«Пальма» стала самым кассовым фильмом о собаках в российском кинопрокате

Фильм ПАЛЬМА вторую неделю уверенно покоряет кинотеатры и уже стал самым кассовым семейным фильмом о собаках за всю историю российского кинопроката (за исключением картины АЛЬФА, который все же выступает несколько в иной категории). Сейчас в активке ПАЛЬМЫ уже больше 250 млн рублей и цифры продолжают увеличиваться. БК попросил продюсера фильма Рубена Дишдишяна прокомментировать первые цифры и рассказать, каким образом удолось добиться такого результата.

Насколько результаты совпали с вашими ожиданиями?

Я бы сказал, фильм замечательно стартовал. По прогнозам прокатчика, сборы должны были составить 80–120 миллионов рублей, а проект собрал 104–105 миллионов, поэтому мы, безусловно, довольны результатами. Мне кажется, благодаря «сарафану» мы приумножим эти цифры во время школьных каникул. Такого «сарафана» не было еще ни у одной нашей картины: 99,9 процента составили положительные отклики.

Александр Домогаров-младший снял хорошее кино. Это самая главная причина. Важную роль сыграло то, что мы как продюсеры поверили в проект, каждый вложил в него частицу себя. Серьезно повлияла рекламная поддержка наших партнеров и сопродюсеров – телеканала «Россия 1». Партнеры из «Амедиа Продакшн» активно участвовали в обсуждении стратегии промокампании. Наш пиар-директор Ирина Данилова и команда ЦПШ во главе с Юлей Калиновской занимались промо. Вот эти люди своими руками и сделали это кино. С первых дней информационным партнером фильма выступила «Комсомольская правда», по мотивам публикации в которой он и снят. Статья Юрия Роста и бренд КП, на мой взгляд, очень гармонично интегрированы в сюжет. «Комсомолка» выпускала редакционные материалы с первых дней съемок, сняла два документальных фильма (один из них уже собрал более 1,4 миллиона просмотров), проводила розыгрыши среди читателей, радиоэфиры... В общем, поддерживала нас с самого начала и до выхода в прокат.

Фильм стартовал в уикенд с плотной конкуренцией в сегменте семейных проектов. Не жалеете ли вы о выбранной дате?

Не жалеем и конкуренцию воспринимаем нормально. Картина вышла в период каникул, на эти даты, очевидно, постаралось встать все семейное кино. Хорошо, что наш зритель может выбирать разные фильмы, мультфильмы, семейное кино, еще раз мультфильмы. Собрать такие цифры в условиях жесткой конкуренции вдвойне приятно.

Расскажите, пожалуйста, как проходила промокампания фильма?

Промокампания началась в феврале с премьеры в соцсети «ВКонтакте» финального трейлера и материалов фильма. Только на этой площадке ролик посмотрело более 3 миллионов человек. Масштабно промокампания стартовала в начале марта с подключением всех партнеров. Неоценимую помощь нам оказало министерство культуры и лично Ольга Борисовна Любимова, поддержав ПАЛЬМУ как социально значимый фильм и направив письма во все свои региональные представительства с просьбой о подключении к информированию о его выходе. Интересные, масштабные и социально значимые акции прошли совместно с международным благотворительным фондом помощи животным «Дарящие надежду». В киноцентре «Октябрь» состоялся показ ПАЛЬМЫ, все средства от которого перечислены в фонд, а также акция по сбору подарков для приютов и выставка собак, ищущих новых хозяев. И тут хочется сказать спасибо представителям сети «КАРО», откликнувшимся на нашу идею и впервые участвовавшим в подобном мероприятии. Акция получила большой охват. Другую благотворительную акцию, которая очень широко анонсировалась партнерами, мы провели с объединенной киносетью и крупным торговым центром «Щелковский» – это сбор подарков для приютов, курируемых фондом «Дарящие надежду». Также волонтеры фонда провели для юных зрителей кинотеатра «уроки доброты» по обучению бережному обращению с животными. Жители Щелковского района очень активно в ней участвовали. Все эти мероприятия в первую очередь помогали фонду, несли важную социальную составляющую, а также позволили нам через друзей и волонтеров «Дарящих надежду» расширить аудиторию.

Что вам кажется наиболее удачным в маркетинге фильма?

Первым делом картину сравнивают с ХАТИКО. Но в маркетинге мы старались сделать упор на то, что это не российская версия ХАТИКО. В пользу сравнения приводят довод, что уже трейлер вызывает слезы. Да, в фильме есть повод поплакать, но нашлось место и для веры, смеха, улыбок и жизнеутверждающего финала. Зритель проживает жизнь с собакой и маленьким мальчиком и понимает, что самое главное – это дружба, верность, семейные ценности, когда папа и сын находят друг друга. Мы выходим в финале на позитив, и это, без сомнения, преимущество картины. Тогда как у голливудского фильма трагический конец, а далеко не каждый зритель готов в кинотеатре травмировать свою нервную систему.

Как вы будете поддерживать фильм дальше?

Мы надеемся на три недели активного смотрения в кинотеатрах. Реклама фильма будет идти еще десять дней. В зависимости от того, какие сборы дальше покажет картина, мы добавим или сократим ее. Я очень верю в проект, потому что считаю его очень «сарафанным» кино. И когда «сарафан» пойдет сам собой (в принципе, это уже случилось), его придется совсем немного подогревать рекламой, так как зрители уже сами будут рассказывать о ПАЛЬМЕ друзьям, знакомым и родным.

Не было ли у вас сомнений при запуске реалистичной семейной драмы без фантастических элементов?

Сомнения есть всегда. Мы вообще сомневающиеся продюсеры и понимаем, что судьба фильма может сложиться по-разному. Первая картина «Марс Медиа» со множеством фэнтези-элементов, про вампиров, с огромным бюджетом свыше 200 миллионов рублей с треском провалилась в прокате. А казалось, что все будет нормально. Мне как продюсеру гораздо больше нравятся простые человеческие истории про людей. Достучаться до сердец зрителей можно честной историей с отличной актерской игрой, хорошо рассказанной режиссером. Современная публика совсем не глупая, она прекрасно во всем разбирается. И поэтому находит свое кино. Вот и мы вроде нашли своего зрителя.

Для выпуска в Японии у вас были досъемки фильма. Чем будет отличаться японская версия? Когда фильм выйдет в прокат там?

По инициативе японских партнеров было проведено пять дней досъемок в Москве и Японии. Снимали начало и конец истории, к японской части была сделана подводка, которая как раз-таки отсылает к ХАТИКО. Главное отличие между двумя версиями – участие Александра Домогарова-старшего. Он играет повзрослевшего мальчика. Японские продюсеры дружат с ним, и когда узнали про наше кино, захотели сделать свою версию с участием актера. В Японии фильм выйдет 26 мая. Мы даже рассматриваем возможность полететь на японскую премьеру по приглашению коллег. Правда, не очень понимаем, сумеем ли попасть туда, раз уж зарубежных гостей не пускают даже на Олимпиаду. Фильм выйдет и в Китае. Эта страна не очень охотно допускает зарубежные картины на свой рынок, но мы благодарны китайским партнерам, которые посмотрели, оценили, купили и планируют выпустить наше кино. Это не так легко в силу существующих там квот и цензуры. Надеюсь, мы это все пройдем. Картина также продана в Латинскую Америку, Вьетнам, страны бывшей Югославии, Францию, Турцию, Чехию и Словакию. Мы планируем вот-вот финализировать сделки на Ближний Восток, Италию, Южную Корею.

Как, по вашему мнению, фильм будет работать дальше?

Не хочу быть самонадеянным, но мне кажется, он долго поработает в кинотеатрах. В силу хорошего «сарафана» у него будет более длительная, чем у обычных фильмов, прокатная судьба. Далее мы увидим проект на ресурсах сопродюсеров – на платформе Okko и телеканале «Россия 1». Я абсолютно уверен, что его будут долго смотреть и там, и там. Опять могу показаться самонадеянным, но надеюсь, что картину ждет очень долгая зрительская любовь и по известности она встанет в один ряд с БЕЛЫМ БИМОМ ЧЕРНОЕ УХО. Притом в ПАЛЬМЕ позитивный финал, после просмотра зрители выходят воодушевленными. На мой взгляд, это очень важно. Спасибо режиссеру, что он сумел это реализовать.

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29.03.2021 Автор: БК