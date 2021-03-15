«Оскар 2021» объявил номинантов

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2020 года. Сразу 10 номинаций получил проект Netflix − черно-белый байопик МАНК от режиссера Дэвида Финчера, повествующий о золотой эпохе Голливуда. По шесть номинаций получили проекты ОТЕЦ, ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ, ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ, МИНАРИ, ЗВУК МЕТАЛЛА и СУД НАД ЧИКАНГСКОЙ СЕМЕРКОЙ.
Российский проект из шорт-листа – фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! в номинацию, к сожалению, не попал.
Церемония вручения премии пройдет 25 апреля 2020 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник.
Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом:
Лучший фильм:
ОТЕЦ
МАНК
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ
МИНАРИ
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ЗВУК МЕТАЛЛА
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
Лучший режиссер:
Томас Винтенберг (ЕЩЕ ПО ОДНОЙ)
Дэвид Финчер (МАНК)
Ли Айзек Чун (МИНАРИ)
Хлои Чжао (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)
Эмеральд Феннел (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)
Лучшая мужская роль:
Риз Ахмед (ЗВУК МЕТАЛЛА)
Энтони Хопкинс (ОТЕЦ)
Гэри Олдмен (МАНК)
Стивен Ян (МИНАРИ)
Чедвик Боузман (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)
Лучшая женская роль:
Виола Дэвис (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)
Андра Дэй (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛИДЭЙ)
Ванесса Кирби (ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ)
Френсис МакДорманд (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)
Кери Маллиган (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)
Лучшая мужская роль второго плана:
Лакит Стэнфилд (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)
Саша Барон Коэн (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)
Даниэл Калуя (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)
Лесли Одом-мл. (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)
Пол Раджи (ЗВУК МЕТАЛЛА)
Лучшая женская роль второго плана:
Мария Бакалова (БОРАТ 2)
Гленн Клоуз (ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ)
Аманда Сайфрид (МАНК)
Оливия Колман (ОТЕЦ)
Юн Ё-джон (МИНАРИ)
Лучшая операторская работа:
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ (Шон Боббитт)
МАНК (Эрик Мессершмидт)
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Дариуш Вольски)
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ (Фидон Папамайкл)
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (Джошуа Джеймс Ричардс)
Лучшая работа художника-постановщика:
ОТЕЦ
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
МАНК
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА
ДОВОД
Лучшие костюмы:
ЭММА
МАНК
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
МУЛАН
ПИНОККИО
Лучший грим и прически:
ЭММА
ПИНОККИО
МАНК
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ
Лучший документальный фильм:
ЛАРЕРЬ КАЛЕК
КОЛЛЕКТИВ
АГЕНТ-КРОТ
МОЙ УЧИТЕЛЬ-ОСЬМИНОГ
ВРЕМЯ
Лучший анимационный фильм:
ВПЕРЕД (Pixar)
ДУША (Pixar)
ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ (Apple)
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ (Netflix)
БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (Aardman)
Лучший фильм на иностранном языке:
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Дания)
КОЛЛЕКТИВ (Румыния)
ЛУЧШИЕ ДНИ (Китай, Гонконг)
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ (Тунис, Франция)
КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния)
Лучший оригинальный сценарий:
ЗВУК МЕТАЛЛА
МИНАРИ
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ
Лучший адаптированный сценарий:
БОРАТ 2
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ
ОТЕЦ
БЕЛЫЙ ТИГР
Лучший монтаж:
ОТЕЦ
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ЗВУК МЕТАЛЛА
Лучший звук:
ГРЕЙХАУНД
МАНК
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА
ДУША
ЗВУК МЕТАЛЛА
Лучшие визуальные эффекты:
ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
ПОЛНОЧНОЕ НЕБО
АЙВАН, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
МУЛАН
ДОВОД
Лучшая оригинальная музыка:
ПЯТЕРО ОДНОЙ КРОВИ (Теренс Блэнчард)
МАНК (Трент Резнор, Аттикус Росс)
МИНАРИ (Эмиль Моссери)
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Джеймс Ньютон Ховард)
ДУША (Трент Резнор, Аттикус Росс)
Лучшая песня:
Fight for You (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)
Hear My Voice (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)
Húsavíkt (ЕВРОВИДЕНИЕ: НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ «ОГНЕННОЙ САГИ»)
Seen (ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ)
Speak Now (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ).
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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов
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