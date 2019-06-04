В России заметно выросла доля зрителей, платящих за видеоконтент в Интернете

Россияне все чаще платят за видеоконтент в Интернете. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования агентства BrandScience (входит в Media Direction Group). Оно опросило более 2 тыс. человек в возрасте от 12 до 65 лет в городах с населением от 100 тыс. Оказалось, что 27% от общего числа респондентов хотя бы раз платили за видеоконтент в Сети. В результатах аналогичного исследования от августа 2017 года доля плативших за видео россиян составляла лишь 12%.

Двукратный рост тех, кто платит, радует рынок: представители онлайн-кинотеатров подтверждают, что число тех, кто оплачивает просмотры фильмов в Интернете, действительно увеличивается. Этому способствует все большее распространение телевизоров с технологией SmartTV, чуть более гибкая, чем раньше, ценовая политика онлайн-видеосервисов и усилившаяся борьба с пиратами.

По данным исследования BrandScience, цифры которого сейчас приводит «Коммерсантъ», за последние полгода 16% опрошенных покупали подписку на видеоконтент (в 2017 году таковых было только 4%), еще 11% совершали единичные покупки фильмов и сериалов (в 2017 году было 8%). Не покупали видео в Интернете, но не исключают такой возможности 39% опрошенных, тогда как 36% не платили за видео и не собираются делать этого.

Наиболее часто покупки видеоконтента в Интернете совершают люди в возрасте 25–44 лет (32%). Пользователи старше (45–65 лет) платят реже, но не исключают возможности начать платить (43%, самый высокий показатель среди возрастных групп потенциальных пользователей платных услуг). А вот подростковая аудитория (12–16 лет) за контент платить не хочет: приобретать видеоконтент не готовы 49% таких зрителей. С другой стороны, их число снижается: в 2017 году неготовых платить среди подростков было 67%.

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04.06.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ