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«Оскар 2020» объявил номинантов

Российские проекты в их число не попали

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2019 года. Мероприятие прошло в Беверли-Хиллз, в театре Сэмюэла Голдвина. Сразу 11 номинаций у ДЖОКЕРА. Три ленты − 1917, ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ и ИРЛАНДЕЦ – представлены в 10 категориях каждая.

Интересно, что в номинации «Лучший фильм года» впервые за долгое время представлено кино, претендующее еще и на звание «Лучшего международного фильма» − лента ПАРАЗИТЫ − а всего у нее шесть номинаций. По шесть номинаций получили также картины КРОЛИК ДЖОДЖО, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ и БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ. Кроме того, актриса Скарлетт Йоханссон попала в номинации и как исполнительница главной женской роли, и как актриса второго плана. 

Российские проекты из шорт-листов – фильм ДЫЛДА и мультфильм «Он не может жить без космоса» – в номинации, к сожалению, не попали.  

Церемония вручения премии пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник. Краткая версия в записи может появиться в эфире Первого канала, но объявлений об этом пока не было.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом: 

Лучший фильм:
1917
FORD ПРОТИВ FERRARI
ИРЛАНДЕЦ
КРОЛИК ДЖОДЖО
ДЖОКЕР
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
ПАРАЗИТЫ

Лучший режиссер:
Пон Джун-хо (ПАРАЗИТЫ)
Сэм Мендес (1917)
Тодд Филиппс (ДЖОКЕР)
Мартин Скорсезе (ИРЛАНДЕЦ)
Квентин Тарантино (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Лучшая мужская роль: 
Антонио Бандерас (БОЛЬ И СЛАВА)
Леонардо Ди Каприо (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)
Адам Драйвер (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)
Хоакин Феникс (ДЖОКЕР)
Донатан Прайс (ДВА ПАПЫ)

Лучшая женская роль:
Синтия Эриво (ХАРРИЕТ)
Скарлетт Йоханссон (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)
Сирша Ронан (МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ)
Шарлиз Терон (СКАНДАЛ)
Рене Зелвеггер (ДЖУДИ)

Лучшая мужская роль второго плана: 
Том Хэнкс (ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ)
Энтони Хопкинс (ДВА ПАПЫ)
Аль Пачино (ИРЛАНДЕЦ)
Джо Пеши (ИРЛАНДЕЦ)
Брэд Питт (OДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Лучшая женская роль второго плана:
Кэти Бейтс (ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА)
Лора Дерн (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)
Скарлетт Йоханссон (КРОЛИК ДЖОДЖО)
Флоренс Пут (МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ)
Марго Робби (СКАНДАЛ)

Лучшая операторская работа:
1917 (Роджер Дикинс)
ИРЛАНДЕЦ (Родриго Прието)
ДЖОКЕР (Лоуренс Шер)
МАЯК (Джарин Блашке)
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (Роберт Ричардсон)

Лучшая работа художника-постановщика:
1917
ИРЛАНДЕЦ
КРОЛИК ДЖОДЖО
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
ПАРАЗИТЫ

Лучшие костюмы:
КРОЛИК ДЖОДЖО  
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ 
ИРЛАНДЕЦ
ДЖОКЕР
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Лучший грим и прически:
1917
СКАНДАЛ
ДЖОКЕР
ДЖУДИ
МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ

Лучший документальный фильм:
AMERICAN FACTORY (Netflix)
ПЕЩЕРА (National Geographic)
THE EDGE OF DEMOCRACY (Netflix)
FOR SAMA (PBS)
СТРАНА МЕДА (Neon)

Лучший анимационный фильм:
КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (DreamWorks Animation)
I LOST MY BODY (Netflix)
КЛАУС (Netflix)
ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО (United Artists Releasing)
ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (Pixar)

Лучший фильм на иностранном языке:
ТЕЛО ХРИСТОВО (Польша)
СТРАНА МЕДА (Северная Македония)
ОТВЕРЖЕННЫЕ (Франция)
БОЛЬ И СЛАВА (Испания)
ПАРАЗИТЫ (Южная Корея)

Лучший оригинальный сценарий:
1917 
ДОСТАТЬ НОЖИ
БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ
ПАРАЗИТЫ

Лучший адаптированный сценарий:
ИРЛАНДЕЦ
КРОЛИК ДЖОДЖО 
ДЖОКЕР
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ
ДВА ПАПЫ

Лучший монтаж:
FORD ПРОТИВ FERRARI
ИРЛАНДЕЦ
КРОЛИК ДЖОДЖО
ДЖОКЕР
ПАРАЗИТЫ

Лучшее сведение звука:
1917
К ЗВЕЗДАМ
FORD ПРОТИВ FERRARI
ДЖОКЕР
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ 

Лучший монтаж звука:
1917
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД
FORD ПРОТИВ FERRARI
ДЖОКЕР
ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ 

Лучшие визуальные эффекты:
1917
МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ
ИРЛАНДЕЦ
КОРОЛЬ ЛЕВ
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

Лучшая оригинальная музыка:
1917 (Томас Ньюман)
ДЖОКЕР (Хильдур Гуднадоуттир)
МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Александр Депла)
БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ (Рэнди Ньюман)
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (Джон Уильямс)

Лучшая песня:
I Can't Let You Throw Yourself Away (ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4
(I'm Gonna) Love Me Again (РОКЕТМЕН)
I'm Standing With You (ПРОРЫВ)
Into the Unknown (ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2)
Stand Up (ХАРРИЕТ).

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13.01.2020 Автор: Артур Чачелов

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