В США объявляют победителей премии «Оскар»

Американская киноакадемия проводит торжественную церемонию вручения премии «Оскар» по итогам 2019 года. Мероприятие проходит в Лос-Анджелесе, в театре Dolby.

Напомним, что до церемонии сразу 11 номинаций было у ДЖОКЕРА, а три ленты − 1917, ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ и ИРЛАНДЕЦ – были представлены в 10 категориях каждая.

Список претендентов в основных номинациях «Оскара» выглядит следующим образом. Победители выделены жирным шрифтом. Список обновляется по мере вручения премий:

Лучший фильм:

1917

FORD ПРОТИВ FERRARI

ИРЛАНДЕЦ

КРОЛИК ДЖОДЖО

ДЖОКЕР

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

ПАРАЗИТЫ

Лучший режиссер:

Пон Джун-хо (ПАРАЗИТЫ)

Сэм Мендес (1917)

Тодд Филиппс (ДЖОКЕР)

Мартин Скорсезе (ИРЛАНДЕЦ)

Квентин Тарантино (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Лучшая мужская роль:

Антонио Бандерас (БОЛЬ И СЛАВА)

Леонардо Ди Каприо (ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Адам Драйвер (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Хоакин Феникс (ДЖОКЕР)

Донатан Прайс (ДВА ПАПЫ)

Лучшая женская роль:

Синтия Эриво (ХАРРИЕТ)

Скарлетт Йоханссон (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Сирша Ронан (МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ)

Шарлиз Терон (СКАНДАЛ)

Рене Зелвеггер (ДЖУДИ)

Лучшая мужская роль второго плана:

Том Хэнкс (ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ ПО СОСЕДСТВУ)

Энтони Хопкинс (ДВА ПАПЫ)

Аль Пачино (ИРЛАНДЕЦ)

Джо Пеши (ИРЛАНДЕЦ)

Брэд Питт (OДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ)

Лучшая женская роль второго плана:

Кэти Бейтс (ДЕЛО РИЧАРДА ДЖУЭЛЛА)

Лора Дерн (БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ)

Скарлетт Йоханссон (КРОЛИК ДЖОДЖО)

Флоренс Пут (МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ)

Марго Робби (СКАНДАЛ)

Лучшая операторская работа:

1917 (Роджер Дикинс)

ИРЛАНДЕЦ (Родриго Прието)

ДЖОКЕР (Лоуренс Шер)

МАЯК (Джарин Блашке)

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ (Роберт Ричардсон)

Лучшая работа художника-постановщика:

1917

ИРЛАНДЕЦ

КРОЛИК ДЖОДЖО

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

ПАРАЗИТЫ

Лучшие костюмы:

КРОЛИК ДЖОДЖО

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

ИРЛАНДЕЦ

ДЖОКЕР

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Лучший грим и прически:

1917

СКАНДАЛ

ДЖОКЕР

ДЖУДИ

МАЛЕФИСЕНТА: ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ

Лучший документальный фильм:

АМЕРИКАНСКАЯ ФАБРИКА (Netflix)

ПЕЩЕРА (National Geographic)

ГРАНЬ ДЕМОКРАТИИ (Netflix)

ДЛЯ САМЫ (PBS)

СТРАНА МЕДА (Neon)

Лучший анимационный фильм:

КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА 3 (DreamWorks Animation)

I LOST MY BODY (Netflix)

КЛАУС (Netflix)

ПОТЕРЯННОЕ ЗВЕНО (United Artists Releasing)

ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4 (Pixar)

Лучший фильм на иностранном языке:

ТЕЛО ХРИСТОВО (Польша)

СТРАНА МЕДА (Северная Македония)

ОТВЕРЖЕННЫЕ (Франция)

БОЛЬ И СЛАВА (Испания)

ПАРАЗИТЫ (Южная Корея)

Лучший оригинальный сценарий:

1917

ДОСТАТЬ НОЖИ

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

ПАРАЗИТЫ

Лучший адаптированный сценарий:

ИРЛАНДЕЦ

КРОЛИК ДЖОДЖО

ДЖОКЕР

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ

ДВА ПАПЫ

Лучший монтаж:

FORD ПРОТИВ FERRARI

ИРЛАНДЕЦ

КРОЛИК ДЖОДЖО

ДЖОКЕР

ПАРАЗИТЫ

Лучшее сведение звука:

1917

К ЗВЕЗДАМ

FORD ПРОТИВ FERRARI

ДЖОКЕР

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Лучший монтаж звука:

1917

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

FORD ПРОТИВ FERRARI

ДЖОКЕР

ОДНАЖДЫ В... ГОЛЛИВУДЕ

Лучшие визуальные эффекты:

1917

МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

ИРЛАНДЕЦ

КОРОЛЬ ЛЕВ

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД

Лучшая оригинальная музыка:

1917 (Томас Ньюман)

ДЖОКЕР (Хильдур Гуднадоуттир)

МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ (Александр Депла)

БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ (Рэнди Ньюман)

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (Джон Уильямс)

Лучшая песня:

I Can't Let You Throw Yourself Away (ИСТОРИЯ ИГРУШЕК 4)

(I'm Gonna) Love Me Again (РОКЕТМЕН)

I'm Standing With You (ПРОРЫВ)

Into the Unknown (ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2)

Stand Up (ХАРРИЕТ).

10.02.2020