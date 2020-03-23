Онлайн-кинотеатры ощутили заметный прирост пользователей

Российские онлайн-кинотеатры оказались среди тех немногих, кто безусловно выиграл от режима самоизоляции и карантинных мер, на которые пошли жители страны в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные, полученные от игроков рынка. Интернет-кинотеатры заявили о резком росте аудитории за последнюю неделю.

Ранее БК сообщал, что онлайн-кинотеатр Megogo с начала активных карантинных мер для населения обнаружил заметный рост числа просмотров. В середине недели рост длительности пользования сервисом составлял 22%, а по итогу всей недели − 27%. Дневная аудитория «Кинопоиска HD», по данным «Коммерсанта», в последние дни выросла более чем на 50%. Посещаемость Okko за неделю увеличилась на 30%, количество просмотров − на 23%. В Amediateka по сравнению с прошлой неделей посещаемость выросла на 30%. О росте трафика, числа просмотров контента сообщают more.tv «Национальной Медиа Группы», Wink и «Интерактивное ТВ» «Ростелекома», ivi и МТС ТВ.

Всплеск интереса к сервисам обусловлен и их маркетинговой активностью: почти все они объявили о скидках, промокодах или бесплатных пробных периодах пользования контентом. При этом, игроки рынка утверждают, что отмечается рост продаж платного контента, не включенного в промо-акции и подписки.

Особое внимание к онлайну повлекло за собой рост нагрузки на сервера. В Европе, где также наблюдается резкий скачок интереса к Интернет-контенту, Netflix, YouTube и Disney+ сознательно ограничили качество потока своих видео, чтобы не обрушить Сеть. Российские онлайн-кинотеатры об ограничениях не заявляли, заверив, что технически готовы к наплыву посетителей. «Мы в срочном порядке расширили как канальные, так и серверные мощности. Круглосуточно мониторим нагрузку, в нашей сети есть существенный запас прочности. Поэтому, в отличие от Европы, в России не требуется ограничение на 4K-контент», − цитирует «Коммерсантъ» слова представителя «Ростелекома». Дополнительные серверы введены у онлайн-кинотеатра Amediateka, внимательно наблюдают за нагрузкой и усиливают техподдержку в Megogo.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

23.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ