Минкульт «пометит» онлайн-кинотеатры

У легальных онлайн-площадок, демонстрирующих видеоконтент, появится специальная отметка, которая позволит пользователям отличать их от пиратских ресурсов. Соответствующую поправку в закон о кинематографии подготовили в министерстве культуры России, пишут «Ведомости».

«Мы рассчитываем, что таким образом пользователи будут делать более осознанный выбор не в пользу пиратов, а в пользу легальных площадок», – объяснила директор департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова.

Специальную отметку получат те площадки, которые будут передавать чиновникам данные о просмотрах, как это делают сейчас традиционные кинотеатры. Таким образом, данный шаг станет компромиссом между онлайн-игроками и властью, подчеркивают источники издания. Ведь в обмен на это обещано более активное ограничение пиратских сайтов.

Ранее сообщалось, что онлайн-кинотеатры и ресурсы, в чьем перечне услуг есть показ фильмов, будут обязаны передавать информацию о показах и зрителях в Единую государственную систему учета кинобилетов (ЕАИС). По имеющейся информации, за нарушение закона онлайн-кинотеатрам грозит штраф в размере 0,001–0,01% годовой выручки, но не менее 100 тысяч рублей. Для подключения всем онлайн-кинотеатрам дадут полугодовую отсрочку.

01.08.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

Источник: Ведомости