 работ, а в анимационный − 33 короткометражных фильма.

Фильмом открытия фестиваля станет новая работа режиссера Николая Хомерики БЕЛЫЙ СНЕГ. Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Фильмом закрытия фестиваля станет лента ЗОЯ, посвященная подвигу Зои Космодемьянской.

Программу анимации откроет российская премьера нового фильма Святослава Ушакова «Медведь», посвященного 100-летию великого советского артиста Юрия Никулина, которое будет отмечаться в 2021 году.

Конкурсные программы оценивают четыре жюри. В составе жюри игрового конкурса – участники и лауреаты Выборгского фестиваля разных лет:

режиссер и продюсер Борис Гуц,

актер, режиссер, продюсер Андрес Пуустусмаа,

актриса Надежда Горелова,

кинокритик Егор Москвитин

председатель жюри − режиссер Николай Хомерики.

Жюри конкурса неигрового кино возглавит режиссер, президент фестиваля документальных фильмов «Соль земли» Мария Серкова, в составе жюри будут работать также режиссёры-документалисты, лауреаты Выборгского смотра прошлого года, Дмитрий Кабаков и Алена Полунина. Жюри анимационного кино возглавит российский режиссёр, художник-постановщик, художник-мультипликатор, сценарист Святослав Ушаков, в жюри будут работать художники и режиссеры анимационного кино Мария Якушина и Георгий Богуславский.

В основу постера фестиваля 2020 года положен образ выдающегося творца ХХ века, режиссера, сценариста, художника Сергея Параджанова, многогранный талант которого соединил в себе традиции разных народов мира. Фотохудожник Юрий Мечитов, автор знаменитых фотопортретов Параджанова, предоставил фестивалю свой знаменитый снимок «Время полета», сделанный 15 мая 1981 года в Тбилиси. Сам Параджанов назвал этот снимок «кадром века».

На фестивале планируется проведение круглого стола «Открытое заседание жюри», в рамках которого пройдет обсуждение программ этого года и дискуссии, посвященные актуальным проблемам современного российского кинематографа.

В одном из важных культурных центров Выборга − городской библиотеке Алвара Аалто планируется проведение цикла показов в рубрике «Лаборатория кино». Кроме того, в библиотеке Алвара Аалто пройдут мастер-классы, в которых примут участие кинорежиссер, сценарист, продюсер, народный артист Российской Федерации Сергей Снежкин и киновед Андрей Апостолов, − он проведет беседу о творчестве Сергея Параджанова.

Всего в рамках фестиваля будет продемонстрировано около 70 фильмов разных направлений кинематографа.

Представители ведущих федеральных СМИ будут ежедневно оценивать фильмы конкурсной программы («Игровое кино») по 5-балльной системе. Следить за рейтингом можно будет на сайте oknofest.com и в мобильном приложении «Окно в Европу».

Кинопоказы программы XXVIII фестиваля российского кино «Окно в Европу» будут проведены в Выборге в кинотеатре «Выборг Палас» (380 мест) с 50-процентным заполнением зала. 95 мест будут занимают аккредитованные участники кинофестиваля, 95 мест − зрители. Для приобретения права посещения показа зрителям необходимо будет пройти регистрацию и приобрести бесплатный билет. На сайте фестиваля «Окно в Европу» будет опубликована подробная инструкция.

В Москве в дни проведения фестиваля будут проходить закрытые специальные показы конкурса игрового кино для представителей СМИ и новых медиа. Расписание показов и аккредитация − на сайте фестиваля oknofest.com.

Участники конкурса игрового кино:

ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД, реж. Павел Мирзоев. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, реж. Роман Каримов. ПАЛЬМИРА, реж. Иван Болотников. ПАПА ЗАКОДИРОВАЛСЯ, реж. Павел Ходнев. ПАПЬЕ-МАШЕ, реж. Виталий Суслин. ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНОВНОСТИ, реж. Олег Асадулин. РАСПУТЬЕ, реж. Георгий Лялин. СЕНТЕНЦИЯ, реж. Дмитрий Рудаков. ТРИГГЕР, реж. Павел Ганин. ЧЕРНЫЙ СНЕГ, реж. Степан Бурнашев. ЧУВСТОВАТЬ, реж. Виталий Салтыков.

Конкурс «Выборгский счет»:

КОРПОРАЦИЯ AD LIBITUM, реж. Полина Ольденбург. БЛОКАДНЫЙ ДНЕВНИК, реж. Андрей Зайцев. НАЗАД В СТЕПЬ К САРМАТАМ, реж. Александр Прошкин. ПУГАЛО, реж. Дмитрий Давыдов. СДЕЛАТЬ, КАК НАДО, реж. Игорь Полевичко. ВДОХ−ВЫДОХ, реж. Дито Цинцадзе.

Программа «Специальный показ. Копродукция: Окно в мир»:

ВДОХ−ВЫДОХ, реж. Дито Цинцадзе., Грузия-Россия-Швеция, 90 мин., 18+. В ВИННОМ ОТРАЖЕНИИ, реж. Виталий Музыченка, Россия-Франция-Грузия-Италия, 75 мин., 18+. ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ − ХАБАРОВЧАНЕ (док.), реж. Ашот Джазоян, Россия-Армения-Германия- Испания-Италия, 51 мин., 0+.

Гала-премьеры:

ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ, реж. Екатерина Краснер. КРАСНЫЙ ПРИЗРАК, реж. Андрей Богатырев.

Выборгская премьера:

АНИМАЦИЯ, реж. Сергей Серегин. ВЕСУРИ, реж. Александр Якимчук, Вячеслав Лагунов. ИГРАЙ СО МНОЙ, реж. Андрей Назимов. НА ДАЛЬНИХ РУБЕЖАХ, реж. Максим Дашкин.

Специальный показ: фильм ВОЙНА ГЛАЗАМИ ОПЕРАТОРА, реж. Константин Мучник

С программами конкурсов неигрового и анимационного кино можно ознакомиться на сайте фестиваля: oknofest.ru

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов