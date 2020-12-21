Депутаты предложили ограничить долю иностранного владения российскими онлайн-кинотеатрами

В Госдуме предложили регламентировать структуру собственности российских аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров). С такой инициативой выступил депутат от «Единой России» Антон Горелкин. Он хочет ограничить долю иностранных собственников подобных сервисов, работающих в России, 20 процентами. Аналогичные требования уже установлены для СМИ.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию рынка. Среди прочего, она затрагивает двух крупнейших игроков отрасли − онлайн-кинотеатр IVI и мультимедийный сервис Okko. Первый собрался провести американское IPO весной 2021 года. Однако и без него он уже сейчас не соответствует предложенным требованиям: учредителем российского ООО «Иви.ру» выступает кипрская ivi.ru Media Ltd, которой владеют не только российские граждане, но и акционеры из США и ОАЭ.

У Okko схожая проблема, несмотря на то, что его владельцем является «Сбер»: доля нерезидентов в акционерном капитале ПАО «Сбербанк» по состоянию на 31 августа 2020 года достигает 43,5%, сообщает РБК.

Может показаться, что депутатская инициатива направлена против видеоплатформы YouTube, претензии к которой высказывались совсем недавно. Однако именно на YouTube новые ограничения распространяться не будут, так как он является видеосервисом, размещающим у себя контент, созданный самими пользователями. По тем же причинам под регулирование также не попадают социальные сети со своими видеоплеерами.

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21.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «Ведомости», РБК