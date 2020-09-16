Мировая премьера «Пальмиры» состоится в Пусане

Премьера фильма ПАЛЬМИРА состоится в рамках 25-го Международного кинофестиваля, который пройдет в Пусане (Южная Корея) с 21 по 30 октября 2020 года. Фестиваль состоится в традиционном формате, хотя и с определенными ограничениями. ПАЛЬМИРА примет участие в основной конкурсной программе в категории «Flash Forward» и будет представлена режиссером Иваном Болотниковым онлайн.

Международный кинофестиваль в Пусане является крупнейшим кинособытием в Азии и специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссеров со всего света. ПАЛЬМИРА — второй полнометражный игровой фильм Ивана Болотникова, ранее добившегося известности как режиссер-документалист. Его дебютная картина ХАРМС имела широкий фестивальный успех как в России, так и за рубежом.

ПАЛЬМИРА основана на реальных событиях. Узнав, что единственная дочь была завербована террористами и сбежала в Сирию, бывший военный врач из горного селения Дагестана в отчаянии отправляется за ней. Ради спасения дочери отец готов на все. Вместе с главным героем зритель преодолеет опасный путь через сирийскую границу, увидит жизнь в полуразрушенном, израненном войной городе, где смерть поджидает на каждом шагу, а религиозные фанатики выносят один приговор за другим.

«В фильме мы говорим о ценностях человеческой жизни. Наш герой для спасения дочери едет в Сирию. Это ни в коем случае не военная операция – просто судьба семьи в данных ужасных обстоятельствах», – рассказывает продюсер Андрей Сигле.

У создателей картины получилась универсальная история — драма отношений отца и дочери, которая будет понятна и близка каждому. «В этой истории есть современность, актуальность, но, в той же самой степени она как бы переведена в плоскость притчи, даже, можно сказать, античной трагедии», – уверен режиссер Иван Болотников.

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16.09.2020 Автор: Рая Башинская

Источник: Proline Film