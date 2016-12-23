Предварительная касса четверга: «Пассажиры» собрали в два раза больше «Елок»

Первый день предпоследнего декабрьского уикенда преподнес сюрприз, причем со знаком «минус». Ожидаемой борьбы между двумя новинками не получилось – российская картина ЕЛКИ 5 (BZL/FOX) стартовала ниже ожиданий, освоив за четверг, по предварительным и неофициальным данным, только 23-25 млн рублей на территории России. Это, например, меньше, чем было у недавнего ЖЕНИХА (29 млн). В свое время лучше стартовали все предыдущие части: два первых фильма (по 29 млн), ЕЛКИ 3 (54 млн) и даже ЕЛКИ 1914 (32 млн).

С такими цифрами фильм претендует в лучшем случае на 180-200 млн рублей за стартовый уикенд. Благодаря новогодним праздникам эти цифры могут увеличиться в три или даже в три с половиной раза, но вполне вероятно, что это все равно будет худший результат в истории франшизы.

ПАССАЖИРЫ (WDSSPR) освоили чуть ли не в два раза больше своего конкурента, уверенно расположившись на первой строчке чарта. На счету фильм в первый день проката накопилось около 42-45 млн рублей без учета СНГ. Вполне возможно, что картина доберется до рубежа в 300 млн рублей по итогам уикенда, но более вероятен исход с 260-290 млн рублей. Это будет существенно меньше, чем было у МАРСИАНИНА и ИНТЕРСТЕЛЛАРА, но примерно на одном уровне с ГРАВИТАЦИЕЙ (242 млн) и ЭВЕРЕСТОМ (254 млн).

23.12.2016 Автор: Андрей Белый