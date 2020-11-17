Киностудия Горького открывает конкурс для сценаристов полнометражных игровых фильмов

Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького объявил так называемый «оpen call» для сценаристов. Принимаются расширенные синопсисы и сценарии полнометражных игровых фильмов различных жанров, в том числе мюзиклы, фэнтази, триллеры и хорроры. Условия участия опубликованы на официальном сайте киностудии. Сбор заявок открыт с 17 ноября до 27 января 2021 года.

«Перед Новым годом Киностудия им. М. Горького открывает возможность для авторов присылать свои сценарии организовано в рамках Open call, – говорит креативный продюсер игрового кино Киностудии им. М. Горького Наталья Харыбина. − Мы уже делали так в прошлом году, и теперь это новая традиция. Тогда поиск был локальным, но все равно пришло много историй. В результате в портфель киностудии попали шесть разработок, два фильма уже готовятся к производству в 2021 году. Уверена, что и этой зимой произойдет много открытий. Продюсерский центр Киностудии Горького планирует увеличить собственное производство игрового кино почти в десять раз в ближайшие годы. Так что cмело участвуйте, возможно, именно ваша история станет новым кинохитом».

Киностудия заинтересована в оригинальных сценариях игровых полнометражных фильмов разнообразных жанров: семейные и романтические комедии, комедии для подростковой аудитории, в том числе музыкальные фильмы, приключения, фэнтази, а также триллеры и хорорры с возрастным ограничением 16+.

Для участия необходимо прислать по электронной почте заявку в соответствии с правилами, описанными на сайте киностудии. Пакет должен содержать расширенный синопсис или готовый сценарий, презентацию проекта и фильмографию автора с контактными данными. Расширенные синопсисы принимаются по адресу pitch@gorkyfilm.ru, сценарии можно прислать на адрес script@gorkyfilm.ru.

Результаты Open call будут поэтапно опубликованы на официальном сайте Киностудии Горького и на страницах киностудии в социальных сетях. Лонг-лист появится 18 февраля, шорт-лист будет оглашен 5 марта 2021 года.

На финальном этапе авторы, попавшие в шорт-лист, смогут встретиться с представителями Продюсерского центра, обсудить дальнейшее сотрудничество и возможность заключения договора на производство фильма. Очные и онлайн встречи пройдут с 9 по 12 марта. Итоги Open call с информацией о начале сотрудничества с авторами будут опубликованы 22 марта 2021 года на официальном сайте Киностудии Горького и в социальных сетях.

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17.11.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Киностудия им. Горького