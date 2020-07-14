NBCUniversal запускает собственный онлайн-видеосервис Peacock

Холдинг NBCUniversal запускает в полную коммерческую эксплуатацию собственный онлайн-видеосервис Peacock. Он станет доступен подписчикам 15 июля. Сообщается, что на сервисе разместят 20 тыс. часов контента (ранее было обещано 15 тыс. часов). Все это проекты собственной библиотеки NBCUniversal (от телеканалов NBC, Bravo, USA Network, Syfy, Oxygen, E!, CNBC, MSNBC, NBCSN, Golf Channel, Universal Kids и студий Universal Pictures, DreamWorks Animation, Focus Features и Illumination) и лицензированные шоу от других производителей (каналов A&E, ABC, CBS, The CW, Fox, History, Nickelodeon, Showtime, холдинга ViacomCBS, студий Paramount, Lionsgate, Warner Bros. и Blumhouse).

Peacock будет доступен в США. Он будет работать по смешанной модели монетизации. Бесплатный тариф предполагает просмотр рекламы в количестве не менее 5 минут в час и доступ к 13 тыс. часов контента. Два других тарифа называются Premuim и предполагают возможность смотреть полный спектр контента либо с рекламой (за $4,99 в месяц), либо без нее (за $9,99 в месяц).

Изюминкой Peacock станет оригинальный контент − фильмы и сериалы, сделанные для сервиса. Одним из них станет фантастическая антиутопия «Дивный новый мир», стартующая с 15 июля. В России Peacock работать не будет. «Дивный новый мир» у нас показывает онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD».

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14.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety