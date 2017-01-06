Началось голосование за попадание картин в номинации «Оскара»

Американская киноакадемия и аудиторско-консалтинговая фирма PWC (PricewaterhouseCoopers) начали рассылку бюллетеней для голосования по отбору номинантов премии «Оскар». Бумаги попадут в руки более чем шести тысячам киноакадемикам, которые должны будут сделать свой выбор и вернуть заполненные бюллетени до 13 января.
PricewaterhouseCoopers ведет подсчет голосов в подобных голосованиях с 1934 года. В ее обязанности входит проверка адресов и качества посылок: компания обязана удостовериться, что никто из академиков не получил пустой конверт или два бюллетеня.
Окончательный список номинантов на «Оскар» станет известен 24 января, а уже с 13 февраля начнется заключительный этап голосования, который определит непосредственных победителей. У аудиторов будет пять дней, начиная с 21 февраля, чтобы подсчитать голоса. Карточки с именами победителей будут вложены в конверты, которые затем будут вскрыты только на сцене театра «Долби» в Лос-Анджелесе 26 февраля в ходе 89-й по счету церемонии вручения наград.
06.01.2017 Автор: Артур Чачелов
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