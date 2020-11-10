Минкульт начал прием заявок о включении в Перечень международных фестивалей 2021 года

Министерство культуры объявило о старте приема заявок от организаторов кинофестивалей о включении их мероприятий в Перечень международных кинофестивалей России в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте ведомства. Заявок ждут с 10 ноября по 1 декабря 2020 года (включительно).
Перечень необходимых документов указан на сайте Минкультуры. Заявка может быть подана на бумажном носителе путем личного обращения в ведомство или почтовым отправлением. При этом, обращается внимание, что в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) доступ посетителей в здание Министерства культуры Российской Федерации сейчас ограничен.
Для отнесения кинофестивалей к международным кинофестивалям необходимо:
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10.11.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Министерство культуры РФ
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