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Российскую ЛГБТ-драму «Аутло» покажут на международном фестивале в Таллине

Там состоится мировая премьера картины

Дебютный фильм режиссера Ксении Ратушной, спродюсированный Irony Production в партнерстве с Chibis Production, расскажет историю гомосексуального подростка Никиты (Виктор Тарасенко), влюбленного в самого популярного парня школы (Глеб Калюжный). За развитием этих отношений наблюдает всегда остающаяся безнаказанной Аутло (Елизавета Кашинцева). Параллельно в 1985 году разворачивается трагичная история любви трансгендерной танцовщицы Нины (Евгений Шварцман) и советского генерала (Виталий Кудрявцев). 

Таллинский кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF) – крупнейший киносмотр Прибалтики и Восточной Европы, который проходит в Эстонии с 1997 года. В 2014 году FIAPF сертифицировала международную конкурсную программу Таллинского кинофестиваля в число важнейших 15 кинофестивалей мира. Конкурсная программа Rebels With a Cause посвящена независимому и экспериментальному кинематографу, в роли жюри выступит публика.

В 2019 году кинофестиваль пройдет с 15 ноября по 1 декабря.

01.11.2019 Автор: Дмитрий Некрасов

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