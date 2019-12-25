Министерство культуры разъяснило, как будет считать просмотры в онлайн-кинотеатрах

Министерство культуры прояснило некоторые моменты, касающиеся законопроекта по обязательной установке счетчиков учета просмотров для легальных онлайн-кинотеатров России. Необходимость появления таких счетчиков ведомство объясняет желанием получения полной картины проката фильмов в России. Документ, закрепляющий данную норму, уже месяц активно властью и игроками рынка. В разработке этого законопроекта принимали участие «Медиа-Коммуникационный Союз», «Национальная Медиа Группа», Ассоциация продюсеров кино и телевидения, «Ростелеком», «МТС», Ivi, «Яндекс», «Газпром-Медиа Холдинг», Megogo, «Дирекция кино» и другие участники рынка.

Разъяснения, касающиеся деталей будущей системы, БК получил от пресс-службы Министерства культуры.

Законопроектом устанавливается, что владелец онлайн-кинотеатра обязан передавать информацию о каждом факте просмотра пользователем онлайн-кинотеатра полнометражного фильма, а также каждой серии многосерийного фильма. Плюс к этому − выходные данные проекта (информацию о названии, режиссере и годе производства). Конкретные правила предоставления информации в единую информационную систему (ЕАИС) будут утверждены Правительством Российской Федерации. Однако уже сейчас ясно, что никакой вариативности, зависящей от вида подписки на контент в онлайн-кинотеатре, не предполагается. Технология подсчета просмотров будет схожа с технологией учета покупки билетов в обычном кинотеатре.

«Здесь можно привести аналогию со «стационарным» кинотеатром, − пояснили в ведомстве. − Зритель купил билет на фильм и посмотрел 10 мин – не понравилось и ушел – но информация о его билете в ЕАИС поступила. Если один и тот же человек посмотрел один и тот же фильм два раза – он купил два билета, соответственно информация об обоих билетах поступила в ЕАИС».

На вопрос о том, коснется ли закон только российских онлайн-кинотеатров или затронет в том числе агрегаторов вроде iTunes и Google Play, был получен уклончивый ответ. «Законопроектом вводится понятие «онлайн-кинотеатр». Соответственно, те, кто подпадают под данное определение и будут предоставлять сведения в ЕАИС... Безусловно, исполнение требований законодательства является обязательным», − говорится в сообщении пресс-службы.

В Минкультуры также пояснили, кто и в каком виде будет иметь доступ к полученным данным. Содержащаяся в единой информационной системе информация, полученная от онлайн-кинотеатров, в полном объеме будет доступна только «федеральному органу исполнительной власти в области кинематографии», т.е самому Министерству. В отношении конкретного фильма, полный доступ к информации по нему может быть предоставлен лишь «лицу, обладающему исключительным правом на него или исключительной лицензией на его показ на территории Российской Федерации».

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25.12.2019 Автор: Артур Чачелов, Аня Корниенко