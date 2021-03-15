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«Оскар 2021» объявил номинантов

Российский фильм «Дорогие товарищи!» в номинацию не попал

Американская киноакадемия огласила список номинантов на премию «Оскар» по итогам 2020 года. Сразу 10 номинаций получил проект Netflix − черно-белый байопик МАНК от режиссера Дэвида Финчера, повествующий о золотой эпохе Голливуда. По шесть номинаций получили проекты ОТЕЦ, ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ, ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ, МИНАРИ, ЗВУК МЕТАЛЛА и СУД НАД ЧИКАНГСКОЙ СЕМЕРКОЙ.

Российский проект из шорт-листа – фильм ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ! в номинацию, к сожалению, не попал.  

Церемония вручения премии пройдет 25 апреля 2020 года в Лос-Анджелесе. В Москве, как обычно, это будет ночь с воскресенья на понедельник.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом: 

Лучший фильм:
ОТЕЦ
МАНК
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ
МИНАРИ
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ЗВУК МЕТАЛЛА
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ

Лучший режиссер:
Томас Винтенберг (ЕЩЕ ПО ОДНОЙ)
Дэвид Финчер (МАНК)
Ли Айзек Чун (МИНАРИ)
Хлои Чжао (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)
Эмеральд Феннел (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Лучшая мужская роль: 
Риз Ахмед (ЗВУК МЕТАЛЛА)
Энтони Хопкинс (ОТЕЦ)
Гэри Олдмен (МАНК)
Стивен Ян (МИНАРИ)
Чедвик Боузман (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)

Лучшая женская роль:
Виола Дэвис (МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА)
Андра Дэй (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ БИЛЛИ ХОЛИДЭЙ)
Ванесса Кирби (ФРАГМЕНТЫ ЖЕНЩИНЫ)
Френсис МакДорманд (ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ)
Кери Маллиган (ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ)

Лучшая мужская роль второго плана: 
Лакит Стэнфилд (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)
Саша Барон Коэн (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)
Даниэл Калуя (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ)
Лесли Одом-мл. (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ)
Пол Раджи (ЗВУК МЕТАЛЛА

Лучшая женская роль второго плана:
Мария Бакалова (БОРАТ 2)
Гленн Клоуз (ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ)
Аманда Сайфрид (МАНК)
Оливия Колман (ОТЕЦ)
Юн Ё-джон (МИНАРИ)

Лучшая операторская работа:
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ (Шон Боббитт)
МАНК (Эрик Мессершмидт)
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Дариуш Вольски)
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ (Фидон Папамайкл)
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ (Джошуа Джеймс Ричардс)

Лучшая работа художника-постановщика:
ОТЕЦ
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
МАНК
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА
ДОВОД

Лучшие костюмы:
ЭММА  
МАНК 
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА
МУЛАН
ПИНОККИО

Лучший грим и прически:
ЭММА
ПИНОККИО
МАНК
МА РЕЙНИ: МАТЬ БЛЮЗА 
ЭЛЛЕГИЯ ХИЛЛБИЛЛИ 

Лучший документальный фильм:
ЛАРЕРЬ КАЛЕК
КОЛЛЕКТИВ 
АГЕНТ-КРОТ
МОЙ УЧИТЕЛЬ-ОСЬМИНОГ
ВРЕМЯ

Лучший анимационный фильм:
ВПЕРЕД (Pixar)
ДУША (Pixar)
ЛЕГЕНДА О ВОЛКАХ (Apple)
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ (Netflix)
БАРАШЕК ШОН: ФЕРМАГЕДДОН (Aardman)

Лучший фильм на иностранном языке:
ЕЩЕ ПО ОДНОЙ (Дания)
КОЛЛЕКТИВ (Румыния)
ЛУЧШИЕ ДНИ (Китай, Гонконг)
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОДАЛ СВОЮ КОЖУ (Тунис, Франция)
КУДА ТЫ ИДЕШЬ, АИДА? (Босния)

Лучший оригинальный сценарий:
ЗВУК МЕТАЛЛА 
МИНАРИ
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ

Лучший адаптированный сценарий:
БОРАТ 2
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ 
ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ
ОТЕЦ
БЕЛЫЙ ТИГР

Лучший монтаж:
ОТЕЦ
ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ
СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ
ДЕВУШКА, ПОДАЮЩАЯ НАДЕЖДЫ
ЗВУК МЕТАЛЛА

Лучший звук:
ГРЕЙХАУНД
МАНК
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА
ДУША
ЗВУК МЕТАЛЛА

Лучшие визуальные эффекты:
ЛЮБОВЬ И МОНСТРЫ
ПОЛНОЧНОЕ НЕБО
АЙВАН, ЕДИНСТВЕННЫЙ И НЕПОВТОРИМЫЙ
МУЛАН
ДОВОД

Лучшая оригинальная музыка:
ПЯТЕРО ОДНОЙ КРОВИ (Теренс Блэнчард)
МАНК (Трент Резнор, Аттикус Росс)
МИНАРИ (Эмиль Моссери)
НОВОСТИ СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА (Джеймс Ньютон Ховард)
ДУША (Трент Резнор, Аттикус Росс)

Лучшая песня:
Fight for You (ИУДА И ЧЕРНЫЙ МЕССИЯ
Hear My Voice (СУД НАД ЧИКАГСКОЙ СЕМЕРКОЙ)
Húsavíkt (ЕВРОВИДЕНИЕ: НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ «ОГНЕННОЙ САГИ»)
Seen (ВСЯ ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ)
Speak Now (ОДНА НОЧЬ В МАЙАМИ).

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15.03.2021 Автор: Артур Чачелов

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