Россия определилась со своим претендентом на «Оскар»

Фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! Андрея Кончаловского будет участвовать в оскаровской гонке от России в 2021 году. К такому решению пришел Российский оскаровский комитет под председательством кинорежиссера Владимир Меньшов. О том, какие еще картины рассматривались в качестве кандидатов, не сообщается. Сам Кончаловский входит в состав комитета, но, как утверждается, на этот раз в голосовании участия не принимал.

«Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм, − говорит режиссер. − Это признание очень важно для меня. Оно означает, что мне удалось восстановить дух эпохи и рассказать о противоречивости жизни дорогих мне товарищей – поколения советских людей, прошедших войну, колоссальными жертвами победивших нацизм и в кратчайшие сроки восстановивших страну. Вопрос в другом: насколько моя попытка разобраться в противоречиях жизни этого поколения будет понятна или прочувствована за рубежом… Я не уверен, что это в принципе возможно».

Сюжет черно-белой драмы Андрея Кончаловского строится вокруг засекреченного в советское время события: расстрела мирной демонстрации рабочих в Новочеркасске. Главную роль в картине исполняет Юлия Высоцкая.

В сентябре лента участвовала в конкурсе Венецианского кинофестиваля и была удостоена специального приза жюри. Кроме того, она получила приз «Серебряный Хьюго» за лучшую режиссуру на 56 Международном кинофестивале в Чикаго. В российский прокат фильм вышел 12 ноября.

В 2021 году из-за пандемии коронавируса церемония вручения премии «Оскар» пройдет позже обычного − 25 апреля.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

13.11.2020 Автор: Артур Чачелов