Вступил в силу новый закон об онлайн-кинотеатрах

С 1 июля вступил в силу новый закон, регулирующий работу в России всех аудиовизуальных сервисов, в том числе и онлайн-кинотеатров. Среди его основных отличий – запрет для иностранцев на владение более чем 20%-ой долей в онлайн-сервисах, если ежедневная аудитория таких сервисов на протяжении месяца составляет свыше 100 тыс. пользователей по всей России или более 20 тыс. — в одном регионе. При этом, ​онлайн-кинотеатры с иностранными инвестициями могут считаться российскими, если более 50% их аудитории состоит из российских пользователей. Кроме того, попускается наличие у сервиса иностранных учредителей или инвесторов, но лишь при условии, что у них нет такого бизнеса в других странах.

В законе также прописано, что владельцам онлайн-кинотеатров запрещается распространять информацию, которая «содержит публичные призывы к осуществлению террористической деятельности» или же «публично оправдывающую терроризм».

Президент Владимир Путин одобрил этот законопроект в начале мая. После этого в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в отдельные законодательные акты были внесены соответствующие изменения.

03.07.2017 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК