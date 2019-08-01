Новости


Минкульт «пометит» онлайн-кинотеатры

Так легальные ресурсы можно будет отличить от пиратских

У легальных онлайн-площадок, демонстрирующих видеоконтент, появится специальная отметка, которая позволит пользователям отличать их от пиратских ресурсов. Соответствующую поправку в закон о кинематографии подготовили в министерстве культуры России, пишут «Ведомости».

«Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок», – объяснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Специальную отметку получат те площадки, которые будут передавать чиновникам данные о просмотрах, как это делают сейчас традиционные кинотеатры. Таким образом, данный шаг станет компромиссом между онлайн-игроками и властью, подчеркивают источники издания. Ведь в обмен на это обещано более активное ограничение пиратских сайтов.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры и ресурсы, в чьем перечне услуг есть показ фильмов, будут обязаны передавать информацию о показах и зрителях в Единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС). По имеющейся информации, за нарушение закона онлайн-кинотеатрам грозит штраф в размере 0,001–0,01% годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. Для подключения всем онлайн-кинотеатрам дадут полугодовую отсрочку.

01.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Ведомости

Новости по теме:

«Триколор» объявил о планах производства оригинальных сериалов

В России заметно выросла доля зрителей, платящих за видеоконтент в Интернете

Онлайн-кинотеатры намерены подключить к ЕАИС

Онлайн-кинотеатрам обнулят НДС

Онлайн-кинотеатрам прикрутят государственный счетчик


Самое читаемое

Лучшая из новинок – картина «Видок»

Предварительная касса четверга: «Король Лев» снова на вершине

Подробнее
Издание составило топ-40 звезд моложе 40

Александр Петров стал единственным российским актером, вошедшим в свежий список Forbes

Подробнее
Она позволяет зрителю не распечатывать билеты, приобретенные онлайн

Сеть КАРО внедрила единую электронную систему прохода в кинозалы

Подробнее
«Король Лев» все еще один в поле воин

Прогноз кассовых сборов в России на 25–28 июля

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru Rambler's Top100
 
 