Российский рынок онлайн-кинотеатров в 2019 году вырос на 50%

По итогам 2019 года российский рынок легальных ОТТ-сервисов с профессиональным видеоконтентом вырос на 50%, составив 17,1 млрд рублей. Об этом сообщает издание «Кабельщик», ссылаясь на данные аналитического агентства «ТМТ-Консалтинг». Наибольшую долю выручки принесла платная модель монетизации: онлайн-кинотеатры с ее помощью собрали 12,9 млрд рублей (это 75% в общем пироге), что сразу на 68% больше, чем было в 2018 году. Рекламная модель также приносит немалую часть заработка сервисов: в 2019-м с ее помощью они получили 4,2 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее.

В структуре платной модели наиболее активно развивалась подписка. В структуре пользовательских платежей ее доля увеличилась с 62% до 79%. На нее впервые пришлось более половины всего рынка онлайн-кинотеатров (59%). Таким образом, подписная модель для российского рынка, наконец, окончательно стала основной.

Агентство отмечает, что росту показателей способствовал ряд факторов, в частности − общий рост платящей аудитории и укрепление привычки совершать покупки в интернете, продолжающийся рост проникновения интернет-доступа, увеличение числа телевизоров SmartTV и смартфонов, активная борьба с пиратским контентом и, конечно, увеличивающееся предложение онлайн-кинотеатрами эксклюзивного контента (собственного производства, спортивного и по модели catch-forward). Кроме того, за 2019 год на рынке активизировались крупнейшие интернет-компании и медиахолдинги.

Общая аудитория ОТТ-видеосервисов в 2019 года составила 54 млн пользователей, что на 10% больше, чем в 2018 году. Платящая аудитория выросла на 48% − до 5,6 млн пользователей. Лидерами на рынке остались онлайн-кинотеатр ivi (36%) и Okko (24%). Последний укрепил рыночные позиции, показав самый высокий из топ-5 рост, сразу на 96%. Третье место у Megogo (12%), далее следуют Amediateka (8%) и tvzavr (5%). Агентство также отмечает активной рост доли сервисов «Газпром-медиа» − Premier и Start, которые набирают аудиторию, привлекая ее эксклюзивным контентом.

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05.03.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кабельщик