Онлайн-видеосервисы обсудили возможность производства собственного контента в кризис

Издание «Телеспутник» совместно с компанией TelecomDaily провело виртуальную конференцию «ОТТ-притяжение: факторы перезагрузки на рынке онлайн-видео», посвященную настоящему и будущему онлайн-видеосервисов. Одна из сессий конференции затрагивала вопросы, связанные с особенностями производства игроками рынка оригинального контента в период нынешнего кризиса.

В сессии под названием «Сам себе режиссер: где же взять столько уникального контента, сколько хотят OTT-сервисы» приняли участие вице-президент МТС по развитию медиабизнеса Игорь Мишин, руководитель контентного направления «Ростелекома» Александр Косарим, руководитель отдела развития телевидения компании «Триколора» Кирилл Абрамов, гендиректор more.tv Денис Горшков, директор по коммерции и развитию видеосервиса START Дмитрий Гудумак, основатель и руководитель COSMOS Studio Александр Акопов и вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский.

Все участники дискуссии согласились с тем, что эпидемия коронавируса оказала влияние на планы ОТТ-платформ по созданию оригинального контента. Однако игроки этого рынка пока страдают меньше, чем, например, киноиндустрия или кинопрокат. Игорь Мишин отметил, что сейчас российские ОТТ-сервисы чувствуют себя более или менее уверенно, так как они практически все финансируются холдингами и инвесторами, а не деньгами подписчиков. Потому многие могут спокойно переждать кризис. Касаясь платформы МТС, Мишин заметил, что ее сложности с производством затронули в меньшей степени, так как она довольно поздно вступила на тропу создания оригинального контента и не успела ни заявить о своих проектах, ни начать их делать. При этом Мишин отметил, что недели карантина позволили всем участникам рынка проявить креативность и посмотреть на весь контент более широким взглядом, обратив внимание не только на традиционные, но и на необычные форматы. Карантин добавил решимости экспериментировать − это коснется не только производства, но и всей цепочки прав, включая кинопрокат, цифровые окна и прочее, прочее, прочее. Но пока прогнозировать, чем все это кончится, Мишин не берется.

С тезисом об экспериментах и креативности согласился Александр Акопов. Он отметил, что даже в нынешних условиях при проявлении определенной сноровки можно снимать какой-то контент − даже в студиях, на безопасном для актеров расстоянии. При этом постпродакшн в кино давно переведен на удаленную работу, и это позволяет заканчивать проекты, отснятые ранее. Куда хуже дела обстоят с фильмами, которые только вошли в производство. Акопов назвал себя оптимистом, отметив, что появившееся сейчас время позволяет многим кинематографистам заниматься полноценным девелопментом, что, безусловно, положительно скажется на их будущих проектах.

More.tv оказался той площадкой, которая из-за большого числа проектов в стадии производства почувствовала на себе влиятие нынешнего кризиса. Денис Горшков отметил, что некоторые проекты все же удалось закончить или перевести работу по их созданию на удаленку. Он отметил, что одним из способов справиться с трудностями при наступлении контент-голода может быть кооперация с партнерами по рынку. Так, например, у more.tv сложилось с «Ростелекомом» и ivi на кейсе выпуска фильма СПУТНИК. При этом Горшков отметил, что повторение ситуации, когда большой проект выходит в онлайн, минуя прокат, скорее исключение, чем правило.

Александр Косарим подтвердил, что схема совместной работы для «Ростелекома» является сейчас наиболее выгодной, а потому пока на нее делается главная ставка. Компания очень аккуратна в инвестициях, еще не готова рисковать самостоятельно и вкладывается деньгами в основном в совместные проекты. У «Ростелекома» есть планы на более активное участие в производстве, но заявлять о конкретных проектах он еще не готов. Сейчас оператор, как и все игроки, наблюдает рост абонентской базы, но пока не может понять, что будет дальше, когда карантин закончится и завершатся маркетинговые акции. Пока же ростелекомовская платформа Wink открыла для аудитории доступ к большей части контента по системе триала, и это помогло вырасти всем показателям, включая цифры платной транзакционной модели.

Представитель START Дмитрий Гудумак также отметил, что озвученная выше модель совместного производства игроков рынка скорее всего будет набирать популярность и позволит многим продержаться как в кризис, так и после него. При этом он рассказал, что у START из-за кризиса в кинопроизводстве пока проблем с оригинальным контентом нет: у сервиса есть достаточное число готовых или почти готовых сериалов и шоу. Их точно хватит до осени или даже до конца года. Пока START пришлось остановить съемки одного проекта, однако он планировался к показу не в этом году.

Андрей Громковский посмотрел на проблему с неожиданной стороны: он отметил, что на рынке надулся слишком большой пузырь контента, его стало слишком много. Теперь, по его мнению, благодаря кризису рынок немного очистится и вернется к тому количеству фильмов и сериалов, которое будет достаточно комфортным и для зрителя, и для инвесторов. Он также сказал, что меньше всего от такой чистки должен пострадать премиум-контент, который всегда будет востребован аудиторией. Кроме того, Громковский отметил, что кризис обнаружил огромное количество контента, который ранее никогда и нигде не показывался. Особенно много такого в спортивном направлении.

Кирилл Абрамов отметил, что сейчас растет популярность событийного контента вроде онлайн-концертов и всяческих трансляций. Его, например, хорошо приняла аудитория «Триколора». Кроме того, пока люди сидят дома, они активнее смотрят телевидение и VоD-контент, в том числе новости. Кроме того, заметно выросло потребление детского контента. Онлайн-ресурсы, которые «Триколор» запустил в Сети, также растут, особенно сериальные каналы.

Игорь Мишин выразил уверенность, что в связи с кризисом медиапотребление изменилось и никогда не вернется к тому этапу, что был в 2019 году. Огромное количество людей вынуждено осваивать новые навыки в том числе и потреблении контента в цифровой среде: население, желая того или нет, получило возможность попробовать легальные видеосервисы, и многим они понравились. Андрей Громковский отметил, что при этом медиасервисы могут не получить возможности монетизации этой любви населения из-за опасности падения покупательской способности граждан. Дмитрий Гудумак согласился с этим, но выразил уверенность в том, что привычки аудитории не смогут измениться быстро, а сервисы пока просят за свои подписки вполне подъемные суммы. Александр Акопов также предположил, что по окончании карантина рынок действительно может почувствовать откат некоторого числа зрителей, но, по его мнению, осенью или зимой все должно восстановиться.

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23.04.2020 Автор: Артур Чачелов